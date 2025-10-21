Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм  

Фото: инициативной группы"

Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители так называемого Академгородка, расположенного в верхней части Алматы, выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра. По их словам, будущая стройка планируется на месте тектонического разлома и сопровождается нарушением экологических и градостроительных норм.





В редакцию Kazakhstan Today поступило коллективное письмо от жителей домов №№ 75, 77, 79, 81, 83 и 85, расположенных по проспекту Аль-Фараби. В своем письме горожане выразили обеспокоенность в связи с планируемым строительством жилого комплекса и бизнес-центра "Деловой центр Аль-Фараби", инициированным компанией ТОО "SABA GRUP" на земельных участках с кадастровыми номерами 20:313:010:067 и 20:313:010:027.





По словам заявителей, проект нарушает градостроительные, экологические и сейсмические нормы. Земельный участок находится в зоне тектонического разлома, где строительство многоэтажных зданий запрещено. Дополнительно жители указали, что на территории проходит высоковольтная линия электропередачи, растут десятки взрослых деревьев и проложена дорога, построенная за счет государственных средств.





Изношенность инженерных коммуникаций в районе уже сегодня приводит к перебоям с электричеством и водоснабжением. Дополнительная нагрузка от нового ЖК может вызвать системные сбои. Данная застройка ухудшит экологическую ситуацию, повысит нагрузку на Аль-Фараби, перекроет доступ к свежему горному воздуху и заградит солнечный свет для наших домов", - беспокоятся жители района.





Фото: инициативной группы





Также жители отметили, что застройка нарушит архитектурный и визуальный баланс.





Высотность зданий (до 9 этажей) создает архитектурное доминирование и нарушает визуальную гармонию района. Новая застройка закроет естественный солнечный свет и обзор из окон домов Академгородка. Проект разрушает исторически сложившийся облик проспекта Аль-Фараби", - пояснили они.





Кроме того, активисты отметили проблему транспортной и социальной перегруженности.





Проспект Аль-Фараби - одна из самых загруженных магистралей города. Реализация проекта приведет к росту транспортного трафика, пробкам, ухудшению проезда спецслужб. В районе отсутствуют школы, детские сады и поликлиники. Вместо уплотнения застройки требуется развитие социальной инфраструктуры", - убеждены алматинцы.





В письме также говорится, что участок предполагаемой застройки расположен в зоне возможных оползней и селей, что делает строительство небезопасным.





Участок изначально предназначался для озеленения и благоустройства придомовой территории, а не для коммерческой застройки. Не допускается строительство на территориях с уклоном более 45°, подверженных сейсмоопасным процессам", - сказано в обращении.





Уплотнение застройки вызывает социальное напряжение и разрушает сложившийся уклад тихого жилого района.













Инициаторы проекта заявляют о намерении "включить наши дома в состав единого жилого комплекса", что жители категорически отвергают. Мы хотим сохранить атмосферу Академгородка - безопасную, зеленую и комфортную для жизни", - рассказали жители района.





Помимо вышеуказанных рисков и проблем, инициаторы обращения обратили внимание на юридические нарушения, сопровождающие проект. Среди них:





• Отсутствие общественных слушаний и согласования с жителями района.





Не проводилось официальное согласование проекта с жителями района. Не организовано общественное обсуждение, как того требует законодательство. Жители не давали согласия на изменение статуса и функционального назначения территории. Информация о встрече с представителями компании SABA GROUP KZ отсутствовала в официальных источниках", - рассказали участники группы.





• Игнорирование действующего моратория на застройку верхней части города, введенного президентом республики. Согласно постановлению акимата Алматы № 4/727 29 декабря 2023 года, территория относится к зоне ограниченной застройки, где недопустимо возведение высотных объектов. В мегаполисе действует запрет на точечную застройку.





• Предполагаемая вырубка десятков деревьев, что противоречит целям городской программы "Зеленый Алматы".





Инициаторы просят:





1. Отменить рассмотрение проекта строительства ЖК "Деловой центр "Аль-Фараби".





2. Провести официальное общественное слушание с участием жителей Академгородка.





3. Проверить законность изменения целевого назначения земельных участков.





4. Инициировать изъятие участков в государственную собственность в общественных интересах.





5. Рассмотреть возможность создания зеленой зоны или сквера на месте спорного участка, а также площадки для сбора людей при чрезвычайных ситуациях.





Инициативная группа жителей направила обращения в акимат Алматы, департамент градостроительства, управление экологии и природных ресурсов, а также в прокуратуру города с просьбой провести проверку законности выделения участка и выданных разрешений, если они имеются", - добавили местные жители.









Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.





Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.









Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.





В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.





По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.





Ранее премьер-министр Бектенов отметил , что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.





По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.







