МВД предупредило о нарушениях использования пиротехники: будет применен весь арсенал Адмкодекса

Он подчеркнул, что Freedom Holding Corp. в этой ситуации намерена действовать исключительно в рамках закона

Фото: depositphotos.com

Рассказать друзьям

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов прокомментировал журналистам информационную ситуацию вокруг компании, передает корреспондент агентства.





На оценочное суждение, в том числе негативное оценочное суждение, люди имеют право. Другое дело, что люди не имеют право (...) заявлять о фактах, которые совершенно не соответствуют действительности, то есть это, как мы знаем, в целом является клеветой (...) В массе публикаций, которые коллеги сделали, в какой- то момент кажется, что, очень сильно увлекшись, почему-то этим вопросом, они допустили, упомянули очень большое количество фактов, которые абсолютно не соответствуют действительности. Но когда кто-то про тебя целенаправленно готовит какую-то компанию, в которую упоминает огромное количество фактов, которые в действительности действительностью не являются… Ну что мы с вами можем делать, что я вообще могу делать? Если про тебя кто-то постоянно пытается, манипулируя на самом деле своими читателями, как мне это часто кажется. Там есть очень много забавных кейсов есть, откровенных попыток манипулирования - и манипулирования регуляторами, и манипулирования в целом", - заявил Тимур Турлов.





При этом он подчеркнул, что Freedom Holding Corp. в этой ситуации намерена действовать исключительно в рамках закона.





Вот именно по фактам клеветы мы постарались собрать абсолютно все доказательства, собрать все документальные подтверждения, и мы хотим действовать просто исключительно в рамках закона. Я повторюсь: не претендую на то, чтобы всем нравиться. Я не претендую на то, чтобы меня кто-то хвалил. Но если люди говорят вещи, которые абсолютно не соответствуют действительности, ну, мы предоставим все соответствующие документы и будем пытаться отстаивать свою точку зрения", - заверил Тимур Турлов.





Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.





В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.





При этом в СМИ была опубликована информация о том, что якобы он продолжал работать после своего ареста.





Никаких подтверждающих данное утверждение материалов или доказательств не представлено. Информация об отстранении и увольнении Светового в августе 2024 года есть и в официальном заявлении компании, и в заключении об итогах внутренней служебной проверки в материалах дела. Публикуя такие голословные утверждения, КазТАГ распространяет ложные сведения", - заявил адвокат Александр Камендровский.





Также адвокат уточнил, что уголовное дело в отношении бывшего работника Виталия Светового в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, подчеркнув, что Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Виталия Светового и выступает в суде именно в этом статусе.





Что касается сообщений о лицензиях, компания заявила, что публикации о якобы отсутствии у Freedom Finance и FFIN Brokerage Services лицензий для выхода на американскую биржу не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, FFIN Brokerage Services имела лицензию международной комиссии по финансовым услугам Белиза (IFSC), что давало право на брокерские операции, включая работу с иностранными ценными бумагами через партнерские отношения с брокерами, имеющими доступ к торгам на американских биржах.





Кроме того, финансовые организации группы официально зарегистрированы и имеют лицензии в своих юрисдикциях. Например, АО "Фридом Финанс" лицензирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Freedom Finance Global - комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг AFSA, а Freedom Broker Uzbekistan - Министерством финансов Республики Узбекистан и т.д. Эти лицензии позволяют компаниям вести брокерскую деятельность и работать с иностранными ценными бумагами.





Также в публикациях сообщалось, что якобы никто из вкладчиков не был в прибыли. Между тем на различных интернет-ресурсах представители компании часто озвучивают статистику по инвестиционным идеям. Например, в публикации optimism.kz директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов заявил, что в прошлом году аналитики усилили работу над активными, то есть краткосрочными, перспективными инвестиционными идеями с потенциалом роста дохода на фондовом рынке. Аналитики стремились повысить их частоту и эффективность, и в целом им это удалось: статистика по инвестиционным идеям, представленным департаментом в 2024 году, демонстрирует среднюю доходность в 28,5%, а общее количество сгенерированных идей - 734.





Напомним, КазТАГ опубликовал ряд материалов о Freedom Holding Corp. В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. Позже полиция завела уголовное дело на генерального директора КазТАГа Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова.