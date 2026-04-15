АФМ расследует дело бывшего вице-президента "Казтемiртранс" о хищении 5,2 млрд тенге
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО "Казтемiртранс", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе агентства.
По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО "Казтемiртранс" причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге. В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Как отметили в агентстве, в целях возмещения причиненного ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции "Достык". Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства. Расследование продолжается.
Напомним, в 2024 году в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемiртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции. 15 предпринимателей были освобождены от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.
15.04.2026, 16:56 3706
В Павлодаре сотрудник колонии брал взятки и тратил их на ставки
Ему назначено 6 лет лишения свободы
Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре, страдающий игровой зависимостью, сотрудник исправительного учреждения, осужден за коррупцию, сообщили в областной прокуратуре.
По информации ведомства, осужденные переводили должностному лицу деньги за вынесение положительного решения о замене осужденных не отбытой части наказания на более мягкий вид наказания и пронос мобильных телефонов.
Полученные незаконные средства работник колонии тратил на ставки в букмекерских конторах.
Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания капитана юстиции.
Ранее сообщалось, что десятки госслужащих уволены в области Улытау из-за ставок в букмекерских конторах.
Ранее в азартный играх уличили чиновников Экибастуза, также из-за участия в азартных играх должности лишился сотрудник департамента экологии Атырауской области.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане приняли нормы, прямо запрещающие государственным служащим участвовать в азартных играх и пари, включая ставки в букмекерских конторах. Запрет распространяется также на военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, руководителей бюджетных организаций.
15.04.2026, 15:32 6231
По подозрению в разжигании межнациональной розни в соцсетях задержан блогер из ВКО
Во время эфиров в TikTok он допускал грубую брань и унизительные высказывания в адрес представителей различных этнических групп
Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске задержали блогера, распространявшего в социальных сетях высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни, сообщает Polisia.kz.
В полицию обратилась местная жительница с заявлением о принятии мер в отношении пользователя TikTok, допускавшего в ходе прямых эфиров оскорбительные и нецензурные высказывания на национальной почве. Следствием установлено, что 35-летний мужчина проводил трансляции с нескольких аккаунтов, один из которых впоследствии был удален.
Эфиры проходили в формате "батл" с участием других пользователей. Во время общения, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, он допускал грубую брань и унизительные высказывания в адрес представителей различных этнических групп. По видеоматериалам проведен психолого-филологический анализ, подтвердивший наличие признаков разжигания межнациональной розни", - рассказали в полиции.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Напомним, что с начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления.
15.04.2026, 14:07 9156
Душил студента и снимал на видео: в Семее оштрафовали мать первокурсника
Суд пришел к выводу, что в действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки административного правонарушения
Семей. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Семея оштрафовал мать первокурсника колледжа по дело о буллинге среди студентов, сообщает пресс-служба суда.
Судом учтено систематическое проявление фактов агрессии, как физической, так и психологической от несовершеннолетнего правонарушителя. Постановлением суда с матери несовершеннолетнего взыскан административный штраф в размере 10 МРП", - говорится в сообщении.
По данным суда, студент первого курса колледжа в городе Семее более 2 недель систематически совершал физическое насилие и психологическое давление в отношении другого несовершеннолетнего в общежитии и учебном заведении.
В частности, несовершеннолетний применял физическую силу, факт удушения с целью унижения потерпевшего был записан на видео и распространялся им вместе с оскорблениями в общем чате обучающихся. Также камерами видеонаблюдения в аудитории колледжа записано видео, на котором Б. толкнул парту в сторону сидящего К. Суд пришел к выводу, что в действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 127-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Буллинг несовершеннолетнего)", - добавили в суде.
Напомним, в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
15.04.2026, 11:04 13821
Многомиллионные хищения средств соцмедстрахования выявили в Туркестанской области
Туркестан. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила факты незаконного получения и расходования средств в системе обязательного социального медицинского страхования при проверке государственных и частных медицинских организаций.
