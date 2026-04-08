В Кыргызстане осудили казахстанку за торговлю детьми и развратные действия над ними

По данным следствия, развратные действия над детьми были выражены аморальными и культовыми обрядами с фотографированием и рассылкой за рубеж

Бишкек. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызской Республике рассмотрели уголовное дело по факту организации устойчивого канала по незаконному вывозу несовершеннолетних детей за пределы Кыргызстана с участием казахстанки, - В Кыргызской Республике рассмотрели уголовное дело по факту организации устойчивого канала по незаконному вывозу несовершеннолетних детей за пределы Кыргызстана с участием казахстанки, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности КР.





Следствием было установлено, что гражданка Казахстана, вступив в преступный сговор с гражданином Израиля, за отдельное денежное и другое имущественное вознаграждение приобрели у гражданина Кыргызстана трех несовершеннолетних детей, после чего совершали над ними развратные действия, выраженные аморальными и культовыми обрядами, связанные с обнажением тел детей с акцентом на их интимные части, с последующим их фотографированием и пересылкой посредством социальных мессенджеров в адрес третьих лиц, проживающих за пределами Кыргызстана", - проинформировали в ГКНБ.





Кроме этого, преступники получили разрешение на полное опекунство над двумя несовершеннолетними детьми гражданки Кыргызстана, в отношении которых совершены аналогичные действия.





Собранные материалы уголовного дела были направлены в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. По итогам рассмотрения вышеуказанного уголовного дела 12 марта 2026 года суд признал обвиняемых виновными и назначил уголовные наказания в виде лишение свободы: гражданке Казахстана - сроком 12 лет, и гражданину Кыргызстана - 11 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.





Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.





Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.





Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.





Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.





В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.





В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.