02.05.2026

Экс-глава управления в СКО оказался в центре расследования

Петропавловск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в отношении бывшего главы управления природных ресурсов проводится досудебное расследование, сообщает издание "Казинформ".

Информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности РК, отметив, что иные сведения в соответствии с законодательством не подлежат разглашению.

Экс-чиновник был назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области в июле 2025 года.

Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства Северо-Казахстанской области. Также занимал должности акима Мамлютского и Айыртауского районов.

Напомним, что в Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию.
 
02.05.2026

Алматинцы протестуют против застройки частного сектора

Жители требуют сохранить статус индивидуальной жилой застройки и пересмотреть генплан, заявляя о рисках для экологии и качества городской среды
Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы усиливается напряжение вокруг обновленного генерального плана города, предусматривающего перевод части малоэтажной застройки в зону многоэтажного строительства, сообщает Orda.kz.

Часть участков в частном секторе мегаполиса подлежит принудительному изъятию. Жители опасаются возможного сноса домов и изменения привычной среды проживания.

Речь идет о нескольких микрорайонах, включая Тастак, Кайрат, Маяк, Алмас, Теректы, Ожет, Мадениет, а также отдельных участках в Ауэзовском, Медеуском и Алатауском районах. Часть территорий также подпадает под изъятие для потенциального многоэтажного строительства или государственных нужд.

Очередным центром обсуждения стал Наурызбайский район, где жители микрорайонов Калкаман, Мейрам и Жайлы выступили против изменения статуса земель. По их словам, перевод в зону многоэтажной застройки был осуществлен без должного учета мнения населения.

На встрече с представителями акимата, в которой приняли участие около 150 человек, горожане потребовали сохранить статус индивидуальной жилой застройки и пересмотреть генплан. Обсуждение прошло эмоционально.

Многие люди были в ярости, что городские власти без их согласия перевели их район в многоэтажную застройку, и требовали оставить им ИЖС", - сказано в материале.


Представители управления архитектуры и разработчики генплана заявили, что изменения связаны с ростом города и необходимостью более эффективного использования земель. По их словам, утвержденные документы уже прошли все необходимые процедуры, включая общественные слушания и экспертизу, и могут быть оспорены только в судебном порядке.

При этом в акимате подчеркнули, что сам по себе перевод территорий в новую зону не означает немедленного сноса. Реализация проектов возможна только при наличии инвестора и на основе договоренностей с собственниками.

Жителей такие разъяснения не убедили. Они отмечают, что вкладывали значительные средства в строительство домов, рассчитывая на долгосрочное проживание, и выражают опасения, что в будущем могут столкнуться с давлением.


Также горожане указывают на экологические риски и рост нагрузки на инфраструктуру в случае активной застройки. По их мнению, развитие мегаполиса должно учитывать интересы жителей и сохранять баланс между застройкой и комфортной городской средой.

Пришедшие на собрание уверены, что земля в их районе приглянулась одному из крупных и влиятельных застройщиков, так как к их району скоро подведут ветку метро и там будет очень просто, быстро и выгодно строить многоэтажное жилье и продавать квартиры. Также обратили внимание на тот факт, что рядом с их районом соседствует коттеджный городок, которому не стали менять ПДП и переводить в зону многоэтажной застройки. На основании этого они сделали вывод, градостроительная политика осуществляется во многом в интересах строительных магнатов", - пишет Orda.kz.


По словам жителей, развитие города не должно сводиться к сносу малоэтажных районов ради строительства жилых комплексов. Они считают, что приоритетом должна быть забота о качестве жизни горожан и создании комфортной среды.

Горожане также обращают внимание на сложную экологическую ситуацию в Алматы. По их мнению, уплотнительная застройка и рост транспортной нагрузки могут еще больше ее ухудшить.

В интересах города как раз сохранять малоэтажные районы и не допускать гиперконцентрации населения и роста нагрузки на окружающую среду. Более того, город нужно разгружать, ограничивать приток новых жителей и развивать областные и региональные центры", - считают жители.


Алматинцы настаивают на закреплении статуса индивидуальной жилой застройки для своих районов в генплане. При этом они выражают опасения, что даже без принудительного изъятия участков в будущем возможно давление со стороны потенциальных застройщиков с целью выкупа недвижимости.

Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.

 
01.05.2026

Что ждет казахстанцев в мае

Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцев в мае ждет 14 выходных

В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.

1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.

7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.

На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.

В Казахстане с 1 мая начнут контролировать оборот криптовалют

Законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в сфере криптоиндустрии, вступают в силу.

