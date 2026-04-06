01.04.2026, 18:38 35021
Запрет на отопление домов углем в газифицированных районах Алматы: что думают казахстанцы
В Алматы с 30 декабря 2026 года в районах, где есть газ, запретят использовать твердое и жидкое топливо для отопления. Как ранее пояснили в акимате, этот запрет касается частных домов, бань и отдельных котельных, которые отапливают многоквартирные дома и имеют доступ к газу. Исключение делается только в чрезвычайных ситуациях - тогда можно использовать резервные источники тепла и энергии. Также требования касаются бизнеса: отопительные котлы должны быть оборудованы системами очистки выбросов, а техника на бензине и дизеле - соответствовать экологическим стандартам. При этом в ведомстве уверяют, что сейчас почти весь частный сектор города - 99,6% - газифицирован. Новость стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Под некоторыми постами СМИ, рассказывающими о планах по введению запрета, собрались сотни комментариев с неоднозначной реакцией.
Причем тут бани, раньше все дома на угле топили и было чем дышать. Построили скворечники по всей Алмате, что воздух не шевелится. Может нужно головой думать а не карманами....." - пишет пользователь marina.ilina85.
Проблема не от бань ,а от перезагруженности транспортом и от очень плотной застройки многоэтажками!!. Город стоит в полукольце гор, а многоэтажные дома закрыли поток воздуха с гор. А также закрыли солнечные лучи на детских площадках. Эти новостройки очень похожи на склепы", - заявила kolodina8325.
Скоро и жарить шашлык запретят", - отметил olegmaslikhin.
Запретите стройку высоток в городе построите коттеджные городки особенно в нижней части города не будет проблем с парковками и город будет проветриваться лучше", - предложил пользователь turs_almaty.
Может уже и дышать запретить? Столько выбросов разного рода ядовитых веществ... Как будто бани топят круглые сутки... А ведь еще не все газ могут подключить а дома как людям отапливать?" - написала tatuna19630303.
Пусть бесплатно подключают газ,откуда у людей столько денег чтоб газ подключать че творят, че хотят", - подчеркнула kaluginasvetlana3.
Чем они думают там , на чем сидят , бани во первых в частном секторе и не у всех , во вторых топят раз в неделю а вот машин миллион и дымят с утра до ночи , на одном участке от улицы до улицы машин столько что все бани вместе взятые столько не дымят", - заявил sergeiradiukov.
Давайте тогда всех частников подключать к газу с 90% скидкой, люди переходили бы на газ если бы это было бы им по карману , а то подключение 350тыс. и выше и + еще оборудование 300тыс. и выше", - предложил пользователь bagiravishenka.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года. Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
17.03.2026, 13:25 138521
Самозанятые не могут внести соцплатежи: эксперт назвал возможное применение штрафных санкций юридически спорным Эксклюзив КТ
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
В ситуации, когда обязанность по уплате платежа установлена законом, однако техническая инфраструктура банков или государственных систем фактически не позволяет своевременно провести платеж, возникает именно такая правовая неопределенность. В подобных случаях применение штрафных санкций может быть признано юридически спорным", - заявил специалист.
По его словам, с юридической точки зрения вопрос начисления пени и штрафов в ситуации, когда самозанятые не могут своевременно оплатить обязательные платежи из-за технических проблем банковских или государственных систем, должен оцениваться через несколько ключевых принципов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.
Прежде всего необходимо учитывать принцип добросовестности налогоплательщика, закрепленный в статье 30 Налогового кодекса Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 указанной статьи добросовестность действий налогоплательщика при исполнении налогового обязательства предполагается. Одновременно Налоговый кодекс прямо устанавливает, что обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства Республики Казахстан и иного законодательства Республики Казахстан, возлагаются на налоговые органы. Это означает, что в подобных ситуациях налоговый орган должен доказать не только сам факт пропуска срока оплаты соответствующих налоговых платежей, но и наличие прямого виновного поведения со стороны плательщика", - пояснил Петр Кодаш.
При этом, отметил эксперт, если гражданин предпринимал действия для своевременного исполнения своей обязанности - например, пытался провести платеж через банковское приложение, однако платежи возвращались системой, говорить о недобросовестности или умышленном нарушении налогового законодательства крайне тяжело.
Дополнительно следует учитывать и пункт 5 статьи 30 Налогового кодекса, согласно которому все неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика", - подчеркнул специалист.
Петр Кодаш также заявил, что аналогичные проблемы уже давно возникали и в других сферах налогового и валютного регулирования.
Например, в практике применения требований о репатриации валютной выручки нередко возникают ситуации, когда резидент РК поставляет товар иностранному контрагенту, не получает оплату, обращается в суд, выигрывает судебный спор и передает решение на исполнение за пределами Республики Казахстан. Однако иностранный должник не исполняет судебное решение либо процедура взыскания в другой юрисдикции затягивается. Несмотря на это, налоговые органы в ряде случаев привлекали и продолжают привлекать резидентов РК к административной ответственности за нарушение требований о репатриации валютной выручки, фактически исходя из формального факта непоступления выручки в РК", - сообщил он.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" привел в пример подобный судебный кейс, который был в практике компании.
В рамках рассмотрения дела представители уполномоченного органа подтвердили обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и настаивали на привлечении компании к ответственности по статье 251 КоАП, поскольку денежные средства не были возвращены в Казахстан. При этом на прямой вопрос о том, какие именно действия, по мнению налогового органа, должна была предпринять компания помимо обращения в суд, представители уполномоченного органа пояснили, что "товарищество Х должно было найти другие пути связаться со своим покупателем". Несмотря на предпринятые юридические меры по взысканию задолженности, по делу товарищества Х был вынесен административный штраф в размере около 25 миллионов тенге на 2025 год", - проинформировал эксперт.
Поэтому, пояснил специалист, при оценке ситуации с самозанятыми ключевым вопросом должен быть не сам факт пропуска срока оплаты, а наличие либо отсутствие вины налогоплательщика.
Если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным и должно быть оспорено в судебном порядке", - заявил он.
