Должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.
- С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно;
- А. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно;
- Е. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно;
- К. - в получении взятки в крупном размере неоднократно;
- Р. - в даче взятки в крупном размере;
- 15 предпринимателей - в даче взятки.
Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К. в период 2019-2022 годов в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство.
Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток.
Общая сумма полученных взяток:
- подсудимым С. - 13 млн 225 тыс. тенге;
- подсудимым А. - 3 млн 480 тыс. тенге;
- подсудимым К. - 19 млн 710 тыс. тенге;
- предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге.
Суд признал виновными С. и К. и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
А. - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца.
Р. - назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.
Подсудимый Е. признан виновным без назначения уголовного наказания в связи со смертью подсудимого.
Остальные 15 взяткодателей, являющихся бизнесменами, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Казтемиртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния способствовали раскрытию и расследованию преступлений.