Жителя Шымкента остудили на четыре года по делу об организации онлайн-казино

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" зарегистрирован 41 факт торговли людьми, в том числе девять - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz





По данным ведомства, в Кызылординской области выявлена схема продажи новорожденного ребенка. Установлено, что 25-летняя женщина, проживавшая в специализированном общественном фонде, отказалась от ребенка. Руководитель фонда, выступая посредником, предложила продать младенца 50-летней жительнице региона за 1 млн тенге. Все трое подозреваемых водворены в ИВС.





В Алматы начато досудебное расследование в отношении организованной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. По информации МВД, злоумышленники вербовали лиц без определенного места жительства, оформляли на них кредиты для покупки автомобилей с последующей перепродажей. Основные организаторы задержаны, расследование продолжается.





В области Жетысу пресечен факт принудительного труда в отношении двух молодых людей 2005 и 2007 годов рождения. По данным следствия, их похитили, удерживали и эксплуатировали на производстве бытовой химии. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.









Напомним, в Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми.