По словам юриста, чтобы доказать незаконность пени, самозанятым необходимо сформировать следующую доказательную базу:
- скриншоты или SMS от банка о возврате платежа с указанием причины/даты;
- официальные сообщения КГД о проведении техработ;
- выписка по счету, подтверждающая наличие необходимой суммы в период до 25 марта (для тех, кто не смог оплатить взносы за февраль. - Прим. ред.).
Дополнительно стоит учитывать и официальную позицию премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в рамках недавно проведенного совещания по вопросам фискальной политики и цифровой трансформации Минфина в рамках поручений президента. Премьер-министром было озвучено: "Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям". Таким образом, в подобных ситуациях государственные органы должны исходить из принципов добросовестности налогоплательщика и разумности правоприменения, а не из формального подхода к срокам исполнения обязательств", - добавил эксперт.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.
04.03.2026, 19:12 244916
Проект застройки Кок-Жайляу: эксперты предупредили о риске масштабной экологической катастрофы
Эксперты в ходе встречи алматинцев "Горы и город. Творческая дискуссия" обсудили идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и заявили о рисках урбанизации для горной экосистемы, передает корреспондент агентства.
Наши горы - это система моренных озер, это постоянные риски. Мы живем в сейсмически активной зоне: город и горы регулярно "раскачивает". Создание на Кок-Жайляу водоема для искусственного оснежения - это реальная опасность", - цитирует Exclusive.kz активистку экологического движения Алматы Ажар Джандосову.
Она подчеркнула, что предгорья сложены из мягких пород. Отмечается, что строительство трасс и система искусственного оснежения неизбежно нанесут серьезный ущерб ландшафту и горы уже не будут прежними. По мнению спикера, любая урбанизация создает тепловые острова: асфальт, бетон, плотная застройка повышают температуру.
Если начать строить в горах, мы просто перенесем этот тепловой остров выше и ускорим таяние ледников и ослабим естественное охлаждение города. На Кок-Жайляу планировали построить целую "деревню" - в первом проекте значилось около трехсот частных домов, под которые уже возвели мощную подстанцию. Нам говорят, что сейчас будет всего несколько зданий. Но Кок-Жайляу - это пространство, на котором легко вырастет еще один город", - считает она.
Между тем подчеркивается, что Кок-Жайляу - живая экосистема: тяньшанские ели, яблоня Сиверса, сотни видов растений, птиц, насекомых и животных.
Нам обещают, что курорт станет драйвером развития и привлекает миллионы туристов. Но мировой опыт показывает: горнолыжные курорты в горах средней высоты становятся все более уязвимыми из-за климата. Современный турист ценит другое - возможность за полчаса оказаться в настоящей, неурбанизированной природе. В этом стратегическое преимущество Алматы", - напомнила Ажар Джандосова.
В свою очередь руководитель общественного фонда "Зеленое спасение" Сергей Куратов напомнил, что их организация ведет экологический мониторинг нацпарка с середины 1990-х годов.
Проблемы остаются теми же, что и десятилетия назад: смог, вырубка деревьев, застройка, мусор, дефицит воды. К этому добавились таяние ледников, пластиковое загрязнение, застройка и фактическое изъятие земель нацпарка. Мы видим не только ухудшение экологической, но и правовой ситуации. Нам говорят, что туризм даст рост ВВП. Но кто подсчитал экологический ущерб, нанесенный территории парка с момента его создания? Мы таких расчетов не видели. Не учитываются и так называемые экологические услуги. Это чистый воздух, вода, регулирование климата. Кто оценивал, какие потери мы понесем при разрушении этих экосистем?" - говорит он.
Также, по его словам, еще одна тревожная тенденция "сокрытие" экологической информации. Сообщается, что на запросы защитников природы отвечают: "для служебного пользования", "данные не готовы".
Кроме того, игнорируются международные обязательства Казахстана. Национальный парк включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но об этом почти не упоминается. Нарушаются положения Конвенции о биологическом разнообразии. Вопрос трансграничного загрязнения воздуха также остаётся без ответа: по данным ученых, смог поднимается на высоту до 3-4 тысяч метров и может распространяться за пределы страны. Тогда как можно утверждать, что масштабный курорт не повлияет на соседние территории?" - выразил недоумение Сергей Куратов.
В ходе встречи руководитель ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова подняла вопрос археологической экспертизы.
В предыдущей кампании против проекта общественники уже поднимали этот вопрос: в ТЭО археологической экспертизы не было. По требованию общества в 2014 году заказчик ГЛК "Кок-Жайляу" все же провел исследование (...) Экспертиза была проведена полноценно, зафиксированы десятки объектов, составлены учетные карточки, но срок действия ее давно истек, а новая археологическая оценка не была произведена", - утверждает она.
Кроме того, заявила спикер, если проект разделен на несколько инфраструктурных частей - дорога, газопровод, водопровод, линии связи, каждая из них также требует отдельной археологической экспертизы.
Без этого финансирование и реализация незаконны. Стоимость раскопок одного кургана может составлять от 3 до 5 миллионов тенге и выше. Исследование поселений обходится еще дороже. Игнорирование археологической процедуры может объясняться в том числе и этими затратами", - считает спикер.
Между тем Константин Дельвер, инструктор по горным лыжам, заявил о Тургенском ущелье как возможной альтернативе. По его словам, еще в конце 1980-х эксперты рассматривали эту территорию как площадку для международного курорта.
Группа экспертов из Франции, Андорры и Казахстана облетала наши горы в поисках площадки для международного горнолыжного курорта. В составе группы был и мой отец. В итоге место нашли - в Тургеньском ущелье, в районе поселка Батан, недалеко от Кайракских водопадов. Там большой природный цирк, позволяющий поставить два подъемника по четыре километра и создать полноценную зону катания с трассами разной сложности - от "зеленых" до профессиональных", - заявил он.
По словам специалиста, Кок-Жайляу не обладает подходящими склонами.
