Экс-директор ТОО в Жетысу осужден за хищение более 333 млн тенге субсидий

Бюджетные средства на переработку молока использовались не по назначению

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший директор ТОО приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением бюджетных субсидий в сфере переработки молока, - Бывший директор ТОО приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением бюджетных субсидий в сфере переработки молока, сообщили в суде области Жетысу.





По информации суда, в 2022-2023 годах руководитель компании предоставлял в управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу фиктивные документы с завышенными данными о стоимости сырого молока, якобы закупленного у частных предпринимателей для переработки.





На основании этих сведений компании были перечислены бюджетные субсидии на сумму более 333,9 млн тенге.





Однако в ходе разбирательства было установлено, что обязательства по переработке молока в заявленных объемах фактически не выполнялись, а полученные средства использовались не по назначению.





Суд признал Ж. виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере.





Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.





Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осужденного причиненный материальный ущерб.



