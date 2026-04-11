Житель области Жетысу жестоко избил соседку лопатой

Талдыкорган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу полиция расследует жестокое избиение женщины. Подозреваемый - ее сосед.





По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел 3 марта, когда женщина, придя с работы на обеденный перерыв, подверглась нападению.





По словам очевидцев, конфликт начался на бытовой почве. Мужчина оскорбил несовершеннолетних детей женщины. Когда она сделала ему замечание, он схватил лопату, которой чистил снег, и набросился на нее. Люди говорят, что мужчина нанес порядка сорока ударов, в том числе по голове. Остановить нападавшего удалось только благодаря вмешательству школьных тренеров, прибежавших на крик о помощи", - говорится в публикации Telegram-канала Halyqstan.





Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытую рану головы, перелом левой кисти, рваные раны пальцев, а также ушиб грудной клетки и мягких тканей спины.





В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, идут следственные действия. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе.