Либо это слишком крутые спуски с Кумбеля, либо плоское плато. Профиль будет напоминать "Ак-Булак": либо чрезмерно жесткие участки, либо затяжные пологие отрезки, неудобные для катания. Курорт получится средним по качеству, несмотря на высокий спрос", - добавил активист.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановление "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
23.02.2026, 22:04 319436
Социальная деградация: избиения детей, жестокие изнасилования и ОПГ
За последние недели в Казахстан широкий общественный резонанс вызвал ряд жестоких и шокирующих преступлений различной направленности - от насильственных посягательств до мошенничества и иных правонарушений. На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Вместе с тем наибольшую тревогу вызывают преступления против личности, прежде всего посягательства на половую неприкосновенность. В частности, случаи изнасилований несовершеннолетних и женщин относятся к числу наиболее тяжких и общественно опасных преступлений.
В частности, в начале февраля в Актюбинской области вынесли приговор 53-летнему подсудимому за изнасилование своей 22-летней невестки. Стоит отметить, что подсудимый вину не признал, однако суд установил его виновность и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Тем временем 64-летний житель села в Актюбинской области оказался за решеткой после того, как от него забеременела и родила школьница. Подсудимому огласили приговор по двум статьям - за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней. Он получил 21 год тюрьмы.
Еще одной резонансной новостью стал случай в Алматы, где жительница города обвинила курьера в домогательстве. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В Туркестане местного жителя осудили за похищение супруги. По данным суда, он и его друзья связали женщине руки и ноги скотчем и принудительно вывезли в областной центр психического здоровья Шымкента, где подсудимый, подписав соответствующие медицинские документы, незаконно поместил ее в учреждение. Подсудимому было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Его друзья осуждены к 8 годам лишения свободы каждый.
Наряду с преступлениями против половой неприкосновенности внимание общества также привлекают факты избиений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Такие правонарушения нередко сопровождаются агрессией и грубым нарушением общественного порядка.
К примеру, 2 февраля стало известно об избиении ребенка в Жамбылской области. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
Позже сообщалось, что в Жетысуской области отца задержали по подозрению в избиении собственного малолетнего ребенка. По данным полиции региона, в настоящее время мать с ребенком находятся в медицинском учреждении.
В середине февраля в городе Алматы полиция завела уголовное дело после жестокого избиения мужчины. Подозреваемый был установлен и задержан, он водворен в изолятор временного содержания. Ранее информацию об избиении мужчины опубликовал его сын на своей странице в Сети.
Между тем уголовное дело завели после избиения солдата-срочника в Жамбылской области. Информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Сейчас пострадавший проходит лечение в военном клиническом госпитале в Алматы. По итогам расследования виновных привлекут к ответственности. Также сообщается, что на период расследования ряд должностных лиц отстранен от службы.
Тем временем дорожный конфликт перерос в жестокую массовую драку прямо на улице Шымкента. Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий.
Жительницу Кызылорды приговорили к ограничению свободы за нападение на медработника. Согласно материалам дела, подсудимая зашла в кабинет врачебной амбулатории, где потерпевшая вела прием пациентов, и устроила скандал. В свою очередь медработник потребовала соблюдать очередь. За это подсудимая схватила потерпевшую за воротник и ударила кулаком. Суд признал подсудимую виновной в нанесении легкого вреда здоровью и назначил ей ограничение свободы сроком на один год.
В конце февраля сообщалось, что в Туркестанской области 20-летнего парня жестоко избили после игры в кокпар. Полиция возбудила уголовное дело. Также судебного пристава в Шымкенте избили прямо в здании суда. Нарушителю назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Нередко избиения заканчиваются и летальным исходом. В частности, в селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства, задержали троих подозреваемых. Суд назначил каждому из них по 9 лет заключения. А в Костанайской области специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя села Аманкарагай к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве жены и сына.
Человеческая жестокость коснулась даже животных, которые не могу защитить себя. В Алматы живодер протащил собаку по дороге. Собаку доставили в ветеринарную клинику - животное живо и находится в безопасности. Собаку живодерам не вернут. В полиции заверили, что он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными.
Наряду с избиениями, хулиганскими действиями и семейными скандалами правоохранительная практика фиксирует преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Эти правонарушения формируют отдельный пласт криминальной активности, нередко сопровождаются вовлечением молодежи, распространением запрещенных веществ и связаны с деятельностью организованных групп.
В частности, в начале февраля стало известно, что в частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров. Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства.
Позже в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов. В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.
В середине февраля стало известно, что Комитет по противодействию наркопреступности пресек деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности. Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы. Начато досудебное расследование.
Еще одной резонансной новость стало задержание бывшего священника Иакова Воронцова. Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
Тем временем в Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, в результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. В ходе обысковых мероприятий по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство.
Помимо преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, значительную угрозу общественной безопасности представляют факты взяточничества и хищения.
В начале февраля стало известно, что в Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на шесть лет за взятку. В целом КНБ зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала года.
Позже сообщалось, что схему многомиллионного хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения выявили в Мангистау. Были установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения. Также "установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия".
9 февраля стало известно, что из Турции экстрадирован подозреваемый в хищении 6 млрд тенге при строительстве ЖК в Алматы. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Позже сообщалось, что в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге. Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК.
Тем временем в Кокшетау предпринимателя осудили на 2 года за хищение по программе ArtSport. Женщина, "зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, получила право участия в программе ArtSport и посредством ваучерного финансирования фиктивно заполняла табели учета посещаемости и акты оказанных услуг, на основании которых из государственного бюджета на ее счет были перечислены денежные средства".
Кроме того, в Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района. По данным АФМ, сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу.
Наряду с коррупционными правонарушениями особую актуальность сохраняют преступления в сфере мошенничества, включая создание и функционирование финансовых пирамид. Пользуясь доверием граждан и обещая быстрый доход, злоумышленники вовлекают людей в схемы, приводящие к значительным материальным потерям.
К примеру, в начале февраля сообщалось, что в Астане осуждена группа мошенников, члены которой с помощью фиктивных промокодов незаконно приобретали и перепродавали бытовую технику, причинив торговому дому ущерб на сумму свыше 473 млн тенге.
Позже появилась информация, что департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Сообщалось, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants". Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией.
