Кусаинов стал главой департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК
Фото: eec.eaeunion.org
Москва. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Кусаинов назначен директором департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК, сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Кусаинов родился 19 декабря 1968 года в Западно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, в 2000 году - Казахскую государственную юридическую академию.
Трудовую деятельность начал инженером-технологом машиностроительного завода имени Кирова в Алматы. Работал заместителем председателя правления АО "Астана Innovations" акимата Астаны, заместителем председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, заместителем председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Ранее был назначен председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.
Возобновлен заезд общественного транспорта на территорию аэропорта Алматы
Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря 2025 года возобновился заезд городских автобусов на территорию Международного аэропорта Алматы. Теперь пассажиры могут добраться до аэропорта напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В настоящее время на территорию аэропорта заезжают два маршрута: дневной № 92 и ночной № 3. Остановки расположены рядом с терминалами T1 (Терминал внутренних рейсов) и T2 (Международный терминал)", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а в зимний период с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. В дневное время предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту.
Стоит отметить, что с 1976 года в Алма-Ате действовал аэровокзал - бывший центр обслуживания авиапассажиров Алматинского аэропорта, расположенный в центре города.
Здание аэровокзала было построено в 1976 году на пересечении улиц Горького (нынешняя Жибек Жолы) и Мира (нынешняя Желтоксан) в комплексе с многоэтажным зданием Казахского управления гражданской авиации. Деятельность аэровокзала позволяла эффективно выстраивать инфраструктуру пассажирского авиасервиса в столице Советского Казахстана.
Алматинский аэровокзал производил продажу билетов и регистрацию пассажиров, занимался оформлением авиабагажа и осуществлял доставку пассажиров к трапу самолетов. Для прибывавших на аэровокзал пассажиров были предусмотрены билетные кассы, стойки регистрации, пункт сдачи багажа и автобусные рейсы, доставлявшие их напрямую к трапу самолета, сообщает Википедия.
Аэровокзал, демонстрируя характерный пример решения административно-технических объектов в условиях центра города, построен в стилевых характеристиках функционализма, пишет archcode.kz.
Прямоугольное двухэтажное здание аэровокзала имеет двусветный просторный зал вестибюля. В холле располагались кассы, зал ожидания, магазины и стойки регистрации пассажиров. Мощные пилоны поддерживают цельное перекрытие. В отделке использовались искусственные и природные отделочные материалы. В качестве солнцезащиты были применены орнаментированные металлические решетки установленные на прямоугольных окнах. Две широкие лестницы связывают зал ожидания со вторым этажом, где находились буфет, узел связи и служебные помещения. Потолок зала покрыт профилированными алюминиевыми плитами, которые также закреплены снаружи здания, за остеклением.
Двухэтажное прямоугольное здание имеет также цокольный этаж, где расположены технические помещения, выходы к транспортным площадкам и стоянкам машин.
В первой половине 2000-х годов аэровокзал прекратил свою деятельность. С тех пор здание аэровокзала используют под торговлю.
10 ноября 2010 года был утвержден новый Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В этом постановлении был сохранен статус памятника местного значения зданию аэровокзала. Границы охранных зон были утверждены в 2014 году. Однако уже в феврале 2015 года объект был исключен из числа памятников архитектуры.
Ребенок попал в реанимацию в Жезказгане: мама просит транспортировать малышку в Астану
Жезказган. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мама попавшей в реанимацию в Жезказгане двухлетней девочки записала обращение в Министерство здравоохранения, в котором просит транспортировать малышку в Астану, передает корреспондент агентства.
Обращаюсь в Министерство здравоохранения РК для того, чтобы моей дочери предоставили санавиацию с реаниматологами, перевезли в Астану, помогли моей дочери. Моя дочь шестые сутки находится в тяжелом состоянии в городе Жезказгане, в многопрофильной больнице, в реанимации. Улучшений никаких нет... делают переливание крови", - заявила женщина в своем обращении, которое разместил в Сети активист Берик Жагипаров.
Уполномоченный по правам детей Динара Закиева прокомментировала ситуацию.
Мы с Министерством здравоохранения на связи с мамой. Все необходимые меры принимаются", - написала она.
Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается.
В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается за стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
Персидские рукописи о Казахском ханстве впервые представлены в Астане
Фото: gov.kz
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном музее Республики Казахстан на выставке "История Великой степи в иранских источниках" были впервые представлены копии 27 древних персидских рукописей о Казахском ханстве, сообщает пресс-служб Министерство культуры и информации.
Рукописи содержат сведения о социально-экономическом положении Казахского ханства, дипломатических контактах ханов Тауке и Абулхаира с иранскими шахами, политической ситуации в Туркестане, а также данные о месторождениях угля, железа, меди, свинца и бирюзы на территории Казахстана. Архивные материалы наглядно подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном. Через территории двух государств проходил Великий шелковый путь, способствовавший развитию торговли, культурных и духовных контактов", - говорится в сообщении.
В частности, в иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве, визитах послов и межгосударственных переговорах.