С 1 мая 2026 года в Казахстане вводится системное регулирование оборота цифровых активов. Соответствующие законодательные поправки отражены в законе РК "О цифровых активах в Республике Казахстан". Сформирован целостный правовой режим обращения цифровых активов, обеспечено их функционирование в регулируемой среде", - сообщили в Национальном банке.


В рамках нового регулирования определены следующие виды цифровых активов:

1) необеспеченные цифровые активы (криптовалюты);

2) цифровые финансовые активы (ЦФА), включая:

- стейблкоины, обеспеченные деньгами;

- токенизированные реальные активы;

- цифровые формы традиционных финансовых инструментов.

Нацбанк осуществляет лицензирование, регулирование и надзор за оборотом цифровых активов, а также за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, функционирующих в юрисдикции Казахстана вне территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Регулирование оборота цифровых финансовых активов (за исключением стейблкоинов) осуществляется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в Минэнерго РК.

Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория

Казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября текущего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней", - проинформировали в МИД.


Отмечается, что для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.

Казахстанцы начнут получать уведомления по мобильным переводам

Банки в апреле передали в налоговые органы все данные по мобильным переводам физлиц. После их анализа и систематизации госорганы начнут рассылку уведомлений гражданам.

Напомним, согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).

Запуск авиарейса Шымкент - Новосибирск

Авиакомпания SCAT с 19 мая открывает рейс из Шымкента в Новосибирск (Россия), сообщили в КГА.

Кроме того, по данным международного аэропорта Алматы, авиакомпания Eastar Jet возобновляет рейсы из Казахстана в Пусан. С 1 мая станет доступно авиасообщение по маршруту Алматы – Пусан. Рейсы будут выполнять два раза в неделю.

Общественные слушания по проекту застройки Кок Жайляу

Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.

Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км. Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.

Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski.

По данным правительства, комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.

Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы две канатные дороги.

По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство восьми мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.

Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива

С 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов. Меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.

Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов

Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев.

Госвизиты и международные мероприятия в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая прибудет в Казахстан с государственным визитом. В ходе данного визита будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Также в мае президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом.

В Астане 28-29 мая пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в мероприятиях.

На площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта. Участники форума обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию.

Основное единое национальное тестирование (ЕНТ) пройдет с 10 мая по 10 июля

Абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.

Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".

Завершение учебного года в школах Казахстана

Напомним, четвертая четверть в школах Казахстана закончится 25 мая.

По данным Минпросвещения РК, не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.

В Казахстане прием документов в 1-й класс начнется 27 мая

Он продлится до 31 августа.

Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах

Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.

Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.

Электронный паспорт перевозки внедряют на границе в Казахстане

С 1 мая 2026 года на автомобильном пункте пропуска "НурЖолы" запускается цифровой паспорт перевозки на платформе Smart Cargo.

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, новый сервис призван сократить время прохождения границы и упростить процедуры для участников перевозок. Цифровой паспорт представляет собой электронный документ в мобильном приложении, который сопровождает груз на всем маршруте. Он заменяет бумажный "обходной лист" и избавляет водителей от необходимости предъявлять комплект документов на каждом посту. Вместо этого используется QR-код, а грузоотправители, перевозчики и получатели получают доступ к информации о перевозке в режиме реального времени через личный кабинет.

На первом этапе сервис будет использоваться на добровольной основе. Подробная информация и инструкция по подключению доступны на платформе Smart Cargo.

2 мая 2026 года в области Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса

Мероприятие пройдет у подножия Жетісу Алатау на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, сообщили в Комитете индустрии туризма.

В период цветения яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок - горные склоны окрашиваются в бело-розовые тона, формируя уникальные природные пейзажи и создавая условия для развития экологического туризма.

Программа фестиваля включает панорамные прогулки по цветущим садам, художественный конкурс в формате пленэра, культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов, национальные спортивные игры, а также выставки ремесленников и мастер-классы.
 
30.04.2026

​В Алматы официально открылся первый в Казахстане крематорий  

Инфраструктура объекта включает залы для прощальных церемоний, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы состоялась официальная презентация первого в республике крематория. Новый объект городской инфраструктуры передан на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здравоохранения и внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению.

​Комплекс оснащен современным оборудованием чешского производства. В распоряжении службы находятся две кремационные печи с двухкамерной технологией сжигания и многоступенчатой системой очистки, что обеспечивает полное соответствие экологическим требованиям и отсутствие видимых выбросов. Процесс кремации проходит при температуре от 800 до 1100 градусов Цельсия. По официальным данным, при полной загрузке одна печь способна проводить до 8 кремаций в сутки, при этом средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов. Особенностью технологического процесса является длительный период подготовки оборудования: розжиг печей до достижения рабочей температуры занимает до 35 часов.