Кроме того, в Астане суд вынес приговор мошенникам за аферу с онлайн-покупкой машины. Двое злоумышленников, выдавая себя за посредников по доставке машины из-за границы, убедили свою жертву перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов. Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
В конце февраля из Турции экстрадирован подозреваемый в мошенничестве на 95 млн тенге. По данным следствия, в 2019-2020 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками четырех потерпевших - жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Также бывшую судью Светлану Жолманову суд признал виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. При этом, учитывая предыдущий приговор от 19 июня 2025 года, ей окончательно назначено 10 лет лишения свободы.
Кроме того, свыше 25 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana. Отмечается, что "денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях". Уголовное дело направлено в суд.
Наряду с мошенническими схемами в криминальной среде сохраняется активность организованных преступных групп.
В начале февраля сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию в Астане и Алматы, в ходе которой были задержаны участники преступного сообщества, причастные к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. В одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали выкуп в размере 12 млн тенге. Шесть фигурантов уголовного дела водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
Позже в Талдыкоргане был вынесен приговор занимавшимся незаконной регистрацией автотранспорта участникам ОПГ. На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники спецЦОНов и управления административной полиции Алматинской области и Жетысу. Подсудимым назначено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы.
4 февраля 2026 года КНБ совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры реализована спецоперация по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям. Проводятся досудебные расследования.
Тем временем в Туркестанской области было завершено досудебное расследование по уголовному делу о мошенничестве и создании ОПГ. Мошенники обзванивали своих жертв с мобильных номеров, представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные деньги. В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 2 подозреваемых объявлен международный розыск.
Еще один инцидент произошел в Алматы, где неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытались похитить мужчину. В результате скоординированных действий экипажей полиции транспортное средство было установлено и остановлено в кратчайшие сроки. В салоне находился потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом попытались оказать психологическое давление на гражданина. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Также ранее сообщалось о факте вымогательства. В Алматы задержан подозреваемый в вымогательстве в особо крупном размере. В рамках данного дела в январе текущего года в городе Шымкенте была пресечена противоправная деятельность двух его сообщников.
Еще одной резонансной новость стало уголовное дело, которое завели в отношении бывшего начальника департамента по делам обороны Павлодарской области. Подробности не уточняются. Также в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области. Подробности также неизвестны. Кроме того, в Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия. Иные данные досудебного расследования не разглашаются.
Отдельное место в криминальной повестке занимают преступления, связанные с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Подобные действия дестабилизируют работу социальных объектов, вызывают массовую тревогу и приводят к привлечению значительных сил экстренных служб.
В частности, в Астане расследуется серия заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одной из школ города. Через социальные сети и мессенджеры 13- летний подросток вступил в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений. Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы в установленном законном порядке, начато досудебное расследование.
Также уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о террористическом акте в аэропорту города Атырау.
В конце февраля сообщалось, что подросток был привлечен к уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае. По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.
Тем временем житель Семея пропагандировал терроризм в соцсетях. Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и осужден к 7 годам лишения свободы.
В числе преступлений экономической направленности также рассматриваются факты незаконной добычи полезных ископаемых.
К примеру, в области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды почти на 5 млрд тенге. Виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Кроме того, в Карагандинской области выявлены факты незаконной добычи железной руды. Установлено, что одно из предприятий района на протяжении 4 лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу. В результате государству причинен ущерб более 2 млрд тенге. Трое подозреваемых взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 500 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Отдельный сегмент правонарушений связан с деятельностью незаконных игорных заведений и онлайн-казино. В частности, в середине февраля АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области. Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
20.02.2026, 20:58 358081
"Наравне" и "наряду" имеют разный оттенок - филолог разъяснила формулировку о русском языке в проекте новой Конституции Эксклюзив КТ
Филолог, эксперт в коммуникациях Гайнель-Хаят Шакирова разъяснила журналисту Kazakhstan Today формулировку о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
С точки зрения семантики слова "наравне" и "наряду" действительно имеют разный оттенок одного и того же значения. Если "наравне" предполагает жесткое требование и может интерпретироваться как обязательное использование русского языка во всех сферах на тех же основаниях, что и государственного языка, то "наряду" звучит не так категорично, но при этом подчеркивает распространенность именно русского языка в стране. В новой редакции русский и казахский язык, обладая разными статусами, тем не менее официально имеют право на одни и те же возможности и полномочия. Русский язык свободно может употребляться и использоваться как в быту, так и в деловой, образовательной, культурной и медийной сферах", - пояснила специалист.
При этом, отметила Гайнель-Хаят Шакирова, такая формулировка гарантирует запрет на какую-либо дискриминацию полномочий русского языка.
Если смотреть шире, то в этот гипотетический "ряд" позже могут войти и другие языки - например, английский, который все чаще становится третьим, а то и вторым языком подрастающего поколения и звучит как в образовательных учреждениях, так и на международных мероприятиях, коих в Казахстане последние годы стало кратно больше. Например, Игры Кочевников", - добавила она.
Напомним, в начале февраля в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка. В частности, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.
Как пояснил тогда заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду).
Ранее этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook также прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
Недавно казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции.
18.02.2026, 21:18 375656
Соломоново решение - политолог о сохранении статуса русского языка в новой Конституции
Казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции, сообщает sputnik.kz.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
Некоторые депутаты парламента и члены конституционной комиссии даже публично высказывались по этому поводу, говоря о том, что не нужно муссировать в нынешних непростых условиях такую тему, потому что здесь очень большая эмоциональная составляющая, наложенная, действительно, на определенные сложности с продвижением государственного языка. Хотя, на мой взгляд, он вполне эволюционно расширяет сферы деятельности, начиная с того, что демографически носителей государственного языка становится все больше и больше и со временем силу еще больше наберет. Никто, наверное, в этом не сомневается", - добавил он.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции. Однако казахский язык приоритетнее.
Статус официального языка подразумевает под собой, что это основной язык законотворческой деятельности, судебной власти и делового оборота. Но у нас второе постановление Конституционного совета 2007 года установило приоритет государственного языка", - добавил он.
