17.03.2026, 15:12 27776
В Каскелене работник общественной бани избил 13-летнего мальчика
Заведено уголовное дело
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Каскелене нетрезвый работник общественной бани напал на 13-летнего подростка за отказ купить ему в баре еду. Возбуждено уголовное дело.
В Алматинской области на сотрудника общественной бани завели уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка, сообщает телеканал КТК.
Находясь в бане, мальчик решил заказать в баре еду, там на него накинулся пьяный работник заведения.
Мужчина потребовал купить и ему. Ироничный ответ подростка разозлил сотрудника заведения. И он набросился на ребенка", - сказано в репортаже.
В администрации бани рассказали, что напавший на ребенка мужчина работает у них водителем. В тот день у него был выходной, он находился в заведении в качестве посетителя и выпивал там алкоголь. После инцидента дебошира решили уволить.
В полиции завели уголовное дело по факту побоев. Подозреваемому грозит крупный штраф либо арест до 20 суток.
Ранее сообщалось, что в Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу.
17.03.2026, 17:43 24136
В Алматы расследуют гибель учащейся одной из частных школ города
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту гибели учащейся одной из частных школ города.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении департамента полиции Алматы.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели учащейся 7-го класса одной из частных школ города. Как сообщил читатель изданию Tengrinews, "возможной причиной случившегося могли стать проблемы с успеваемостью и оценками".
В администрации учебного заведения уточнили, что трагический случай произошел вне территории школы. Там также добавили, что девочка обучалась у них непродолжительное время.
Ранее сообщалось, что в Алматы ученица частной школы пыталась свести счеты с жизнью из-за травли. Позже в полиции сообщили, что факт буллинга не был установлен и уголовное дело было прекращено.
17.03.2026, 12:10 34331
Школьницу ранили в Атырау: врачи рассказали о состоянии девочки
Подозреваемый задержан
Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау директор областной детской больницы Ержан Есболаев рассказал о состоянии ученицы восьмого класса, которая получила ранения острым предметом, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Когда ребенок поступил с травмами, ей была проведена срочная интенсивная терапия. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Пациентка переведена в общую палату вместе с матерью. На ее теле имеются травмы, повреждены грудная клетка, рука и область шеи", - сообщил сотрудник детской больницы Ержан Есболаев.
По данным департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел 13 марта в одной из школ города Атырау.
Была ранена учащаяся 8-го класса. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Пострадавшая была доставлена в областную детскую больницу. По предварительной информации, ранение острым предметом нанес ученик 9-го класса. Подозреваемый задержан и вместе с родителями доставлен в отдел полиции. Все процессуальные действия проводятся в присутствии его законных представителей. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что родители подростка также будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
По данным zakon.kz, сейчас в школе усилены меры безопасности. В образовательном учреждении работает комиссия из Астаны. При участии компетентных органов проводится внутреннее расследование, а также следственные действия в рамках уголовного дела.
По словам исполняющего обязанности директора ТОО "BINOM Атырау", где произошло ЧП, принято решение о закупке металлоискателей, которые будут установлены на входе для дополнительного контроля. На сегодня в образовательном учреждении установлено 211 камер видеонаблюдения, мертвых зон нет - видна вся территория, включая двор.
Напомним, в феврале в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения.
Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.
В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Позже стало известно, что директора школы уволили.
17.03.2026, 11:13 37311
В Казахстане более 50 дел о сталкинге направлены в суд
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в Казахстане была введена уголовная ответственность за сталкинг - навязчивое преследование. Со дня криминализации сталкинга 51 дело направлено в суды. Об этом сообщается на официальном портале МВД Pоlisia.kz.
В Казахстане ответственность за незаконное преследование человека, выражающееся в попытках установить контакт или выслеживать его вопреки его воле, предусмотрена статьей 115-1 Уголовного кодекса. Наказание включает штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы на срок до 200 часов либо арест до 50 суток.
МВД проведена широкомасштабная подготовительная работа, разработаны методические рекомендации по порядку фиксации и расследованию, проведены обучения сотрудников", - отметил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.
По его словам, со дня криминализации сталкинга в суд направлено 51 дело, при этом по 36 делам подозреваемые водворены в ИВС.
Расследование дел данной категории находится на контроле Министерства внутренних дел", - отметил начальник следственного департамента МВД.
Один из случаев произошел в Западно-Казахстанской области. Бывший супруг систематически преследовал женщину: звонил, писал сообщения, находил ее новые контакты, приезжал к месту проживания и угрожал физической расправой. Даже после смены номера и блокировки он продолжал писать с разных аккаунтов и номеров, пытаясь установить контакт вопреки ее воле. Суд Бокейординского района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.
В Астане суд признал еще одного мужчину виновным в сталкинге. Житель города в течение полугода преследовал женщину, несмотря на ее отказ поддерживать отношения, блокировку в мессенджерах и действующее защитное предписание. Он приходил к месту ее работы и проживания, а также снимал потерпевшую на видео без ее согласия. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ и обязал выплатить компенсацию морального вреда. Кроме того, из-за нарушения условий ранее назначенного ограничения свободы неотбытая часть наказания была заменена на реальное лишение свободы.
В Семее к ответственности привлекли 31-летнего мужчину, который, будучи женатым, на протяжении долгого времени следил за другой девушкой.
Если вы, ваши близкие или знакомые подвергаются незаконному преследованию, ни в коем случае не оставляйте это без внимания, незамедлительно сообщайте о них в полицию для пресечения преступной деятельности и привлечения виновных лиц к ответственности", - обратился к гражданам Самат Аисов.