​Здание также оборудовано холодильными установками на 48 мест, где тела могут храниться сроком до одного месяца. Стоимость услуги утверждена в размере 240 000 тенге. Процедура строго регламентирована и проводится при наличии полного пакета документов, включая прижизненное согласие гражданина либо нотариально заверенное волеизъявление родственников. Инфраструктура объекта включает залы для прощальных церемоний, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения.

​Прах выдается близким в специальной герметичной маркированной капсуле, которая может храниться в крематории до одного месяца. Также предусмотрена возможность заключения договора на хранение капсулы сроком до одного года. При этом сама урна классифицируется как предмет ритуальных услуг и приобретается родственниками отдельно. В настоящий момент использование помещений комплекса для коммерческой реализации ритуальной продукции не предусмотрено; определение оператора, который будет оказывать сопутствующие услуги на прилегающей территории, будет произведено позже по результатам государственного тендера.

​Запуск объекта является шагом к развитию современной системы ритуальных услуг. При этом, согласно действующему законодательству, развеивание праха запрещено; его необходимо либо захоронить в землю на действующих кладбищах, либо поместить в колумбарий, строительство которого запланировано как следующий этап развития проекта.

Хотя официальный запуск объекта и презентация для СМИ состоялись сегодня, 30 апреля, полноценный прием заявок от населения и начало операционной деятельности крематория запланированы на первую декаду мая. К этому моменту завершатся все пусконаладочные циклы, требующие длительного прогрева оборудования. Стоит отметить, что весь персонал комплекса уже прошел специализированное обучение за рубежом, а установленная многоступенчатая система фильтрации дымовых газов гарантирует полное отсутствие запаха и видимых выбросов, что делает работу предприятия экологически безопасным для близлежащих районов.

Ранее крематорий Алматы передали на баланс акимата.
 
30.04.2026

81 год назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы

На здании Рейхстага было установлено несколько флагов, первое из которых 30 апреля 1945 года водрузили лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, сообщает МИД России.

28 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага советскими войсками в ходе Берлинской наступательной операции. Сражение за Рейхстаг стало кульминацией всей Битвы за Берлин.

Свою главную крепость в Берлине немцы превратили в мощнейший узел сопротивления. Здание Рейхстага обороняли элитные части СС, насчитывавшие около тысячи подготовленных солдат и поддерживаемые артиллерией и бронетехникой. Бывшее здание парламента, переоборудованное гитлеровцами в крепость и бомбоубежище, а также окружающие его объекты - Тиргартен, Брандербургские ворота и площадь перед ними - стали мощнейшими узлами сопротивления нацистов.

Советское командование было уверено: штурм цитадели, являвшейся символом нацистской власти, особенно сильно скажется на боевом духе гитлеровцев и в итоге полностью их деморализует.

Бои за Рейхстаг начались с форсирования реки Шпрее передовыми отрядами и штурмовыми группами 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта, командование которым осуществлял Маршал Победы Георгий Жуков.

Перед началом штурма советским командованием было принято решение: передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над зданием, что будет символизировать окончательный крах нацизма. Красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей - прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.

30 апреля в 13 часов 50 минут подразделение Красной армии через проломы в стенах ворвалось в Рейхстаг. В 14 часов 25 минут лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов смогли закрепить самодельный красный флаг на столбе на лестнице главного входа - это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.

В 22 часа 30 минут по московскому времени было установлено второе знамя на крыше Рейхстага, а именно на скульптурной фигуре "Богиня победы". Это знамя водрузили разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Гизет Загитов, Александр Лисименко, Алексей Бобров и сержант Михаил Минин (штурмовая группа 79-го стрелкового корпуса). Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана Степана Неустроева.

В ночь на 1 мая, на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма - было установлено Красное знамя № 5, ставшее Знаменем Победы. Его водрузили разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, действовавшие под началом замкомбата по политчасти лейтенанта Алексея Береста. Красноармейцев прикрывали автоматчики из роты Ильи Сьянова.

Битва за Рейхстаг продолжалась до утра 1 мая. На следующий день - в 6 часов 30 минут - 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. Капитуляцию берлинского гарнизона принял командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков.