По его словам, постановление Конституционного совета 2007 года нашло отражение в новой Конституции.
13.02.2026, 21:39 417976
Как "сбитые летчики" досрочные выборы хотели
События последней недели на политическом треке происходили с такой скоростью, что за ними не успевали следить даже депутаты парламента. Отставка главы ГКНБ, сложение полномочий спикером жогорку кенеша и много других кадровых перестановок и политических решений были восприняты в обществе как очень тревожные симптомы. А потоки новостей распространяемых через соцсети, зачастую противоречивых и приправленных слухами, не оставляли шансов, чтобы разобраться в том, что же все-таки происходит, пишет kabar.kg.
Триггером этих событий стало обращение 75 деятелей, которые попытались навязать обществу рукотворный кризис и нарративы о том, что в Кыргызстане срочно пора проводить президентские выборы. Представив альтернативное толкование конституционных норм, далее начали продвигать тезисы о том, что кто-то может начать сомневаться в легитимности власти, когда существуют разные представления о сроках правления лидера государства.
Самое интересное началось после того, как стало известно, что инициативная группа, с легкой руки Эдиля Байсалова получившая название "сбитые летчики", прикрывалась Камчыбеком Ташиевым. От его имени они призывали депутатов, политиков и общественников подписать нашумевшее обращение, ну и, по классике, определиться: "на чьей вы стороне?". Естественно, что после такого пошел шорох, элиты начали шептаться и раскалываться, эти процессы начали проецироваться на общество, и дальнейшее бездействие могло привести к печальным последствиям. ГКНБ на ситуацию не отреагировало или упустило, несмотря на то, что имели место спекуляции, связанные с именем на тот момент главы силового ведомства.
Самой большой ошибкой аксакалов, якобы активистов, было то, что они начали противопоставлять президента КР и экс-главу ГКНБ. Еще большей проблемой стало то, что ситуацией моментально воспользовались наши "заклятые друзья", которые используют малейший повод для того, чтобы пускать волны фейков и слухов. Подключилась иностранная либеральная пресса с экспертными заготовками. Влияние внешних факторов, конечно, не стоит преувеличивать, но, тем не менее, их нужно иметь в виду. Внешние игроки не оставляют попыток разделить и фрагментировать общество, посеять смуту и дестабилизировать обстановку.
В общем ситуация пошла по тому пути, когда президент должен был действовать, чтобы не позволить расколоть общество и снизить накал страстей. Результатом этого стали отставки и перестановки в высших эшелонах власти, в причинах которых общество не могло разобраться сразу. Поэтому некоторые кадровые решения, по началу, были восприняты с недоумением.
В последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые "сбитые летчики" и "политические банкроты", прикрываясь именем народного генерала, возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени, активно продвигать якобы уже принятые решения о личных властных притязаниях, предстоящей смене власти, создавать атмосферу недоговоренности и скрытого противостояния. Именно они начали расшатывать то равновесие, которое долгие годы обеспечивало стабильность. В результате возникла опасная двусмысленность. В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти", - заявлял вице-премьер Эдиль Байсалов.
При этом Эдиль Байсалов подчеркнул, что никаких юридических оснований для досрочных президентских выборов нет, что заявления о разночтениях в старой и новой Конституции надуманны и притянуты за уши. И такого мнения придерживаются многие политики и эксперты.
Обращает на себя внимание и другой очень важный момент. Все понимают, что выборная кампания в это период отвлекает на себя все внимание общества, элит и политических групп. Это время активных действий на внутренних треках. Но при этом, на внешнем контуре все останавливается - реализация международных инфраструктурных проектов, инвестиции в экономику и так далее.
Кому это нужно сейчас, когда страна находится на подъеме, проходит фазу устроенного развития?" - задаются вопросом эксперты.
Политолог, эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу полагает, что надуманные, навязанные обществу споры вокруг сроков полномочий президента могли быть предтечей или технологией запуска процесса дестабилизации страны.
Такую ситуацию обязательно используют не только внутренние силы. Реваншистов у нас очень много, но и внешние силы, которые заинтересованы в дестабилизации всего нашего региона. Поэтому президент сразу провел телефонные разговоры с президентами соседних стран. Кыргызстан сейчас находится на пути развития, очень много глобальных проектов, решаются задачи глобального масштаба. Это и возведение ГЭС "Камбар-Ата -1", это и строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Все это сейчас переходит в активную фазу реализации. Дестабилизация как минимум приостановила бы эти проекты и откатила нас назад. Народ тоже должен это понимать и не дать разным группам, различным политикам и заинтересованным лицам раскачать эту ситуацию", - подчеркивает Эдил Марлис уулу.
В этом контексте эксперты обращают внимание на то, что "75 подписантов" изначально уже тоном своего письма, выдвижением условий и требований не планировали вести цивилизованный политический диалог. Это был вызов, и президент его принял, обратился в Конституционный суд, переведя спорный вопрос о сроках выборов из политического поля в правовое русло.
В таких условиях принципиально важно, чтобы вопрос решался не в формате политического давления, эмоций или уличной мобилизации, а исключительно в правовом поле. Окончательная точка в подобных вопросах должна ставиться не в соцсетях и не через политические заявления, а через компетентный юридический механизм - Конституционный суд, который и создан для разрешения таких коллизий. Чем раньше будет дано четкое публичное и юридически безупречное разъяснение, тем меньше риск того, что тема превратится в инструмент политизации и раскачивания ситуации в предвыборный период", - пояснил политолог Бакытбек Жумагулов.
Заключение Конституционного суда по обращению президента Садыра Жапарова будет вынесено 17 февраля. Этим решением будет поставлена точка в вопросе о том, когда в Кыргызстане должны быть проведены выборы главы государства.
А самые активные подписанты из числа 75 активистов пока дают показания на предмет того, кто мог объединить эту разношерстную компанию, и какие еще мотивы могли двигать группой лиц, требовавших досрочные выборы. Учитывая, что МВД возбудило уголовное дело по статье "Массовые беспорядки" нужно дождаться результатов следствия.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
10.02.2026, 20:53 437831
"Языковой вопрос". Казахстанский политолог о русском языке в проекте Конституции
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
"В первом варианте новой Конституции, опубликованном 31 января, статья 9 гласила:
1. Государственный язык Республики Казахстан - казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана.
