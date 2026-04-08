Мясокомбинат на бумаге: в Костанае вынесен приговор по делу о хищении 2,5 млрд тенге субсидий
Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в аграрной сфере: 30 человек признаны виновными в незаконном получении субсидий на сумму свыше 2,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
В Костанае рассмотрено уголовное дело в отношении 30 подсудимых, в числе которых директор ТОО "BEEFSTREAM" и ТОО "BEEF EXPORT GROUP" П., сотрудники ТОО "BEEF EXPORT GROUP", директора других ТОО, главы крестьянских хозяйств, индивидуальный предприниматель, ветеринарные врачи и сотрудники ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата области".
По данным суда, с декабря 2021 года по июнь 2023 года участники организованной группы реализовали сложную схему незаконного получения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства и мясопереработки. Общий ущерб государству превысил 2,5 млрд тенге.
Следствием и судом установлено несколько эпизодов преступной деятельности:
- Фиктивное строительство мясокомбината - было похищено около 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий. Предприятие заявляло мощность переработки до 1500 голов КРС в сутки, однако фактически этим требованиям не соответствовало. Документы были подделаны.
- Манипуляции с субсидиями для фермеров - более 354 млн тенге получены за счет сдачи скота, не соответствующего установленным критериям. В ряде случаев речь шла о "виртуальном" скоте, существовавшем только на бумаге.
- Фиктивная реализация мяса - еще свыше 1 млрд тенге субсидий выплачены за якобы произведенную и реализованную говядину. Фермеры получали по 8-10 тысяч тенге за каждую фиктивную голову скота.
Подсудимым вменялись сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере, создание организованной группы, легализацию преступных доходов, дачу и получение взяток, а также подделку документов.
Суд признал подсудимых виновными и назначил реальные сроки лишения свободы ключевым фигурантам:
- главный организатор схемы - директор двух компаний приговорен к 14 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;
- ряд руководителей предприятий получили от 7 до 10 лет лишения свободы;
- бухгалтер и отдельные участники схемы - до 9 лет заключения;
- сотрудники ветеринарных служб и госорганов - от 5 до 8 лет.
Часть подсудимых получила условные сроки или освобождение от наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана.
Суд постановил обратить в доход государства значительные суммы денежных средств, включая 1,3 млн долларов США, более 4 тысяч евро, свыше 600 млн тенге со счетов BEEF EXPORT GROUP.
Также сохранены аресты на имущество осужденных до полного исполнения гражданских исков.
Напомним, по данным АФМ, в с сфере животноводства обнаружены риски неэффективного использования субсидий на 30 млрд тенге.