Падение Берлина не только лишило нацистов политического центра, но и ускорило капитуляцию Германии, а реющее Знамя Победы над Рейхстагом навсегда стало символом Победы советского народа над нацистским чудовищем, человеконенавистнической идеологией нацизма и ее проводником - Третьим рейхом.

9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Берлина", которой награждено свыше миллиона отличившихся советских солдат и офицеров.

Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.

Память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла остается важной частью исторического наследия и передается из поколения в поколение.
 
29.04.2026

Ложная урбанизация в Казахстане: почему рост городов не успевает за экономикой

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усиливается дисбаланс между ростом населения крупных городов и развитием их экономики, что приводит к явлению "ложной урбанизации", рассказала главный научный сотрудник Института экономических исследований Сара Алпысбаева.

К сожалению, приток населения превышает производительность экономики этих крупных городов. То есть появляется даже такой термин, как "ложная урбанизация". Вроде бы урбанизация идет, городское население растет, но занятость и производительность этого населения не растет", - рассказала Сара Алпысбаева МИА "Казинформ".


Эксперт считает, что решить проблему краткосрочными мерами невозможно, и необходим системный подход. В числе возможных, но спорных решений она назвала ограничение миграции в крупные города. Такую меру использовали власти Китая при развитии города Шэньчжэня, где концентрировались значительные государственные инвестиции и создавались привлекательные условия, включая высокий уровень заработной платы.

Там тоже пытались ограничить въезд. Например, специалист приезжает и хочет работать в определенном месте, а ему говорят: "Хорошо, покажи, какое у тебя образование, и скажи, чем ты хочешь заниматься". И в течение года ему дают возможность показать конкретно свой вклад - уровень своей заработной платы, что он делает и как он двигается дальше. Если это не удовлетворяет, то этот человек уже не имеет права жить и работать в этом городе", - пояснила эксперт.


При этом специалист подчеркнула, что подобные меры могут нарушать права граждан.

Как гражданин своей страны человек имеет право жить и работать там, где он хочет. Поэтому такими техническими методами, наверное, сложно решить", - подчеркнула Алпысбаева.


По ее мнению, проблема ложной урбанизации остается сложной и требует более глубокого и системного анализа, в том числе понимания того, как люди, переезжающие в мегаполисы, видят свое будущее.

Стоит отметить, что рост населения мегаполисов сопровождается нагрузкой на инфраструктуру, включая жилищный фонд, транспортные системы и коммунальные сети, при этом темпы развития городской среды не всегда соответствуют увеличению численности жителей.

Эксперты также указывают, что внутренняя миграция в Астану, Алматы и Шымкент остается устойчиво высокой, формируя дисбаланс между региональным развитием и концентрацией населения в нескольких центрах. Это усиливает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру и обостряет вопросы пространственного планирования.

В мегаполисах регулярно образуются многокилометровые пробки, а пропускная способность ключевых улиц в часы пик существенно снижается, что приводит к задержкам передвижения и ухудшению экологической ситуации в городах.

Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.
 
29.04.2026

Юридические призраки: в Казахстане нет категории "приют для животных" в классификаторе земель   Эксклюзив КТ

Частные приюты в Казахстане обречены на нелегальное существование
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в официальном классификаторе целевого назначения земель отсутствует категория "приют для животных", передает корреспондент агентства.

Как выяснил журналист информационного агентства Kazakhstan Today, в реестре есть "приюты", но это исключительно социальные объекты для людей. Для животных же предусмотрены только ветеринарные клиники или животноводческие комплексы.

Однако собаки по закону не являются сельскохозяйственными животными, а значит, их разведение или содержание на землях, выделенных под сельхозпроизводство, автоматически считается нарушением.

Кроме того, по итогам анализа действующего законодательства на землях сельхозназначения любая капитальная постройка вольеров будет трактоваться как нарушение. В промзонах длительное содержание животных часто запрещают санитарные нормы, а в частном секторе действуют жесткие лимиты на количество питомцев на один двор.

Таким образом, государство требует от граждан гуманности и ответственности, но не создало элементарного юридического фундамента для законной деятельности тех, кто эту гуманность проявляет", - к такому выводу пришел журналист агентства.


Напомним, что в последние дни в Казнете активно обсуждался случай с приютом ZooHome в Алматинской области. Суд города Конаева вынес решение об изъятии участка площадью 2 гектара у владельца приюта Евгении Мамаевой. Причина - "нецелевое использование". Согласно документам, земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, а содержание сотен собак под эту категорию не подпадает. Однако после попадания информации в СМИ чиновники пошли на компромисс: земля остается у приюта, но все постройки должны быть перенесены в конец участка.