Это был немного исправленный вариант ст. 7 нынешней Конституции, который гласит:
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Эта норма не менялась с 1995 г., когда заменила 8-ю норму преамбулы Конституции 1993 г.:
В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Государство гарантирует сохранение сферы применения языка межнационального общения и других языков, заботится об их свободном развитии. Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения государственным языком или языком межнационального общения.
Нормы про статус казахского языка как государственного и русского языка как языка межнационального общения появились в основном законе в сентябре 1989 г.
С 1995 г. статус русского языка неофициально определялся как "официальный", но ключевой формулировкой было слово "наравне". Конституционный совет в мае 1997 г. указал:
"Данная конституционная норма понимается однозначно, что в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств".
Национал-популисты регулярно выступали с требованием убрать упоминания русского языка из Конституции, однако ни государство, ни общество интереса к этой инициативе не проявляли, исходя из значимости русского языка для страны и важности сохранения межнационального мира.
В феврале 2007 г. Н. Назарбаев озвучил проект триединства языков:
"Это: казахский язык - государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык - язык успешной интеграции в глобальную экономику".
Эта норма была отражена в Госпрограмме функционирования и развития языков на 2001-2010 гг., хотя при этом была принята "Концепция расширения сферы функционирования государственного языка, повышения его конкурентоспособности" (ноябрь 2007 г.).
В Стратегическом плане развития до 2020 г., принятом в 2010 г., про язык говорилось следующим образом:
"Последовательно и поэтапно расширится использование государственного языка во всех сферах жизнедеятельности общества".
В сентябре 2019 г. К. Токаев в своем послании заявил:
"Считаю, что роль казахского языка как государственного будет усилена и наступит время, когда он станет языком межнационального общения. Однако, чтобы достичь такого уровня, нужны не громкие заявления, а наша общая работа".
В Госпрограмме по реализации языковой политики в РК на 2020-2025 годы были отражены "необходимые меры для полноценного функционирования государственного языка, имеющего глубокую историческую, культурную и психологическую базу, как языка межэтнического общения на территории Казахстана".
В 2024 и 2025 гг. на сессиях АНК Токаев вновь говорил о статусе казахского языка, который "со временем станет языком межэтнического общения". И как уже отмечалось выше, в конце января появился проект основного закона, который сохранял языковой статус-кво.
Появление любого проекта с упоминанием языка традиционно вызывает яростное обсуждение этого вопроса. Одни потребовали убрать упоминание русского языка, другие - оставить эту норму. Госсоветник Е. Карин специально несколько раз разъяснил, что казахский язык "никогда не утратит" статус государственного.
Депутат Бапи указал, что "значительная часть критики проекта новой Конституции упирается в языковой вопрос" и "нельзя однозначно и резко отвергать требования народа, у которого пробудилось национальное достоинство". По мнению другого депутата, "казахскоязычная среда уже приближается к 80%".
Данные статистики тут достаточно лукавы. По материалам переписи 2021 г., 99,6% казахов владеет казахским, 79,5% - русским, а 39,7% - английским. По той же переписи знание казахского демонстрируют 25,1% русских, 23,7% украинцев, 72% узбеков, 30,7% грузин, 40,9% чеченцев, 26,8% евреев, 36,5% корейцев, проживающих в Казахстане и т.д.
По степени владения только 55% казахов, указавших знание языка, сообщили, что свободно пишут на казахском, 40,2% - на русском.
Еще более интересные цифры получены по использованию в повседневной жизни. Только 0,4% казахов были отмечены как не владеющие государственным языком, но из тех, кто владеет, 36,6% указали, что им не пользуются.
При этом Госпрограмма по реализации языковой политики на 2020-2025 гг. ставила задачу доведения доли населения, владеющего государственным языком, до 95% - уровня, который по материалам переписи уже достигнут.
Если совместить данные статистиков и социологов, то получается картина, при которой казахский социум делится на три примерно одинаковых части - преимущественно русскоязычная, преимущественно казахскоязычная и билингвы.
С годами доля казахского населения продолжает расти: в конце 90-х она превысила 50%, в середине нулевых - 60%, в начале двадцатых - 70%, но внутреннее соотношение не меняется.
С одной стороны на языковую ситуацию влияет приток казахскоязычного населения в крупные города, а с другой - тот факт, что львиная доля информационного контента доступна населению на русском языке (включая не только российский, но и глобальный).
Казахская литература и наука с выработкой собственного контента в годы независимости не справились, а лингвисты в основном ушли в "очищение" языка от примесей и придумывание новых терминов, которые до населения так и не дошли.
Кроме того, нулевые стали временем глобального изменения информационного пространства, когда на первое место вышли видео- и аудиоматериалы, способствующие падению навыков письма, чтения, анализа текстов, счета, а заодно и снижению накопления обработанных данных.
Таким образом, русскоязычие означало широкий доступ к информации и коммуникациям, что не вписывалось в хотелки национал-популистов как на построение мононационального, так и моноязычного государства.
Государство, в свою очередь, делало ставку не на национальную, а на гражданскую идентичность казахстанского общества.
Лет двадцать назад достаточно бурно вспыхнули дискуссии о делении общества на "нагызов" и "шала", которые затем частично переименовались в "нациков" и "вату". Бурные препирательства шли по поводу проекта Доктрины национального единства. Культурно-языковые разрезы хаотично перемешались с политическими и даже алфавитными.
Ситуацию балансировало то, что первый президент взял на себя роль как "главного казахстанца", так и "главного казаха".
В 2017 г. было принято решение о переходе казахского языка на латиницу, однако по факту процесс ушел в символизм и там и остался.
Транзит власти придал новый импульс старым идеологическим спорам. Новая власть взяла курс на интеграцию гражданской и национальной идентичностей в нечто единое вкупе с модернизационным дискурсом на базе представления президента о совершенном гражданине.
