В Темиртау расследуют жестокое обращение с ребенком в детском саду

Кадры, на которых воспитатель наносит побои девочке, попали в соцсети

Темиртау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау разгорелся скандал вокруг государственного детского сада "Айголек" после появления в соцсетях видео, на котором воспитатель во время занятий применяет силу к ребенку. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.





Мать одной из воспитанниц государственного детского сада "Айголек" города Темиртау рассказала, что воспитатель подняла руку на ее маленькую дочь. Видео, на котором педагог во время занятий несколько раз ударила девочку по голове и рукам попало в соцсети . На кадрах видно, что рядом сидящий воспитатель не обращает внимание на происходящее.





В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним". 36-летняя воспитательница доставлена в отдел полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.





В полиции также отметили, что заявления от родителей не поступало.





В отделе образования Темиртау сообщили, что после данного инцидента была создана комиссия и проводится служебное расследование.





На период проведения расследования приняты необходимые организационные меры. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - говорится в сообщении ведомства.



