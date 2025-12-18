Казахстан должен стать энергетической державой: президент обозначил ключевые задачи развития отрасли
Фото: Акорда
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен стать энергетической державой с большим экспортным потенциалом. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии поздравления работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.
Глава государства напомнил о запуске программы "Тариф в обмен на инвестиции", направленной на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.
За три года только на проведение капитального ремонта предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций. Сбавлять темпы проводимой работы никак нельзя. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры. Для этого правительством начата реализация Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", в рамках которого до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, обновлено 86 тысяч километров сетей. Перед правительством поставлена задача неуклонно наращивать энергетический потенциал страны, что крайне необходимо для дальнейшего успешного развития экономики Казахстана", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что укрепление энергетического потенциала Казахстана - приоритетная задача.
В этом году завершится уникальный проект по усилению электросетей западных регионов. Этот проект объединит энергетические сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Теперь эти узлы необходимо подключить к единой национальной энергетической системе. В нашей стране реализуются и крупные проекты. В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки. Кроме того, начнется строительство третьей ГРЭС. Введение этих объектов позволит устранить дефицит электроэнергии в стране. Важная задача, стоящая перед Правительством и акиматом, - модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Помимо этого, в следующем году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях. К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство в общей сложности более 26 гигаватт электроэнергии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика.
Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития. Очевидно, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы. Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли", - сказал Токаев.
Кроме того, президент подчеркнул необходимость эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны.
Казахстан обладает значительными запасами угля (около 33 млрд тонн), объем добычи которого ежегодно превышает 110 млн тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии "чистого угля", позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии "чистого угля". Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым", - отметил он.
Президент также сообщил, что за последние пять лет в сектор возобновляемых источников энергии было инвестировано порядка 2,5 млрд долларов, благодаря чему доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%.
В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью - 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27%. Девять ТЭЦ покинули "красную" зону риска, три станции перешли в "зеленую" зону, - сказал он.
В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды за значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны.