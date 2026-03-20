Нехватка школ в густонаселенных районах: в Минпросвещения рассказали, как будут решать проблему

Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается корректировка генерального плана города до 2040 года, в котором одним из ключевых направлений станет ограничение застройки предгорных территорий, сообщает МИА "Казинформ"





Работа над документом ведется с октября 2025 года, когда акимат заключил договор с НИИ "Алматыгенплан". Проект уже прошел согласования с госорганами и структурными подразделениями, а также общественные обсуждения в декабре прошлого года.





По данным разработчиков, корректировка генплана проводится в соответствии с поручением президента от 4 августа 2025 года. Тогда президент поставил задачу усилить природоохранные меры, обеспечить сбалансированное развитие городской среды и защитить предгорные территории от застройки.





Основные задачи корректировки - улучшение экологической ситуации, усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие города с учетом сейсмического микрорайонирования, а также защита предгорий от застройки. Кроме того, предусмотрены изменения в развитии метрополитена и маршрутов легкорельсового транспорта. Также необходимо уточнить влияние генерального плана города Алатау, утвержденного постановлением правительства, на агломерационную зону", - цитирует издание специалистов института.





На сегодня подготовлены ключевые схемы, собраны данные от госорганов и создан цифровой топографический план города. Сейчас идет регистрация топографической съемки в системе градостроительного кадастра, после чего материалы направят на государственную экспертизу. Параллельно проводится стратегическая экологическая оценка проекта.





Ожидается, что заключение по экологической оценке будет получено в марте-апреле этого года. В случае положительного результата управление архитектуры и градостроительства Алматы вновь вынесет проект на общественные слушания. Окончательное утверждение генплана запланировано на первое полугодие 2026 года.





Корректировка генплана происходит на фоне растущей транспортной нагрузки на Алматы, значительная часть которой связана с притоком иногороднего транспорта.





Согласно опросу информационного агентства Kazakhstan Today, 70% респондентов считают необходимым запретить въезд и транзит иногородних автомобилей, чтобы улучшить экологическую ситуацию и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. При этом проблема пробок остается одной из ключевых - в другом опросе КТ 67% участников назвали основной причиной многокилометровых заторов неэффективную работу городских властей.





Эксперты отмечают, что ежедневный маятниковый поток из пригородов усиливает загрязнение воздуха и перегружает дорожную сеть, что напрямую влияет на качество жизни в мегаполисе.





По данным надзорных органов, активная застройка этих территорий сопровождается многочисленными нарушениями, в том числе в водоохранных зонах и на природных территориях. Прокуратура выявила более 150 нарушений при строительстве в предгорьях Алматы.





Экологи и урбанисты ранее неоднократно предупреждали, что ухудшение экологической ситуации в городе связано с комплексом факторов, включая плотную застройку и рост антропогенной нагрузки. В частности, в Алматы уровень загрязнения воздуха оценивается как "очень высокий", а одним из факторов называется увеличение числа источников выбросов и плотность городской среды.





Отдельные случаи застройки сопровождаются вмешательством в природный ландшафт и освоением охраняемых территорий, что усиливает деградацию экосистем предгорий.





Дополнительным подтверждением общественного запроса на улучшение экологической ситуации служат исследования и оценки: экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из главных проблем, при этом значительную долю загрязнения формирует транспорт, на который приходится около 60% выбросов. Ранее сообщалось, что в Алматы создадут зоны с низким уровнем выбросов и усиленным экологическим контролем.