Стоит отметить, что общественный резонанс обостряется на фоне последних законодательных инициатив. 8 апреля мажилис отправил в сенат поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые включают нормы об "эвтаназии". Согласно предлагаемым нормам, если приют будет закрыт, а животные окажутся на улице и попадут в государственные пункты отлова, их может ждать смерть в срок от 5 до 60 дней. Статистика прошлых лет пугает: по имеющимся данным, из 276 тысяч отловленных за год собак в стране было умерщвлено 234 тысячи. В этих условиях роль частных приютов как последнего шанса на жизнь становится критически важной.
 
28.04.2026

Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос

Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы продолжает рассматривать запрос Kazakhstan Today о возможном демонтаже частного развлекательного комплекса Gorki.kz в Бостандыкском районе, расположенного среди кладбищ, передает корреспондент агентства.

В начале апреля Kazakhstan Today направило запрос в акимат Алматы. В частности, агентство просило сообщить, планируется ли демонтаж конструкций площадки Gorki.kz, а также какие меры будут приняты для уборки территории и приведения предгорной зоны в порядок в случае ее демонтажа. Позже запрос был перенаправлен в подведомственные организации.

Недавно в департаменте по управлению земельными ресурсами города Алматы сообщили о продлении срока его рассмотрения.

В связи со сбором необходимой информации (...) срок рассмотрения Вашего заявление продлен на 30 дней", - проинформировали в департаменте.


Также о продлении сроков сообщили и в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы.

В рамках рассмотрения данного обращения направлен запрос, ответ на который в настоящее время ожидается. В связи с вышеизложенным прошу продлить срок рассмотрения данного обращения для всестороннего и детального рассмотрения, а также получения необходимой информации", - говорится в служебной записке, подписанной руководителем отдела благоустройства Есболом Куребаем.


Напомним, этой зимой в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.

Заместитель акима Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.

На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Между тем акимат Алматы регулярно отчитывается о сносе незаконно возведенных объектов в различных районах города. Среди основных причин сноса отсутствие - разрешительных документов.
 
28.04.2026

Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области

Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений
Кокшетау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Системные проблемы в сфере строительства и ремонта школ обсудили на заседании общественного совета Акмолинской области, сообщает издание "Казинформ".

Срывы сроков, некачественные работы и непрозрачное расходование бюджетных средств при строительстве школ выявлены в Кокшетау.

Наиболее показательной стала ситуация с общеобразовательной школой № 14. Капитальный ремонт стоимостью 783 млн тенге, начатый в 2023 году, растянулся на три года и сопровождался нарушениями сроков и качества. По данным управления образования, подрядчик не завершил часть работ, включая фасад, благоустройство и пожарную сигнализацию, а также не предоставил необходимую исполнительную документацию. В результате была оплачена лишь часть суммы. Сейчас объект функционирует, а оставшиеся работы планируется завершить с привлечением другого подрядчика. Между сторонами продолжаются судебные разбирательства.

В подрядной компании в свою очередь заявили о недоработках проектной документации и необходимости ее корректировки уже в ходе строительства.

Внимание общественников также привлекла "комфортная школа" № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка. На начальном этапе мониторинга здесь выявили 45 нарушений, включая проблемы с вентиляцией, сигнализацией и кровлей. По информации властей, на сегодняшний день замечания устранены, однако сам масштаб недочетов вызвал вопросы к качеству контроля.

Отдельно обсуждалась ситуация с объектом "Білім-Инновация", где проект школы на 1200 мест был пересмотрен в формат школы-интерната на 588 мест, что привело к удорожанию. Общественники заявили о несоответствиях между актами выполненных работ и фактическим состоянием объекта, а также об отсутствии подтверждающих документов на закупленные материалы. По данным аудита, выявлены нарушения на сумму 652 млн тенге, однако в управлении строительства утверждают, что замечания были устранены после предоставления документов.

Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений, в частности замена материалов без публично подтвержденных расчетов безопасности.

По итогам обсуждения участники отметили, что выявленные проблемы носят системный характер и требуют усиления контроля на всех этапах реализации образовательных инфраструктурных проектов.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа".

Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.

По словам депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, переполненность школ приводит к высокой нагрузке на инфраструктуру: в классах нередко обучаются по 30-40 учеников, а рост числа школьников усиливает давление на действующую сеть образовательных учреждений. В отдельных регионах и городах сохраняется практика трехсменного обучения, что напрямую связано с дефицитом мест и неравномерной застройкой.
 