Выставка предоставляет редкую возможность увидеть подлинные источники, раскрывающие ключевые страницы общей истории Казахстана и Ирана, и впервые знакомит широкую общественность с уникальными архивными материалами", - добавили в министерстве.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что отношения между странами имеют глубокие корни.
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на два дня
"Достык" и "Алтынколь" будут функционировать в штатном круглосуточном режиме
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют 16 и 17 декабря в связи с празднованием Дня Независимости в Казахстане, сообщает Федеральная таможенная служба России.
В частности, будут закрыты следующие автомобильные пункты пропуска:
- "Бахты";
- "Майкапчагай";
- "Достык" и "Нур жолы";
- "Кольжат".
Железнодорожные пограничные переходы "Достык" и "Алтынколь" будут функционировать в штатном круглосуточном режиме", - добавили в пресс-службе.
Напомним, казахстанцы получат дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости. Дополнительный день отдыха выпадет на День Независимости.
Новую часть "Доспехов Бога" с Джеки Чаном будут снимать в Мангистау
Фото: Facebook/Jackie Chan
Актау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Съемки фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" с легендой мирового кинематографа, актером и режиссером Джеки Чаном пройдут Мангистауской области, сообщает акимат региона.
Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта", - заявили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
В частности, в ходе визита представители кинопроекта ознакомились с природными и инфраструктурными возможностями региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан прилетел в Алматы. Тогда визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан. В Казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер. Позже стало известно, что съемки новой части "Доспехов Бога" пройдут в Казахстане.
Петицию о возврате времени запустили казахстанские строители
Фото: Depositphotos
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Союз строителей Казахстана запустил петицию с требованием вернуть прежнее время, передает корреспондент агентства.
Решение по переводу времени принимали люди, сидящие в кабинетах, а мы люди, которые работают отмечаем следующие негативные последствия такого решения: теряем качество проверки строительно-монтажных работ; снижается качество инженерных и фасадных работ; усложняется качество приемки материалов; значительно увеличился расход электроэнергии; сбивается биологический ритм рабочего и он готовится к завершению работы раньше времени, за счет чего снижается коэффициент полезного действия; снижается продуктивность строительно-монтажных услуг, который влияет на валовой региональный продукт", - описали авторы.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Петиция была размещена 11 декабря. Сейчас она находится на модерации. В случае одобрения, она станет доступна для голосования.
Напомним, в марте исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс.
В казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. Отмечают ухудшение самочувствия и неудобство раннего заката. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков, психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.
Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG.
По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.
Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени.
Депутаты признали, что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.
Между тем исследовательские организации провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.
Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.
В Алматы полицию перевели на усиленный режим несения службы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в канун праздничных дней для повышения уровня общественной безопасности полицию перевели на усиленный режим несения службы, сообщает Polisia.kz.
Мы переходим на усиленный вариант несения службы, чтобы гарантировать спокойствие горожан в праздничные дни. Задачи полиции неизменны - закон и порядок. Каждый сотрудник должен работать ответственно, внимательно и принципиально. От вашей службы зависит безопасность людей, и любые правонарушения должны быть выявлены и пресечены своевременно", - подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров.
Также в Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок": усилены пешие и автопатрули, задействованы кинологические расчеты, подразделения УАП, УОБ и оперативные службы.
Напомним, казахстанцы получат дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости. Дополнительный день отдыха выпадет на День Независимости, который отмечается 16 декабря.
Прокладка канализации ЖК в Нур Алатау: внеплановую проверку инициируют в отношении подрядчика Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении градостроительного контроля города Алматы, комментируя прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, сообщили, что в отношении подрядной организация компании Kaz Reality Group инициируется внеплановая проверка, передает корреспондент агентства.
Управлением в отношении подрядной организация ТОО "Kaz Reality Group" инициируется внеплановая проверка на предмет соблюдения требований закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и строительных норм Республики Казахстан", - говорится в ответе управления на запрос Kazakhstan Today.
При этом в ведомстве отметили, что у заказчика ТОО "Tenacity" имеется архитектурно-планировочное задание и согласованная схема трассы.
От заказчика ТОО "Tenacity" через электронный портал E-License поступило уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по объекту: "Наружные сети канализации" для объекта, расположенного по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, №55. У заказчика на вышеуказанный объект имеется архитектурно-планировочное задание от 04.10.2022 года и согласованная схема трассы от 26.02.2024 года, выданные управлением городского планирования и урбанистики города Алматы. Также рабочий проект получил положительное заключение экспертизы от 17.05.2024 года, выданное ТОО "Project Expertise XIII", - добавили в управлении.
В свою очередь в "Алматы Су" сообщили, что на данном участке сети канализации, состоящие на балансе предприятия, отсутствуют.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
В ноябре в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау, в котором они требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне.
Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9-10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.
Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.
По их словам, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.
В начале декабря жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ. Они заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания.
Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги. В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей.
Между тем жители задаются вопросом, на каком основании были согласованы работы в экологической зоне.
Также стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