В частности, по данным прокуратуры, установлены случаи некачественного и ненадлежащего оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без лицензий. В одной из частных клиник области без разрешительных документов оказано более 28 тысяч консультаций на сумму 91 млн тенге.
Материалы по данному факту зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 214 Уголовного кодекса, расследование проведено территориальным департаментом экономических расследований. По результатам расследования дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба полностью", - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге.
Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты фиктивные 40 тысяч стоматологических услуг беременным женщинам и детям. Проверками установлены случаи, когда один и тот же стоматолог в один день "оказывал" услуги несколько десяткам пациентов одновременно в разных клиниках. Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность таких данных", - уточнили в прокуратуре.
По указанным фактам специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.
Напомним, в 2025 году власти Казахстана приняли решение ограничить использование излишков пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Мера была связана с выявлением масштабных мошеннических схем при использовании средств Единого накопительного пенсионного фонда. С 2021 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тыс. транзакций на стоматологические услуги на общую сумму 757 млрд тенге. При этом значительная часть средств концентрировалась в ограниченном числе клиник: 222 млрд тенге были перечислены в топ-20 стоматологических организаций.
В ходе проверок были выявлены многочисленные случаи: фальсификации медицинских документов; фиктивных заключений врачебных комиссий; вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологические клиники. По данным следствия, часть клиник фактически существовала только на бумаге и не имела ни оборудования, ни квалифицированных специалистов.
13.04.2026, 19:19 94451
Заработал более 100 млн тенге на онлайн-казино: казахстанского блогера задержали во Вьетнаме
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан
Ханой. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во Вьетнаме в городе Камране задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает Polisia.kz.
Он систематически размещал в социальных сетях рекламные видеоматериалы онлайн-казино и вовлекал пользователей в участие в азартных играх. В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
Ранее департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск другой известный блогер. Его подозревают в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории Казахстана. Он участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, через них было проведено более 3,6 млрд тенге средств игроков.
13.04.2026, 13:45 110646
Попытку продажи ртути на 100 млн тенге пресекли в Алматинской области
Изъято более трех килограммов опасного вещества
Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области пресечена сделка по незаконной продаже опасного химического вещества - ртути, сообщили в областном департаменте полиции.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились при координации областной прокуратуры и совместно с ДКНБ по Алматинской области. В ходе специальной операции при попытке продажи вещества, оцененного в 100 млн тенге, был задержан 28-летний житель Туркестанской области, который водворен в изолятор временного содержания", - сообщил начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.
С места происшествия изъята металлическая ртуть общим весом более 3 кг, хранившаяся в стеклянной колбе.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - добавил полковник Абикеев.
В полиции отметили, что ртуть - крайне токсичный химический элемент, представляющий серьезную угрозу жизни и здоровью человека. Ее пары могут вызвать тяжелое отравление, поражение нервной системы, а также накапливаться в организме и окружающей среде, причиняя долгосрочный вред.
13.04.2026, 09:36 120141
Около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, в которую 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге. В ходе следствия установлено, что подозреваемая в течение года управляла структурным подразделением проекта, сообщили в АФМ.
По данным ведомства, проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов) с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что подозреваемая находится под стражей. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды в Астане.
13.04.2026, 09:07 119226
МВД провело спецоперацию в Шымкенте по ликвидации канала незаконной миграции
Шымкент. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.
Злоумышленники за денежное вознаграждение занимались организацией въезда и незаконной легализации иностранных граждан на территории страны. В ходе операции было проведено 28 обысковых мероприятий, в результате которых изъяты десятки иностранных паспортов, оргтехника, средства связи, бланки, фиктивные трудовые договоры. Кроме того, изъяты крупные денежные суммы, а также незарегистрированное оружие", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что организатор преступной группы водворен в ИВС. Также в полицию доставлено 13 участников группы, причастных к данному каналу.
В отношении фигурантов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Организация незаконной миграции", - уточнили в министерстве.
Ранее прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру - в однокомнатной квартире зарегистрировались 109 человек.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?