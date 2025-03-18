Опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации - общественники
Фото: Ecology Almaty
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление акимата Алматы о том, что сквер возле ТЮЗа им. Сац не будут реконструировать и вырубать, не соответствует строительным документам, сообщили агентству в письме представители экологического общества Ecology Almaty.
Общественники прислали ссылку на рабочий проект, в котором на страницах 72 и 70 указан стройгенплан и модульные здания, на территории сквера, где собрались разместить бытовой городок, а на странице 9 указана демонтажная ведомость: гранитные бортовые камни и плиты лестничных маршей. На стр. 10 указана ведомость тротуаров, дорожек, которые хотят построить в зеленой зоне сквера, указаны усеченные цветники у главного входа.
Также по ссылке можно увидеть фото ныне огороженной зеленой зоны, где хотят разместить бытовой городок, фото гранитных бордюров и гранитных лестниц под демонтаж и чертежи существующей планировки сквера и нового проекта.
Ответ акимата заверяющий, что зеленая зона сквера у ТЮЗа им. Сац не будет вырублена и останется в первозданном виде вызывает недоумение и выглядит как отписка. Опасения общественности, алматинцев за судьбу деревьев и исторический вид сквера ТЮЗа им. Сац основаны на официальной документации, которая противоречит заявлению акимата, что зеленая зона сквера сохраняется в первозданном виде", - написали экологи.
По их словам, если верить официальному стройгенплану, на территории зеленой зоны сквера должен расположиться бытовой городок для строителей, который будет состоять из большой стоянки для техники и оборудования, а также 8 модульных зданий.
Размещение этих объектов в зеленой зоне обязательно потребует вырубки, обрезки, повреждения деревьев, не считая повреждения почвенно-растительного слоя", - подчеркивают общественники.
Во-вторых, согласно генеральному плану проекта (ведомость проездов, тротуаров, дорожек, площадок), изменению подвергнется историческая первоначальная планировка сквера.
В зеленой зоне сквера построят многочисленные тротуары, дорожки, а также парковку. Все это также потребует вырубки зеленых насаждений и уничтожения почвенно-травяного покрова. Кроме того, будут сокращены в размерах исторические клумбы-цветники у главного входа. На которых до 2020 года произрастали розы", - говорится в письме
В-третьих, по плану в сквере будут демонтированы все имеющиеся дорогостоящие красные гранитные бордюры ГП-1, красные гранитные плиты лестничных маршей расположенных у главного входа и с южной стороны сквера.
Учитывая вышесказанное мы требуем от акимата принятия официального решения, гарантирующего что: 1. бытовой городок разместят за пределами зеленой зоны сквера, забор закрывший доступ в зеленую зону сквера будет демонтирован; 2. тротуары, дорожки, парковки в зеленой зоне сквера возводится не будут; 3. все имеющиеся гранитные бордюры в сквере, гранитные плиты лестничных маршей демонтироваться не будут; 4. цветники-розарии у главного входа не будут сокращены в размерах; 5. в целом первозданный исторический вид сквера у памятника архитектуры ТЮЗа им.Сац будет полностью сохранен", - написали общественники.
Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде.