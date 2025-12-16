Возобновлен заезд общественного транспорта на территорию аэропорта Алматы

Теперь пассажиры могут добраться до аэропорта напрямую на автобусе

Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря 2025 года возобновился заезд городских автобусов на территорию Международного аэропорта Алматы. Теперь пассажиры могут добраться до аэропорта напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки, сообщили в пресс-службе аэропорта.





В настоящее время на территорию аэропорта заезжают два маршрута: дневной № 92 и ночной № 3. Остановки расположены рядом с терминалами T1 (терминал внутренних рейсов) и T2 (международный терминал)", - проинформировали в пресс-службе.









Сообщается, что интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а в зимний период с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. В дневное время предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту.





Стоит отметить, что с 1976 года в Алма-Ате действовал аэровокзал - бывший центр обслуживания авиапассажиров Алматинского аэропорта, расположенный в центре города.





Здание аэровокзала было построено в 1976 году на пересечении улиц Горького (нынешняя Жибек жолы) и Мира (нынешняя Желтоксан) в комплексе с многоэтажным зданием Казахского управления гражданской авиации. Деятельность аэровокзала позволяла эффективно выстраивать инфраструктуру пассажирского авиасервиса в столице Советского Казахстана.





Алматинский аэровокзал производил продажу билетов и регистрацию пассажиров, занимался оформлением авиабагажа и осуществлял доставку пассажиров к трапу самолетов. Для прибывавших на аэровокзал пассажиров были предусмотрены билетные кассы, стойки регистрации, пункт сдачи багажа и автобусные рейсы, доставлявшие их напрямую к трапу самолета, сообщает Википедия.





Аэровокзал, демонстрируя характерный пример решения административно-технических объектов в условиях центра города, построен в стилевых характеристиках функционализма, пишет archcode.kz.





Прямоугольное двухэтажное здание аэровокзала имеет двусветный просторный зал вестибюля. В холле располагались кассы, зал ожидания, магазины и стойки регистрации пассажиров. Мощные пилоны поддерживают цельное перекрытие. В отделке использовались искусственные и природные отделочные материалы. В качестве солнцезащиты были применены орнаментированные металлические решетки установленные на прямоугольных окнах. Две широкие лестницы связывают зал ожидания со вторым этажом, где находились буфет, узел связи и служебные помещения. Потолок зала покрыт профилированными алюминиевыми плитами, которые также закреплены снаружи здания, за остеклением.





Двухэтажное прямоугольное здание имеет также цокольный этаж, где расположены технические помещения, выходы к транспортным площадкам и стоянкам машин.





В первой половине 2000-х годов аэровокзал прекратил свою деятельность. С тех пор здание аэровокзала используют под торговлю.





10 ноября 2010 года был утвержден новый Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В этом постановлении был сохранен статус памятника местного значения зданию аэровокзала. Границы охранных зон были утверждены в 2014 году. Однако уже в феврале 2015 года объект был исключен из числа памятников архитектуры.