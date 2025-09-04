Мажилисмен заявил о нехватке лекарств для пациентов с эпилепсией

Рассказать друзьям

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании мажилиса 3 сентября депутат Магеррам Магеррамов поднял вопрос о перебоях с обеспечением противоэпилептическими препаратами.





По его словам, включение медикаментов в официальный перечень льготного амбулаторного обеспечения нередко лишает пациентов возможности приобрести их в аптеках.





Практически весь объем поставок уходит на выполнение госзаказа, но и этого количества не хватает для людей с неврологическими диагнозами", - отметил парламентарий.





Кроме того, добавил он, ввоз и регистрация препаратов, содержащих наркотические вещества, осложнены межведомственным контролем. В результате пациенты вынуждены искать лекарства самостоятельно. Это создает риск: покупая такие препараты, люди могут оказаться втянутыми в уголовные дела, так как они относятся к категории контролируемых.





Магеррамов призвал приостановить практику включения подобных средств в перечень льготных лекарств, а также упростить процедуры регистрации и ввоза препаратов, необходимых для предотвращения и купирования эпилептических приступов.