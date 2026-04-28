В Алматы судебный исполнитель получил более 4 млн тенге незаконно и отправился в тюрьму

Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Супругам-блогерам вынесен приговор в Астане за получение незаконного дохода и отмывание средств, сообщает издание Kazinform





Блогеру назначено два года условного лишения свободы с пробационным контролем и конфискацией имущества. Его супруга приговорена к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией, однако исполнение наказания отсрочено на два года из-за наличия троих малолетних детей.





Отмечается, что ущерб в размере 247,6 млн тенге супруги возместили, в связи с чем гособвинение отказалось от гражданского иска, а производство по нему прекращено.





Суд также постановил конфисковать 17 смартфонов iPhone 16 и восемь автомобилей Hyundai Elantra. При этом арест с автомобилей Lamborghini Urus и Lexus RX 600 будет снят после вступления приговора в законную силу.





Также с осужденных взыскан обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП (78 640 тенге).





Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный блогером Ж. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление с просьбой проверить деятельность блогеров.





В ходе проверки ведомство приобрело предлагаемые ими курсы и установило, что они не соответствуют заявленному содержанию. По данным комитета, обучение носило формальный характер, не имело практической ценности, а стоимость в 30 тыс. тенге была завышена.





16 октября материалы дела были переквалифицированы в уголовное производство. Проведенная экспертиза установила ущерб в размере 247,6 млн тенге, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем.