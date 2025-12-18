Правительство будет регулировать цены на большее количество видов продуктов

Мера направлена на сдерживание спекулятивного роста цен и обеспечение доступности продуктов первой необходимости для населения

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли и интеграции ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.





Поручаю Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов", - отметил Олжас Бектенов.





Кроме того, он поручил акиматам применять инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары.





За последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%, но по отдельным регионам наблюдается рост - Улытау, Акмолинская и Атырауская области. Основная причина по-прежнему из-за увеличения цен на продукты. Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении", - подчеркнул премьер-министр.





Бектенов отметил, что значимый вклад в рост продовольственной инфляции вносят цены на мясо и мясопродукты.





Министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на данную продукцию", - сказал премьер.





Также, по его словам, следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны.





Отмечено, что в целом для снижения инфляционных процессов госорганам надо держать на контроле реализацию программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.





Как сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции по итогам заседания правительства, перечень социально значимых продовольственных товаров временно расширят до 31 наименования. По его словам, расширение перечня позволит стабилизировать цены в рознице.





Основная задача - сделать доступные цены для населения. Расширение перечня социально значимых продовольственных товаров является временной мерой и направлено на борьбу со спекуляциями. Торговая надбавка не будет превышать 15%, что позволит снизить цены", - отметил он.





В перечень войдут товары повседневного спроса, включая мясо, овощи и другие продукты, наиболее востребованные населением. Итоговый список формируется с участием госорганов и отраслевых ассоциаций и будет опубликован в открытых НПА. Предполагается, что мера может действовать до конца следующего года.





Напомним, в настоящее время в список СЗПТ входят 19 продуктов питания.





Также отметим, что ранее правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.





Вместе с тем, правительство в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.





Между тем, на пресс-конференции в правительстве, комментируя поручение президента Казахстана найти сбалансированное решение между интересами бюджета и предпринимателей, вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о принятии оперативных мер для плавного перехода к новому Налоговому кодексу и защиты микро- и малого бизнеса. В частности, предпринимателей этой категории освободят от административной ответственности за непостановку на учет по НДС. Также с 2026 года будет действовать норма о списании пеней и штрафов при уплате основного налогового долга. Кроме того, отменяется камеральный контроль за прошлые периоды - в 2026 году не будут выставляться уведомления и проводиться проверки за 2023-2025 годы. Государственные органы также не станут обращаться в суд с исками о признании сделок недействительными в отношении микро- и малого бизнеса.





По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, все предложения, поступающие от предпринимателей относительно нового Налогового кодекса, можно разделить на две группы - вопросы налоговой политики и налогового администрирования. В части налоговой политики ключевым остается вопрос запрета на вычет по юридическим лицам, работающим со специальными налоговыми режимами. Эта норма, как подчеркнул Амрин, закреплена законодательно и вступает в силу с 1 января 2026 года, изменений по ней не планируется.





При этом вице-министр отметил, что предприниматели, применяющие упрощенный режим, сдают декларации в августе по итогам первого полугодия. После получения отчетности государственные органы проанализируют показатели и сделают соответствующие выводы.





Кроме того, в правительстве отмечают, что повышение НДС не станет причиной резкого роста цен. По их оценке, вклад НДС в инфляцию составит не более 2-3%.





Ранее сообщалось, что по итогам ноября годовая инфляция замедлилась и составила 12,4% (в октябре 2025 года - 12,6%), за месяц - 0,8% (в предыдущем месяце - 0,5%).





Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,4% (в октябре 2025 года - 13,5%), платные услуги - на 12,3% (в октябре 2025 года - 12,9%), непродовольственные товары - на 11,2% (в октябре 2025 года - 11%).