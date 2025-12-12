В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордных $48,4 млрд

Рассказать друзьям

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Казахстана от 5 декабря 2025 года № 447 "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан" введен временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает Минсельхоз РК.





В ведомстве отметили, что запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.





Отмечается, что временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.