Разработка Концепции внутренней политики и конституционная реформа позволили обобщить накопленные подходы: с одной стороны, консолидация общества в единый народ, а с другой - борьба с недостатками сложившегося менталитета в виде пропаганды идей светскости, толерантности, трудолюбия, образования, законности, экологичности и т.д.
Естественно, несколько изменилась и национально-языковая парадигма. Казахская терминология и ономастика стала активно внедряться в русские тексты. В кадровой политике заметно выросла прослойка славян-билингвов.
При этом защита межнационального согласия и стабильности была резко усилена на конституционном уровне - исходя как из внутреннего запроса, так и из-за наличия деструктивного внешнего давления.
Пересмотр конституционных норм тут же пробудил массив профессиональных радетелей и языковых радикалов, которые бросились критиковать проект за его якобы "антиказахскость".
В 2022 г. атака на статус русского языка уже производилась, но была быстро погашена. В 2026 г. комиссия решила поменять одно слово, тем более что власть имеет собственное представление о нациестроительстве и перспективах казахского языка.
В проекте Конституции упоминание официального статуса русского языка осталось, но вместо "наравне" с казахским решено было написать "наряду" с казахским. Несмотря на синонимичность обоих терминов, в основе первого лежит понятие "равный", а в основе второго - "рядом".
На уровне символов это означает некоторое снижение статуса, но с сохранением официальности в основном законе и запрете на дискриминацию.
Впрочем, депутат Заитов тут же сообщил:
"Теперь в новой редакции текста русский язык не является равным - он используется наряду. Для понимающих это не маленькая победа… Чтобы превратить это достижение в победу, нам нужна сдержанность. Успех требует сдержанности. А нам предстоит ещё многого добиться".
Понятно, о чем говорит мажилисмен. Его коллега, депутат Толыкбай, тут же призвал "казахизировать северные и восточные регионы". В минувшем году депутат Дайрабаев уже возмущался тем, что в северных регионах названия населенных пунктов и улиц не переведены на государственный язык. Депутат Иса отметил, что "совершенствование законодательства о госязыке - это крайне важный вопрос, требующий дальнейшего развития".
И это вполне понятно, поскольку конституционная новация дает возможность скорректировать все языковое законодательство.
Власть вновь пытается найти компромисс между двумя общественными запросами и факторами риска, но вопрос уходит не только в статус, но и в конкурентоспособность языков.
Судя по всему, аргументом в пользу усиления казахскости стала вера в возможность ИИ вывести государственный язык на новый уровень. В задачах для купленного в прошлом году суперкомпьютера сразу было указано развитие "первой казахстанской языковой модели KazLLM, способной анализировать и генерировать тексты на казахском языке". Эту задачу творческая интеллигенция, в отличие от баталий за статус, доблестно провалила.
С другой стороны, русскоязычные нейросети и чаты уже успели завоевать популярность. В основе и тех, и других лежат американские технологии, дающие большой процент глюков, дурно влияющие на когнитивные способности пользователей и продвигаемые на модели надувания финансового мыльного пузыря.
Но именно они, видимо, теперь будут обеспечивать конкуренцию между русским и казахским контентом, а заодно и стирать грань между ними, обеспечивая взаимный перевод.
Вместе с тем нужно понимать, что некоторые деятели рассматривают замену одного слова как "победу", т.е. мыслят категориями военных действий и имеют образ противника.
Сохранение стабильности, в первую очередь в национальных и языковых отношениях - это один из базисов, лежащих в основе современной казахстанской государственности, а заодно и мира в Центральной Азии.
Казахстанское руководство - и раньше, и сейчас - проводило политику пресечения любых форм радикализма и экстремизма. В последние годы контроль межнациональных отношений был усилен и систематизирован.
Поэтому будем исходить из того, что власть традиционно и осмысленно будет беречь мир в обществе от тех, кому нужны "победы", а слова "наравне" и "наряду" останутся синонимами".
Автор: Данияр Ашимбаев, казахстанский политолог, историк
03.02.2026, 15:36 467986
Глава Минздрава Кыргызстана вырывает коррупцию с корнем, скальпелем систему не выправить
Громкие разоблачения и увольнения в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Чуть больше месяца ведомством руководит кадровый чекист Каныбек Досмамбетов, но вскрывшийся коррупционный нарыв уже поражает своими масштабами. Поборы в системе оказания медико-санитарной помощи кажутся мелочью на фоне тех злоупотреблений, которые предаются огласке в последние недели, пишет kabar.kg.
Проблемы, выявленные в кардиологической службе, где в стационарах пациенты-сердечники лежали в палатах, не получая помощи, а дорогостоящее оборудование при этом простаивало или было свалено как хлам в каких-то бытовках, стали предтечей еще более серьезной работы по разбору коррупционных завалов. Один из знакомых экспертов, имеющий непосредственное отношение к медицине, в частной беседе как-то сказал: "Если капнуть глубже, вылезет столько, что мало не покажется. Там бесполезно работать скальпелем и что-то вырезать, коррупцию можно вырвать только с корнем, она там складывалась десятилетиями и сидит глубоко и прочно. Переплетено все, начиная от обслуживающего персонала до руководителей. Это свой мир, свои правила, где нет места чужакам, где мерилом эффективности является не количество получивших качественную помощь и избежавших осложнений, а сколько пришло в "черную кассу". Хорошие и честные специалисты там не приживаются, они либо уезжают за рубеж, либо уходят в частные клиники. Это одна из причин падающего профессионализма и уровня оказания помощи".
Да, это субъективный взгляд со стороны, откровенный и жесткий. Но последние события в системе Минздрава показывают, насколько там все было запущено. Должности директоров больниц, клиник и специализированных центров стали передаваться едва ли не по наследству. В ближнем круге руководителей только близкие и доверенные лица.
