В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному

Фото: акимат Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" запланировано на четвертый квартал 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы.





Как заверил аким Алматы Дархан Сатыбалды, при модернизации будет полностью сохранен исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.











В рамках проекта планируется создание современного и энергоэффективного пространства, соответствующего международным стандартам. Проектом предусмотрены установка нового холодильного оборудования, полная замена инженерных коммуникаций.





Будет обновлена гостиница в восточном крыле. На западной трибуне будет обустроена терраса с кофейнями и зоной отдыха. Перед комплексом, над подземным паркингом, появится рекреационная зона SUN-DECK в формате многофункционального общественного пространства. Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: будет создана пешеходная зона с маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами. Предусмотрены мероприятия по озеленению, установка современного освещения и архитектурной подсветки. Для маломобильных групп населения смонтируют два лифта.

















Напомним, после завершения сезона катаний весной этого года каток закрыли на реконструкцию . Она запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.





Как отмечал ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.





Акимат города Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.