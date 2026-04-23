Задержаны все подозреваемые по делу об убийстве подростка в Туркестанской области

Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы фиксируется рост правонарушений, совершенных с применением искусственного интеллекта для имитации внешности и голоса граждан. Подробности новых схем мошенничества в ходе брифинга раскрыл заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы Еркебулан Койшыбаев.





​"Сегодня злоумышленники могут с помощью ИИ имитировать голос или внешность человека. Мы фиксировали случаи, когда людям звонили якобы родственники или руководители и просили срочно перевести деньги. Также используются голосовые клоны и поддельные видеозвонки. Всё это делает мошенничество более убедительным и опасным", - подчеркнул спикер.













​По словам Еркебулана Койшыбаева, использование генеративных моделей позволяет преступникам создавать высокореалистичный контент и автоматизировать рассылки. Злоумышленники создают поддельные аккаунты руководителей ведомств, используя их реальные фотографии из открытых источников. С таких профилей сотрудникам приходят сообщения о якобы предстоящей проверке со стороны спецслужб, после чего жертву под психологическим давлением убеждают перевести средства на "безопасные" счета.





​В ответ на эти вызовы полиция Алматы усиливает техническое оснащение. В настоящее время подразделениями киберполиции внедряются системы распознавания дипфейк-контента и развиваются методы цифровой криминалистики. Особое внимание уделяется выявлению ресурсов, предлагающих услуги по созданию поддельных аудио- и видеоматериалов.



