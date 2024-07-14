Эксперты о петиции за отмену единого часового пояса: Правительство не может игнорировать мнение такого числа людей   

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Алматы. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены рабочей группы по петиции "Вернем время назад" выступили с обращением, в котором в очередной раз раскритиковали принятое решение правительства и привели доводы в пользу возврата прежних часовых поясов.





По словам Шолпан Жаксыбаевой, петиция "Вернем время назад" в рекордные сроки набрала 50 тысяч голосов потому, что после перевода огромной страны в единый часовой пояс миллионы людей почувствовали ухудшение своего самочувствия.





Правительство не может игнорировать мнение такого количества людей. Поэтому мы требуем вернуть время назад", - заявила Жаксыбаева.





Биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова отметила, что невозможно в такой огромной стране протяженностью 3 тысячи километров иметь единый часовой пояс.





У нас в стандартном времени - 4 часовых пояса. Надо вернуть по крайней мере два часовых пояса", - считает она.









Эксперты подчеркнули, что из-за непродуманного решения правительства жители страны каждый вечер на час раньше включают свет, что ведет к дополнительным расходам за комуслуги.





Утро, которое должно было бы компенсировать нам эти затраты, итак светлое. По старому времени светло и по новому времени светло. Поэтому этот час - наши затраты по вине правительства", - подчеркнул член общественного совета Алматы и бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев.





Аида Айтжанова подняла вопрос прозрачности процедуры принятия решения о введении единого часового пояса.





Непонятно, по каким критериям были отобраны эксперты в группу, которая оправдала это решение. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. Тем не менее постановление было принято. В настоящий момент у нас нету регламента по работе над петицией", - добавила Аида Айтжанова.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос , проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.





Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.



