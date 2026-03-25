Казахстанского блогера объявили в межгосударственный розыск
Фото: instagram/andersonchik1
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск известный блогер, подозреваемый в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, в розыск объявлен гражданин Республики Казахстан 1998 года рождения Ильяр Ювашев - известный блогер под псевдонимом andersonchik1.
Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны. Ювашев в период 2024-2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге", - уточнили в агентстве.
В агентстве подчеркнули, что всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, гарантируются вознаграждение и анонимность.
Кроме того, столичным департаментом АФМ продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Бурим Андрея - блогера Mellstroy.
Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанских блогеров предупредили о запрете лотерей в соцсетях.
24.03.2026, 19:25 9956
В Павлодаре студентку осудили за убийство новорожденного
Младенца задушили сразу после рождения
Павлодар. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19-летняя девушка родила девочку в ванной комнате студенческого общежития, после чего задушила младенца полотенцем, сообщает МИА "Kazinform".
Как пишет издание, в приговоре суда указано, что студентка полтора года состояла в отношениях с молодым человеком. После беременности он отказался признавать ребенка. Опасаясь осуждения родственников, девушка скрыла это, не обращалась к врачам и в октябре 2025 года родила в ванной общежития.
Сразу же после родов, пребывая в условиях психотравмирующей ситуации, опасаясь раскрытия факта рождения ребенка вследствие крика, задалась преступным умыслом, направленным на убийство новорожденного ребенка. Реализуя его, осознавая общественно опасный характер своих действии, предвидев возможность наступления в результате ее действий смерти новорожденного ребенка, укутала полностью новорожденного ребенка в полотенце, тем самым перекрыв ему дыхательные пути. В результате преступных действий наступила смерть нарожденного ребенка", - говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.
Уголовное дело рассмотрено по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации". Свою вину девушка признала полностью и просила не отправлять ее в колонию. Учитывая смягчающие обстоятельства, приговором суда ей назначено два года ограничения свободы.
Напомним, в декабре прошлого года тело новорожденного обнаружили в одном из мусорных баков в Кентау.
24.03.2026, 11:48 23246
В Усть-Каменогорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского
Полицейский получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное
Усть-Каменогорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области задержаны двое подозреваемых в нападении на сотрудника батальона патрульной полиции.
22 марта в Усть-Каменогорске подросток обратился к патрульному за помощью из-за агрессивных молодых людей.
Прибывший сотрудник столкнулся с неповиновением: двое нетрезвых мужчин проигнорировали требования и напали на него. После этого они скрылись.
Подозреваемых оперативно задержали, у них изъято оружие. Сейчас они находятся в ИВС.
По информации СМИ, полицейский получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное.
Ранее сообщалось, что в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
24.03.2026, 11:34 24241
В Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 20-летний подозреваемый в убийстве мужчины, сообщили в столичном департаменте полиции.
В соцсетях распространилось видео с места происшествия.
По данным департамента полиции Астаны, убийство произошло в результате словесного конфликта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему. В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего, проводится следствие", - сказано в сообщении.
Напомним, что суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области.
23.03.2026, 16:37 43461
Взрыв газа в жилом доме в Шахтинске: опубликованы кадры задержания подозреваемого
Фото: pexels.com
Караганда. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Караганды опубликовали кадры задержания подозреваемого в поджоге квартиры в городе Шахтинске, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По предварительным данным, 40-летний мужчина в квартире многоэтажного жилого дома открыл газовый баллон, после чего умышленно устроил пожар. Прибывшие на место происшествия одними из первых сотрудники полиции незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. В этот момент подозреваемый, находившийся в одной из квартир на пятом этаже, заметив полицейских, намеренно выпустил газ и поджег его (...) Подозреваемый был задержан. В ходе пожара травмы получили пятеро сотрудников полиции, все они госпитализированы", - заявили в ДП.
По данным полиции, в настоящее время подозреваемый находится в специальной палате медицинского учреждения под охраной.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в городе Шахтинске в одном из жилых домов произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали восемь человек.
После хлопка произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Для них организован пункт обогрева.
20.03.2026, 12:50 126176
В Актюбинской области подросток погиб в массовой драке
Фото: Depositphotos
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту конфликта с участием молодых людей, в результате которого один из участников скончался, возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции.
Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - заверили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Казахстане тревожной тенденцией стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.
К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
20.03.2026, 11:08 129141
С начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления
Фото: скриншот из видео КНБ
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по расследованным Комитетом национальной безопасности РК уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
Один из них - житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.
Еще один осужденный - житель Кокшетау, который перебрался за границу в 2013 году и пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете. В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен в Казахстан. Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.
В этот же период в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.
Наряду с этим еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных. Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ.
Напомним, ранее жителя Семея осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма в соцсетях.
19.03.2026, 16:50 178391
В ВКО 17-летний подозревается в вымогательстве и лишении свободы сверстников
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге
Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области пресечена серия вымогательств среди учащихся одного из колледжей региона, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в преступной деятельности подозревается 17-летний житель района. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге.
Следствие установило, что подозреваемый оказывал психологическое давление на сверстников и требовал от них деньги. В одном из эпизодов после словесного конфликта он вынудил потерпевшего передать ему более 160 тысяч тенге. В других случаях учащиеся лишались денежных средств и дорогостоящего смартфона, при этом некоторые из них занимали деньги у знакомых или оформляли микрозаймы.
Кроме того, подростку инкриминируется незаконное лишение свободы несовершеннолетних.
В настоящее время суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. По фактам возбуждены досудебные расследования.
Напомним, девять жителей Талдыкоргана осуждены за вымогательства через интернет-знакомства.
19.03.2026, 14:36 177181
В Шымкенте по факту избиения школьника возбудили уголовное дело
Избиению предшествовал словесный конфликт между учениками 5-го и 10-го классов
Шымкент. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте старшеклассник нанес побои ученику пятого класса. Возбуждено уголовное дело.
Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как школьник, перейдя дорогу, протягивает руку старшему по возрасту человеку, чтобы поздороваться. После чего старший повалил ребенка на землю и начал наносить побои руками и ногами. Оставив школьника на земле, напавший уходит с места происшествия.
В департаменте полиции Шымкента пояснили, что на кадрах учащиеся 5-го и 10-го классов, которые проживают по соседству.
В ходе разбирательства выяснено, что инциденту предшествовал словесный конфликт между несовершеннолетними. После этого десятиклассник, встретив его на улице, применил физическую силу", - рассказали в полиции.
Все участники инцидента вместе с родителями были доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Родители несовершеннолетнего привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Каскелене работник общественной бани в состоянии алкогольного опьянения избил 13-летнего мальчика. Также напомним, что за жестокое избиение школьницы в Караганде мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