Нужно быть откровенными, так как на основе вовремя и правильно поставленного диагноз зависит применяемый способ лечения. Медицина - эта сфера, с которой мы сталкиваемся постоянно. А теперь вспомните о последнем походе в больницу, либо о посещении близких, если они там оказывались. Сколько раз вас просили докупить недостающие препараты или сдать деньги на дополнительные анализы или какие-то процедуры? На все и за все нужно "дать", от чистого белья на кушетке до элементарного присмотра за пациентом.
Это всегда была очень неудобная правда. Говорят, нельзя обижать людей, в руки которых ты можешь попасть сам. А как быть тем, которым нечем платить за дорогостоящие анестетики, нет возможности сделать дополнительное обследование в частной клинике, недостаточно средств на операцию? Это значит, что порочный круг не оставляет шанса малоимущим на полноценное выздоровление?
При этом государство выделяет из бюджета колоссальные суммы на то, чтобы система здравоохранения действовала, как положено, чтобы люди в белых халатах вспомнили клятву Гиппократа. Саму системы здравоохранения сейчас трясет и лихорадит, ее пытаются выправить уже не скальпелем, а через болезненные реформы, когда старое необходимо ломать и выстраивать работу заново. Именно поэтому Минздрав возглавил кадровый чекист, и он, как можно судить по его выступлениям, готов резать по живому, чтобы коррупционная гангрена не съела нас окончательно.
По ротации. К сожалению, в клиниках Бишкека сидят специалисты, которые больше 20-30 лет одну должность занимают. Есть, оказывается, такие. Они, по сути, мхом заросли. Развития нет. Как собака на сене - или сам не развивается, или молодым кадрам не дает развиваться. Их необходимо обновлять. Должен честно об этом сказать", - заявил Каныбек Досмамбетов на коллегии Минздрава по итогам 2025 года.
Он так же подчеркнул, что системе здравоохранения необходимо целенаправленно обновлять управленческие кадры, обучать молодых специалистов и давать им возможность внедрять современные подходы и методы работы. В республике, в том числе из-за неблагополучной экологической ситуации, растет число раковых заболеваний. Это страшный диагноз, но с болезнями при квалифицированной помощи можно бороться и справляться с недугом. Но это направление отечественной медицины не выдерживает растущую нагрузку, смертность от онкологии растет. При этом в работе специалистов за последние годы мало что изменилось, это вызывает недоумение у министра.
Почему у нас по онкологии такие страшные цифры? Потому что нет развития. Потому что нет взгляда со стороны. Наши онкологи перестали развиваться. Из-за этого у нас смертность. Из-за этого наши граждане лечатся за границей, продают дома, несмотря на колоссальные инвестиции в отрасль", - подчеркнул Досмамбетов.
А сколько в прежние годы было сказано о гемодиализе для почечных больных. Не было необходимого количества аппаратов, потом препаратов. Сборы на прохождение этой процедуры для малоимущих в социальных сетях и чатах объявлялись практически ежедневно. Сейчас ситуация постепенно меняется, отечественная медицина осваивает такое передовое направление как трансплантология. Да, это очень сложная задача, но со временем и она реализуема.
А пока пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями, необходимо обеспечивать хотя бы необходимыми препаратами по доступным ценам. Но и в этом направлении засела коррупция. Министр прямо говорит о лобби фармкомпаний, и в системе оказались люди, которые закупают лекарства в ущерб государству.
Каныбек Досмамбетов привел на этот счет очень показательный пример: "В декабре 2025 года был подписан договор на поставку лекарства на 123 млн сомов. Одна упаковка обошлась в 2,9 тыс. сомов, тогда как иностранные компании предлагали цену в два раза ниже - 1490 сомов. Заявки более дешевых поставщиков были отложены, а компания -победитель получила почти 100% наценки".
Чисто математически: были закуплены 42 413 упаковок по 2,9 тыс. сомов за 123 млн сомов. По цене в 1490 сомов 42 413 упаковок можно купить за 63,2 млн сомов. Ущерб - 59,8 млн сомов. "По моему мнению, без коррупции здесь не обошлось, - рассуждает министр, - Но разве при таком ущербе не проводится расследование?" - заявил он.
Так что борьба с коррупцией в системе здравоохранения, как считают эксперты, находится на начальном этапе. В "Кыргызфармацию" назначен новый руководитель, который не имеет никаких обязательств перед посредниками и компаниями. Это попытка разорвать сросшиеся и укоренившиеся коррупционные связи.
Предприятие, на которое возложена миссия по обеспечению всех организаций здравоохранения страны доступными и качественными лекарствами и медицинскими изделиями, в последние годы оказалось в состоянии системного кризиса.
Как подчеркивает Каныбек Досмамбетов, финансирование есть, но эффективность стремится к нулю. Закупки срываются, сроки не соблюдаются, население и больницы своевременно не получают жизненно важные препараты и оборудование. И причина этого кроется во внутренних управленческих проблемах - слабый менеджмент, конфликты интересов и в ряде случаев прямое участие прежних руководителей в схемах с фармкомпаниями.
Сейчас делаются важные шаги, чтобы оздоровить саму систему здравоохранения Кыргызстана. Вскрыта системная многоуровневая коррупция, в которую были вовлечены бывшие высокопоставленные чиновники, посредники от фармкомпаний, руководители больниц и клиник. При этом Каныбек Досмамбетов ставит перед собой цель - сохранить костяк профессионалов, удержать специалистов, которые были заложниками системы и готовы продолжить выполнение своего долга перед пациентами. Задача - сохранение жизнеспособности самой системы здравоохранения и ее постепенное оздоровление.
По крайней мере, теперь должно быть меньше вопросов о том, почему руководить Минздравом назначили кадрового чекиста.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
После выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда было принято решение передать ФСМС в ведение Минфина.
05.04.2026, 12:10Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля 05.04.2026, 19:3120271Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы 05.04.2026, 19:5418841МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба 05.04.2026, 18:5712306Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области 05.04.2026, 18:0012276По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело 30.03.2026, 13:40392636Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта391326Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации299831Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 31.03.2026, 18:19278041Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге 01.04.2026, 12:34258271Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао 13.03.2026, 13:15675946Назначен новый зампредседателя Нацбанка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации607416ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 14.03.2026, 17:43593521Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41551136В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54543556Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?