14.12.2025, 11:30 48326
Казахстан организует "зеленые" коридоры на приграничных пунктах пропуска для туркменских овощей
Фото: depositphotos.com
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам стабилизации инфляции заместитель премьер-министра - министра национальной экономики Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска "зеленые" коридоры для туркменских овощей, сообщает пресс-служба правительства.
Эта мера направлена на обеспечение стабильных поставок помидоров и огурцов по доступной цене в регионы, где нет достаточного объема собственного тепличного производства", - пояснили в пресс-службе.
По данным правительства, в ноябре в сравнении с октябрем замедлился рост цен на непродовольственные товары - до 0,9%, на продовольственные остался на уровне предыдущего месяца. На социально значимые продукты питания за последние четыре недели индекс роста цен остается нулевым.
Также, учитывая сложную логистику области Ұлытау и нехватку складских помещений для хранения социальных продуктов питания, Серик Жумангарин поставил задачу создать в регионе логистический центр, мощности которого позволят обеспечить хранение необходимых запасов продовольствия, сократить логистические издержки и сформировать региональный распределительный хаб.
Напомним, годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%. Позже Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан разработало проект приказа, которым вносятся изменения в перечень социально значимых продовольственных товаров. В частности, в обновленный список социально значимых продовольственных товаров Министерство торговли предлагает включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлажденная, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный.
15.12.2025, 10:16 3161
Гослицензий лишились 12 частных судебных исполнителей в Шымкенте
К дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ
Шымкент. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 12 частных судебных исполнителей лишены государственной лицензии, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Прокуратурой города по результатам проверки выявлены факты незаконного снятия частными судебными исполнителями ранее наложенных ограничений на выезд из Республики Казахстан должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках). По выявленным нарушениям на имя министра юстиции Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности", - проинформировали в ведомстве.
По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ, а также инициировано исковое заявление в суд о лишении государственых лицензий на право занятия деятельностью ЧСИ.
Иск Министерства юстиции Республики Казахстан удовлетворен в полном объеме, 12 ЧСИ лишены лицензий. Судебный акт вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.
15.12.2025, 09:06 5826
Айбек Смадияров назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента РК
Фото: МИД РК
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Айбек Смадияров назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК. В начале декабря на брифинге МИД он заявил о своем уходе с должности.
12.12.2025, 20:14 131801
Историю становления дипломатии независимого Казахстана представили школьникам из Косшы
Фото: МИД РК
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан учащиеся школы № 4 города Косшы посетили Министерство иностранных дел РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе экскурсии по Музею казахстанской дипломатии ребята познакомились с историей развития отечественной дипломатической школы - от истоков степной дипломатии до современного этапа", - проинформировали в МИД.
Как рассказали в пресс-службе, школьникам была представлена уникальная экспозиция музея, включающая архивные документы, редкие материалы и экспонаты, отражающие ключевые этапы формирования внешней политики независимого Казахстана. Особый интерес вызвали разделы, посвященные первым международным признаниям нашей страны, установлению дипломатических отношений и вступлению Казахстана в ведущие международные организации.
Мероприятие было направлено на расширение знаний подрастающего поколения о становлении суверенного Казахстана и роли дипломатической службы в продвижении национальных интересов и укреплении международного авторитета страны.
Сотрудники министерства рассказали учащимся о том, как фундаментальные принципы внешней политики, заложенные в годы независимости, способствовали превращению Казахстана в уважаемого и активного участника глобальных процессов. Особое внимание было уделено вкладу отечественной дипломатии в продвижение миротворческих инициатив, укрепление региональной безопасности, а также защиту политических и экономических интересов государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что визит в Министерство иностранных дел способствовал формированию у школьников гражданской ответственности, патриотизма и понимания важности дипломатии как ключевого инструмента обеспечения устойчивого развития и продвижения национальных целей на международной арене.
11.12.2025, 20:57 193811
Ашимбаев передал папе римскому послание президента Казахстана
Фото: Сенат РК
Ватикан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев передал папе римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили в пресс-службе сената.
Глава государства направил понтифику теплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить Апостольский визит в нашу страну", - говорится в сообщении.
Во время аудиенции Маулен Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого Престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира - от инициатив по климату до разработки Этического кодекса развития искусственного интеллекта.
Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого Престола продолжать сотрудничество.
10.12.2025, 17:37 311551
Имитация индустриализации - депутат обвинил местные компании в фиктивном производстве медизделий
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Константин Авершин заявил, что под видом отечественной продукции в систему госзакупок массово поступают импортные медицинские изделия, которые лишь упаковываются в Казахстане. Он назвал это "имитацией индустриализации" и потребовал провести тотальный аудит долгосрочных контрактов с ТОО "СК-Фармация".
В сфере здравоохранения фактически сложилась устойчивая схема фиктивного отечественного производства. Под видом локальной продукции в систему государственных закупок массово поступают готовые импортные изделия, которые лишь упаковываются на территории страны. Это не поддержка промышленности. Это имитация индустриализации", - заявил депутат в своем запросе.
При этом, подчеркнул он, такие компании получают долгосрочные контракты, субсидии, получают гарантированный госзаказ, пользуются налоговыми и таможенными льготами.
По словам депутата, государственные средства направляются не в производство, а в посреднические схемы. Сертификаты СТ-KZ выдаются без реальной проверки заводов, оборудования, персонала, сырья и технологических цепочек. Высшая аудиторская палата уже выявила факты поставок импортной продукции под видом отечественной, при этом такие контракты продолжают действовать.
