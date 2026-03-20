В Шымкенте по факту избиения школьника возбудили уголовное дело

Фото: КНБ РК

Рассказать друзьям

Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции КНБ с начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установила факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений, сообщили в КНБ.





В частности, по данным комитета, в Астане бывший заместитель главы спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и получении водительских прав.





Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге", - проинформировали в КНБ.





Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Экибастузе. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.





Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностных лиц, злоупотреблявших своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.





По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.



