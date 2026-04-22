Хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске  

Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области завершилась совместная межгосударственная операция "Розыск", - В Жамбылской области завершилась совместная межгосударственная операция "Розыск", сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.





В ходе операции сотрудниками полиции разыскано 26 уголовных преступников. Значительная часть из них скрывалась за границей - в Кыргызстане и Российской Федерации, рассчитывая избежать ответственности. Среди задержанных есть и те, кто находился в розыске долгие годы. Например, двое граждан скрывались от правосудия с 2017 года за совершение тяжких преступлений. Один из показательных случаев - 37-летняя жительница Кордайского района, которая еще в 2016 году совершила грабеж мобильного телефона и после этого скрылась от органов уголовного преследования", - сообщили в ДП.





Отмечается, что операция позволила не только разыскать казахстанских преступников, но и задержать лиц, объявленных в межгосударственный розыск другими странами. В частности, сотрудники полиции задержали граждан Кыргызстана и Российской Федерации, разыскиваемых за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.





При пересечении государственной границы был задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, находившийся в розыске МВД России. Он обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания.





Кроме того, полицейские установили местонахождение семи без вести пропавших граждан, которые длительное время числились в розыске. Это стало важным результатом не только для правоохранительных органов, но и для их родных и близких.



