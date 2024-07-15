Заговор пожилых жаворонков - российский сомнолог о переводе часов в Казахстане

Желательно, чтобы восход солнца случался хотя бы в пять

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян опубликовал интервью с ведущим экспертом-сомнологом из РФ.





Вслед за ведущим хронобиологом из США ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов отметил, что часть людей испытывает реальные симптомы последствия перевода времени, у части людей может сработать эффект ноцебо.





На примере Астаны, если солнце встает в 04.00, светать начинает в 03.00 - свет попадает на сетчатку глаза, подавляя секрецию мелатонина, даже через закрытые веки, и организм просыпается. Лучше сдвинуть рассвет на час-два позже. Некоторые исследования говорят, что ночью и днем меняется магнитное поле, что может также подавать сигнал организму о том, что пора вставать", - говорит эксперт.





Вторая проблема - раньше начинает темнеть, и люди недополучают световых часов и витамина D. При недостатке солнечного света в темное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство - сезонная депрессия.





По словам Романа Бузунова, желательно, чтобы восход солнца случался хотя бы в пять, а то и в шесть.





Глядя на список городов со временем восхода и заката, желательно сдвинуть на час или, может быть, на два попозже, нужна дискуссия по этому вопросу. Если сдвинуть рассвет, наши внутренние биологические и астрономические часы будут совпадать", - говорит эксперт.





Говоря про естественное время, эксперт отметил, что хорошо бы вставать с рассветом.





Но давайте тогда просто восход сделаем в 06.00, а не в три часа, и не надо будет вставать ночью", - сказал сомнолог.





Профессор говорит про то, что есть люди-совы и подростки, у которых биологические часы сдвинуты на более позднее время. Он в шутку называет то, что произошло в Казахстане, "заговор пожилых жаворонков".









Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос , проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия. Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".



