МИД: Казахстан представил культурные проекты и обсудил новые направления сотрудничества за рубежом
Фото: МИД РК.
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продвигает культурную дипломатию и расширяет экономическое сотрудничество на международных площадках, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, в Монреале при содействии постоянного представительства Республики Казахстан при ИКАО и ICAO Cinema Club впервые состоялся показ казахстанского фильма-мюзикла "Бақыт құшағында" на казахском языке с английскими субтитрами.
Отмечалось, что показ стал первым подобным событием в штаб-квартире организации и способствует развитию культурного обмена и укреплению взаимопонимания между странами.
В рамках вечера также была представлена музыкальная программа с исполнением казахских произведений на домбре и организован прием с национальными угощениями.
Кроме того, в Бангкоке посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел переговоры с представителями Торговой палаты Таиланда, в ходе которых обсуждалась подготовка Казахстанско-Таиландского бизнес-форума, запланированного на май 2026 года. Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в агропромышленном комплексе, логистике, цифровых технологиях и инвестиционной сфере.
Также в Чулалонгкорнском университете состоялось открытие Центра изучения Центральной Азии. В рамках международного симпозиума были обсуждены перспективы развития сотрудничества Таиланда и стран региона, а Казахстан представлен как ключевой торгово-экономический партнер Центральной Азии.
По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Таиландом составил порядка 255 млн долларов США, при этом сохраняется потенциал дальнейшего роста в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В рамках рабочего визита генконсула РК в Стамбуле Нуриддина Аманкула в провинцию Маниса были организованы встречи с руководителями ведущих промышленных предприятий региона. была представлена деятельность компаний, работающих в сферах производства композитных материалов, строительной индустрии, пластиковых изделий, машиностроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и производственных технологий.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также обменялись мнениями по вопросам благоприятного инвестиционного климата Казахстана, индустриальных зон и механизмов государственной поддержки.
Тем временем заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев встретился с депутатами Палаты представителей парламента Японии, включая парламентского вице-министра иностранных дел Японии Арфия Эри и представителя Либерально-демократической партии Таро Коно. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и транспортно-логистической сферах, а также совместные проекты в области редкоземельных металлов, цифровизации и высоких технологий, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога.
05.05.2026, 12:36 3246
Назначен новый глава администрации президента
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Роман Скляр назначен новым руководителем администрации президента Казахстана, сообщает Акорда.
Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в городе Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса и Казахский институт правоведения и международных отношений.
В разные годы занимал должности вице-министра национальной экономики, первого вице-министра по инвестициям и развитию РК. В 2022 году был назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, в 2024 - исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан. Позже вновь занял должность первого заместителя премьер-министра РК.
Также указом главы государства Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Ранее в Казахстане был назначен новый глава Авиационной администрации.
05.05.2026, 12:07 5711
Токаеву доложили о реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Акорда.
Президент также был проинформирован о завершении работы над совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.
Документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики", - отметили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.
Напомним, в 2026 году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Среди приоритетов - внедрение инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использование логистического потенциала Союза, цифровизация промышленности и АПК, устранение барьеров во взаимной торговле, а также развитие торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.
Для справки:
ЕАЭС - это международная организация региональной экономической интеграции, действующая с 2015 года, обеспечивающая свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
05.05.2026, 10:34 12826
В критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопительного сезона, пять остаются в "красной" зоне. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.
Технологические нарушения на электрических сетях сократились на 12%, на станциях - на 15%. Число случаев несоблюдения температурного графика теплосетей уменьшилось в 3 раза. По итогам сезона улучшен рейтинг ТЭЦ: 5 объектов вышли из "красной" зоны в "желтую", еще 3 перешли из "желтой" в "зеленую", - сказал он.
Сунгат Есимханов отметил, что в "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" в области Абай, Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в Кызылординской области, ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" в Жамбылской области.
По его словам, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объем финансирования увеличен на 40%. При этом Сунгат Есимханов сообщил, что при сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной" зоны до конца года.
Вице-министр энергетики проинформировал, что в Казахстане на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта направят более 1 трлн тенге. Средства будут использованы для обновления электростанций, тепловых и электрических сетей.
По его словам, в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях увеличено на 9%. Кроме того, предусмотрены средства в рамках национального проекта МЭКС. Графиком запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, работы уже ведутся на 29 объектах генерации. На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий и 54 подстанции.
План по тепловым сетям составляет 377 км, к работам приступят после завершения испытаний. Для поддержки темпов модернизации из резерва правительства 7 регионам выделяется 25,4 млрд тенге; средства уже получили Восточно-Казахстанская область, области Жетысу и Абай.
Национальным проектом в текущем году предусмотрена модернизация 130 км тепловых и 10 490 км электрических сетей на общую сумму 626,8 млрд тенге. Основной задачей является снижение потерь и износа на сетях, а также поддержка отечественных товаропроизводителей", - подчеркнул Сунгат Есимханов.
Особое внимание уделено критическим объектам: в Риддере ремонтируют котлы №№ 5 и 6, а также 12 участков теплосетей, в Семее - ТЭЦ-1 и котельные, а в Талдыкоргане продолжается строительство новой квартальной котельной. По данным министерства, на сегодня все работы ведутся по графику, отставаний не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, в рамках утвержденного нацпроекта по развитию угольной генерации на 2026-2030 годы основной упор будет сделан на строительство базовых источников энергии. До 2030 года планируется ввод 7,8 ГВт новых и обновленных мощностей, включая строительство восьми новых электростанций и модернизацию 11 действующих станций.
05.05.2026, 08:58 18781
Подтопление терминала: аэропорт Алматы привлекли к ответственности
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После инцидента с подтоплением терминала руководство Министерства транспорта РК совместно с правоохранительными органами провело экстренное совещание с администрацией Международного аэропорта Алматы. Приняты меры административного и дисциплинарного характера. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Аэропорт привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях. Руководителем аэропорта было объявлено дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме.
Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение шести месяцев", - уточнили в КГА.
В Министерстве транспорта РК подчеркнули, что подобные нарушения будут незамедлительно пресекаться, будет обеспечен строгий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере гражданской авиации и бесперебойной работой объектов авиационной инфраструктуры.
Напомним, об инциденте стало известно 3 мая. Во время дождя в Международном аэропорту Алматы затопило зону паспортного контроля. Очевидцы публиковали в социальных сетях видео, на которых видно, как вода мощным потоком льется с потолка терминала.
По словам свидетелей, в момент происшествия работа аэропорта была фактически парализована: въезд и выезд временно перекрыли, пассажиров не впускали и не выпускали, рейсы задерживались.
Также отмечалось, что подобные случаи происходят не впервые.
Аналогичные инциденты фиксировались и в других городах: в июне прошлого года после сильного ливня подтопило аэропорт в Атырау, в сентябре - затопило в аэропорт Актау, а годом ранее из-за повреждения водопровода во время ремонта - аэропорт в Астане.
04.05.2026, 14:15 79086
Задача исключительной важности: Токаев поручил превратить Казахстан в криптохаб
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Согласовать стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству и Национальному банку, сообщает Акорда.
Это задача исключительной важности, время не ждет", - сказал глава государства на совете по развитию искусственного интеллекта в Алматы.
Президент отметил важность обеспечения перехода к "экономике реального времени", потому что в традиционной системе государство всегда в роли "догоняющего".
К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений", - заявил лидер Казахстана.
В частности, отметил он, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций.
При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы - это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.
Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений", - заявил он.
По его словам, Казахстан столкнулся с классической "ловушкой среднего дохода", когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила, близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены.
В целях предотвращения экономической стагнации необходимо обеспечить переход к цифровой экономике через формирование масштабных платформенных решений. Без единой системы государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным. В этой связи нужно трансформировать государственные сервисы в невидимую, но сверхэффективную операционную систему, которая устраняет избыточные бюрократические требования", - сказал президент.
Ранее внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП поручил правительству Токаев.
04.05.2026, 14:00 81306
Внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП поручил правительству Токаев
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, сообщает Акорда.
Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП", - поручил глава государства на совете по развитию искусственного интеллекта в Алматы.
По его мнению, понятие "цифровая экономика" все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер.
Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост", - заявил президент.
Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.
Глава государства напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели.
Он также поставил перед правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД".
Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД" в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.
Необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции. Эта работа должна строиться на триедином принципе конфиденциальности, целостности и доступности. Поэтому безопасность государственных цифровых сервисов - это главное требование", - добавил лидер Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира.
Президент предложил на следующем заседании совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу", - добавили в Акорде.
Напомним, 2026 год объявлен Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта.
04.05.2026, 12:20 89391
В Казахстане назначен новый глава Авиационной администрации
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Майкл Дэниел назначен новым исполнительным директором акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана", сообщает Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Одной из главных задач нового руководителя станет открытие прямых рейсов из Казахстана в США", - говорится в сообщении.
Майкл Дэниел окончил Аэрокосмический университет Эмбри-Риддл.
Профессиональную деятельность начал в Федеральном управлении гражданской авиации США, где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики. В разные годы возглавлял профильные международные инициативы, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиасообщению, курировал вопросы международного надзора и оценки безопасности, занимал ряд руководящих должностей, в течение ряда лет сотрудничал с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Ранее был назначен новый замакима Тараза.
04.05.2026, 11:16 96366
В Казахстане разрешили изъятие редких видов рыб и каспийских тюленей для науки
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана разрешило изъятие отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных животных в научных и воспроизводственных целях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Согласно документу, до конца 2026 года допускается изъятие 66 особей каспийского тюленя для проведения научных исследований и мечения с последующим выпуском в естественную среду. Работы будут проводиться на островах Мангистауской и Атырауской областей.
Также разрешен отлов аральского шипа в объеме до 500 килограммов и нельмы - до 300 килограммов. Эти виды будут использоваться для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства. Отлов планируется в реках Или, Каратал и Ертис, а также в озере Балхаш и Капшагайском водохранилище.
Постановлением установлены ставки платы за изъятие: за одну особь каспийского тюленя - 1,93 месячного расчетного показателя (МРП), за килограмм аральского шипа - 0,064 МРП, нельмы - 0,017 МРП.
Выдачу разрешений на изъятие будет осуществлять Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства. Право на проведение работ получат аккредитованные научные организации.
Документ вводится в действие со дня подписания.
Стоит отметить, что массовая гибель каспийских тюленей в последние годы остается одной из наиболее острых экологических проблем региона.
По данным экологических служб и научных организаций, только за последние четыре года на побережье Мангистауской области зафиксировано более 3,4 тыс. погибших животных. При этом специалисты отмечают, что реальные масштабы могут быть выше, поскольку учитываются лишь особи, выброшенные на берег.