Напомним, в сентябре прошлого года также вступила в силу поправка, предусматривающая уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
В январе широкий общественный резонанс вызвало убийство 21-летней девушки в Шымкенте. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Сообщалось, что подозреваемый долгое время преследовал ее. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений.
17.03.2026, 10:00 39271
Из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества. В марте 2025 года он был задержан на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
Он подозревается в том, что в 2023-2024 годах в составе организованной преступной группы неоднократно содействовал совершению мошенничества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы. В частности, подозреваемый и его сообщники в Instagram входили в доверие граждан и убеждали инвестировать денежные средства через их компанию, обещая получение дохода, многократно превышающего суммы вложенных инвестиций.
После получения денежных средств они распределялись между соучастниками преступной группы, которые тратили их на собственные нужды. В результате преступных действий мошенников 75 гражданам из различных регионов Казахстана причинен ущерб на общую сумму около 80 млн тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что ранее четырех сообщников приговорили к различным срокам лишения свободы, а последнему удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества.
16.03.2026, 17:16 58196
Водителя фуры оправдали по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент
Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт водителю фуры по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством коллегия действовала в составе одного судьи и десяти присяжных, каждый из которых обладает равным голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство. По итогам разбирательства присяжные большинством голосов признали подсудимого невиновным. Суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - заявили в пресс-службе СМУС Актюбинской области.
Кроме того, сообщается, что по фактам нарушений, допущенных в ходе расследования, суд вынес частное постановление. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии органа досудебного расследования, водитель управлял грузовым автомобилем и на 921-м километре автодороги Самара - Шымкент и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии четыре пассажира легковой машины скончались на месте, водитель получил ранения средней тяжести.
Напомним, в 2023 году отец и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП в Актюбинской области. По данным Polisia.kz, авария произошла в феврале. Тогда сообщалось, что "водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара - Шымкент выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении". Пассажиры, 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей от полученной травмы скончались на месте ДТП. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
16.03.2026, 13:32 62811
Начальник караула погиб в результате стрельбы в воинской части в Жамбылской области
Тараз. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области проводится досудебное расследование по факту гибели начальника караула воинской части, в которого, по предварительной информации, случайно выстрелил подчиненный.
В казахстанских СМИ распространилась информация, что 15 марта подчиненный случайно выстрелил из карабина в начальника караула в воинской части в Жамбылской области. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
В военно-следственном департаменте МВД подтвердили информацию.
По факту гибели гражданского служащего военизированной охраны в Жамбылской области проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут установлены по результатам проведения всех необходимых следственных действий и комплекса процессуальных мероприятий", - сказано в сообщении.
Напомним, что в январе 2026 года срочник погиб во время несения караульной службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона - по данным военных, он совершил самовыстрел из закрепленного оружия, по факту было начато расследование. В феврале 2026 года еще один солдат срочной службы скончался в воинской части Мангистауской области, по факту его смерти военно-следственные органы также начали досудебное расследование.
Ранее, в 2025 году, в Жетысуской области военнослужащий погиб во время занятий по боевой подготовке из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
После ряда подобных инцидентов Министерство обороны заявило о принятии дополнительных мер безопасности и усилении контроля в воинских частях, включая проверки подразделений и психологическое обследование военнослужащих.
14.03.2026, 10:14 125156
Майнинговые серверы на 500 млн тенге пытались вывезти в Россию
Костанай. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области конфисковала майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 млн тенге, которое пытались незаконно экспортировать в Россию, сообщает Kazakhstan Today.
По данным ведомства, попытку вывезти дорогостоящее оборудование совершили 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Аят" района Беймбета Майлина Костанайской области.
При выезде в Российскую Федерацию выявлена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн. Установлено, что оборудование относится к специфическим товарам, подлежащим экспортному контролю и лицензированию. Разрешительные документы у ТОО "B2C mining" отсутствовали", - рассказали в прокуратуре.
Суд первой инстанции признал ТОО "B2C mining" виновным и назначил штраф в размере 98 300 тенге, однако само оборудование не было конфисковано.
Прокуратура области не согласилась с выводом суда и внесла апелляционное ходатайство по изъятию майнинговых серверов в собственность государства.
По результатам апелляционного рассмотрения судом области применена конфискация майнингового оборудования стоимостью свыше 500 млн тенге. Постановление областного суда вступило в законную силу. Имущество будет обращено в доход государства в установленном законом порядке", - резюмировали в ведомстве.
13.03.2026, 12:30 151291
В ЗКО задержали обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника
Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержали обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки бывшего чиновника, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В связи с распространенными в СМИ доводами отца несовершеннолетней сообщаем, что уголовное дело принято в производство следственного управления департамента полиции области. Изложенные дополнительные сведения проверены в рамках досудебного расследования. Подозреваемый взят под стражу. Дело находится на контроле руководства департамента полиции области. Надзор осуществляется органами прокуратуры", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что окончательные выводы будут сделаны по результатам досудебного расследования.
Ранее сотрудника отдела районного акимата города Аксая местный житель обвинил в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. В полиции заявили, что факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен и потерпевшая сторона от претензий отказалась. Позже в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело возобновили.
Детский омбудсмен прокомментировала, что потерпевшая сторона отказалась от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным.
Позже в прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили о задержании бывшего чиновника, которого ранее в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери обвинил житель города Аксая.