Лжепроизводители консервируют полную импортозависимость страны в критически важной сфере - лекарственных средств и медицинских изделий. А это уже не просто экономика. Это прямая угроза национальной безопасности. Любой внешний шок приводит к дефицитам, скачкам цен, провалам в обеспечении препаратами", - подчеркнул Авершин.
В связи с вышеизложенным депутат предложил провести тотальный аудит всех долгосрочных контрактов отечественных товаропроизводителей с ТОО "СК-Фармация" с обязательным выездом на производственные площадки.
Кроме того, он потребовал ввести обязательную цифровую прослеживаемость: UDI-маркировку, Track & Trace, Origin Compliance Pack, создать публичный реестр отечественных товаропроизводителей с обязательной верификацией.
Также он считает необходимым приостановить заключение новых долгосрочных контрактов до завершения полной проверки.
Напомним, что в Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС.
10.12.2025, 16:52 318131
Токаев ратифицировал протокол по проблемам воды и здоровья
Присоединение к протоколу позволит Казахстану усилить защиту и рациональное использование водных ресурсов, обеспечить население безопасной питьевой водой
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года", сообщает Акорда.
Документ был принят 17 июня 1999 года в Лондоне и стал первым и единственным в мире договором, направленным на обеспечение водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья.
Цель протокола - устойчивое управление водными ресурсами, предотвращение распространения заболеваний, связанных с водой, а также защита здоровья и благополучия населения.
Основные обязательства стран-участниц:
- установление конкретных и измеримых целевых показателей в области водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения;
- мониторинг и профилактика заболеваний, связанных с водой;
- разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций с обеспечением необходимых ресурсов;
- укрепление межведомственного взаимодействия для обеспечения населения водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям;
- вовлечение общества в процесс принятия решений на всех этапах водохозяйственной деятельности и повышение информированности граждан;
- развитие международного сотрудничества в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.
Присоединение к протоколу позволит Казахстану усилить защиту и рациональное использование водных ресурсов, обеспечить население безопасной питьевой водой, внедрить практику повторного использования сточных вод, а также оперативно принимать решения по соблюдению санитарно-гигиенических норм на всех этапах водопользования.
10.12.2025, 16:00 321111
Депутат потребовал раскрыть цепочки иностранного финансирования и ужесточить контроль
Фото: Depositphotos
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов призвал существенно расширить раскрытие данных о получателях иностранного финансирования, заявив, что действующий реестр не обеспечивает прозрачности потоков зарубежных средств и оставляет вне поля зрения конечных бенефициаров.
Недавно КГД опубликовал реестр получателей иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года. Данные этого документа вызывают глубочайшую тревогу за информационный суверенитет нашей Родины, за нашу национальную безопасность. Согласно данным, 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиаструктуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа", - заявил депутат в своем запросе.
Он отметил, что, по оценкам некоторых СМИ, это огромные деньги - порядка 60 миллионов долларов в год. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов грантов в Казахстан.
Магеррамов подчеркнул, что существующий реестр выполняет лишь функцию констатации факта, но не раскрывает источники финансирования, данные о полученных суммах в разбивке по получателям и проектам, цели, на которые выделено финансирование, и др.
Это не инструмент открытости, а его бутафория. Однако подлинный ужас кроется глубже. В реестр попадают лишь первые звенья цепочки. А что дальше? Деньги из-за рубежа приходят в филиалы иностранных организаций, а оттуда - потоками растекаются по стране в виде вторичных грантов. Конечные получатели - те, кто непосредственно работает с нашим обществом, исчезают из поля зрения. Этот законодательный пробел создает гигантскую "серую зону", настоящую питательную среду для скрытых операций" - считает мажилисмен.
По его мнению, "подобная схема может использоваться как для поддержки объективно значимых социальных инициатив, например, в сфере здравоохранения или образования. Но она же может вестись и для деструктивного воздействия на умы наших граждан".
На эти средства могут финансировать насаждение идеологии, глубоко чуждой и враждебной священным для нас традициям, семье и духовным устоям казахстанского народа. Разжигание социального пожара, искусственное стравливание граждан, нагнетание ненависти и розни там, где веками царили согласие и взаимопонимание. Подрыв нашего единства через деятельность, которая маскируется под защиту прав, а по сути является тотальной культурной агрессией, направленной на подрыв наших нравственных основ. Получается чудовищный парадокс и вопиющее лицемерие: когда активист, получающий деньги из-за рубежа, требует прозрачности от государства, в то время как его собственное финансирование окутано тайной. Это самая настоящая информационная война, где наше право на суверенное развитие пытаются купить за иностранные гранты. И насадить нам чуждые устои, идеологию, таким образом вмешиваясь в наши внутренние дела", - высказался депутат.
Магеррам Магеррамов потребовал в кратчайшие сроки разработать необходимые изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования.
Он считает, что раскрытию должны подлежать данные о донорах, предоставляющих финансирование, о суммах полученных средств в разрезе каждого получателя и каждого соглашения, детальные цели, задачи и ожидаемые результаты проектов, на которые выделены средства.
Также он предлагает ужесточить ответственность за сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о полученном иностранном финансировании и его использовании.
Напомним, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах и потребовали раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами.
10.12.2025, 15:44 320556
Токаев назначил экс-главу Казпочты заместителем руководителя администрации президента
Фото: Акорда
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асел Жанасову заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Указом главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении пресс-службы президента.
Напомним, в июне текущего года Токаев назначил Жанасову свои советником, освободив от должности председателя правления АО "Казпочта".
