Казахстан организует "зеленые" коридоры на приграничных пунктах пропуска для туркменских овощей

Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам стабилизации инфляции заместитель премьер-министра - министра национальной экономики Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска "зеленые" коридоры для туркменских овощей, - На совещании по вопросам стабилизации инфляции заместитель премьер-министра - министра национальной экономики Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска "зеленые" коридоры для туркменских овощей, сообщает пресс-служба правительства.





Эта мера направлена на обеспечение стабильных поставок помидоров и огурцов по доступной цене в регионы, где нет достаточного объема собственного тепличного производства", - пояснили в пресс-службе.





По данным правительства, в ноябре в сравнении с октябрем замедлился рост цен на непродовольственные товары - до 0,9%, на продовольственные остался на уровне предыдущего месяца. На социально значимые продукты питания за последние четыре недели индекс роста цен остается нулевым.





Также, учитывая сложную логистику области Ұлытау и нехватку складских помещений для хранения социальных продуктов питания, Серик Жумангарин поставил задачу создать в регионе логистический центр, мощности которого позволят обеспечить хранение необходимых запасов продовольствия, сократить логистические издержки и сформировать региональный распределительный хаб.



