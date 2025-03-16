15.03.2025, 19:40 9376
В акимате Алматы опровергли информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац
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Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы опровергли информацию о вырубке зеленой зоны у театра юного зрителя имени Наталии Сац, передает корреспондент агентства.
Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о вырубке сквера на территории театра имени Наталии Сац не соответствует действительности. В рамках проекта по реконструкции театра и строительства дополнительного здания вырубка сквера вдоль проспекта Алтынсарина не предусмотрена - зеленая зона сохраняется в первозданном виде", - сообщили в акимате со ссылкой на управление строительства города.
В целом, по информации пресс-службы, на территории объекта расположено 439 дерева, из которых под вырубку попадает 31 дерево.
На основании лесопатологии 7 деревьев признаны аварийным и 24 - непригодными к пересадке. Согласно правил защиты и содержания зеленых насаждений будет обеспечена компенсационная посадка в десятикратном размере с уходом в течение трех лет. То есть подрядчиком на общественных территориях города будет высажено 380 деревьев с комом высотой не менее 2,5 метров. Также 38 деревьев подлежат пересадке на территории прилегающей непосредственно к театру. В настоящее время строительный план территории объекта находится на стадии согласования с уполномоченными органами", - сообщили в акимате.
В ведомстве напомнили, здание театра было построено в 1980-х годах и в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.
Проект реконструкции театра имени Наталии Сац широко обсуждался с общественностью и экспертами. В нем предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций. Планируется на 100% обновить театральное оборудование, сцену, освещение и др. Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. К примеру, планируется воссоздать исторический облик напольного покрытия холла, заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания", - заявили в акимате.
Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров.
В нем расположится камерный зал на 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций. Два строения будут соединены галерейным переходом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее общественники Алматы в Сети разместили пост, в котором потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац. Активисты сообщали, что "по проекту нижняя часть сквера где сейчас произрастают многочисленные деревья подвергается вырубке".
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14.03.2025, 21:20 169001
В ДУМК прокомментировали инцидент в мечети в Туркестанской области
Духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму
Фото: кадр из видое
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировали инцидент, снятый на видео в мечети в Туркестанской области, где в частности заснято, как дети мнут имаму икры.
Мечеть - это дом поклонения, духовный центр, где собирается верующая община, священное место, место воспитания. Пришедший в дом поклонения человек должен соблюдать этикет мечети. Это - часть благородного нрава мусульманина. Инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе. В связи с этим, Духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму мечети за действия, вызвавшие общественное недовольство в священном месте", - говорится в заявлении ДУМК.
14.03.2025, 12:58 201771
Телефонные атаки на журналистов прокомментировали в "Әділ сөз"
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" сделал заявление по поводу телефонных атак на журналистов.
12-13 марта 2025 года несколько журналистов столкнулись с новым способом организации телефонных атак, из-за которых они лишись возможности нормально осуществлять свою профессиональную деятельность. Их номера были опубликованы в ложных объявлениях на платформе OLX.kz. Злоумышленники разместили объявления о продаже котят, щенков или техники по заниженной цене, что привело к десяткам звонков на телефоны журналистов", - рассказали в фонде.
В частности, редактор prodengi.kz Ирина Ледовских сообщила, что ее телефон автоматически заблокировал более 50 номеров. Журналист Данияр Молдабеков (Telegram-канал "Пятое января") рассказал, что ему звонили каждые 5-10 минут по объявлению о продаже щенка, а также добавили его номер в чат водителей такси. Похожие инциденты произошли с Ириной Севостьяновой (г. Астана), Татьяной Панченко (Forbes.kz, г. Алматы) и Юлией Козловой (г. Алматы).
Служба поддержки OLX.kz отреагировала на жалобы журналистов и начала удалять ложные объявления, однако взамен удаленных появляются новые. Мы благодарим платформу за быструю реакцию, готовность помочь и пресечь противозаконные действия злоумышленников, и надеемся, что в будущем удастся предотвратить использование сервиса объявлений для противоправных действий в отношении журналистов", - сообщили в фонде.
В "Әділ сөз" напомнили, что журналисты могут также защитить свои права, подав заявление в правоохранительные органы по статье 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".
Напомним, в 2022-м году несколько казахстанских журналистов столкнулись с угрозами и противоправными действиями.
В частности, неизвестные залили дверь квартиры журналиста Вадима Борейко монтажной пеной. Позже стало известно, что неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащих оператору журналиста. По факту было заведено уголовное дело.
Неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы. В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
За совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек. 28 февраля 2023 года в Алматы задержали координатора провокационных атак.
13.03.2025, 19:43 273261
В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Жезказган. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий в Астане в рамках поручения премьер-министра вице-премьер Канат Бозумбаев прибыл в Улытаускую область, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Всего в Улытауской области возведено 15,7 км плотин, построено 115 метров арыков. Очищено 5,8 км каналов, 1,3 км арыков и 281 единица водопропускных сооружений. Очищены русла реки Талдысай и приняты меры по усилению берега реки Сарысу в селе Жыланды.
Однако регион находится в зоне высокого риска. На территории области 27 паводкоопасных населенных пунктов, из них угроза подтопления сохраняется в 11. В связи с чем, Канат Бозумбаев поручил организовать бригады по расчистке русел рек, ливневых стоков и водоотводных каналов для беспрепятственного прохождения паводковых вод, а также взять на особый контроль регулирование сбросов воды с водохранилищ.
Было дано поручение обеспечить готовность сил и средств аварийных и спасательных служб к оперативному реагированию, подготовку резервов топлива, продовольствия и медицинских средств. Вместе с тем, в регионе проведут многофакторное обследование гидротехнических сооружений, и в случае необходимости приняты меры по их укреплению и ремонту.
Кроме того, поручено, в случае необходимости, своевременно провести эвакуацию людей и отгон скота с зимних стоянок в низинах на безопасные места, МЧС - обеспечить переброску личного состава из южных регионов страны, а корпорации "Казахмыс" обеспечить выделение необходимой техники для противопаводковых работ.
Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков, передает корреспондент агентства.
В 2025 году на автомобильных дорогах республиканского значения выявлено 326 паводкоопасных участков общей протяженностью 96,5 километра, где существует риск переливов и разрушений во время паводка.
13.03.2025, 18:59 276406
В Астане усилят контроль за грузовиками
Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения повреждений дорожного покрытия в Астане вводится усиленный контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств.
Меры принимаются Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК совместно с акиматом города и полицией.
Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах города через передвижные посты транспортного контроля, а также с помощью автоматизированных станций измерения веса. Нарушителей будут штрафовать. Размеры штрафов зависят от степени нарушения.
С 23 марта по 1 мая также вводятся дополнительные ограничения по нагрузке на ось для транспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам республиканского значения.
6 марта в столичном акимате прошло совещание, на котором было принято решение о проведении рейдовых мероприятий с привлечением местной полиции и инспекций транспортного контроля. С 7 марта в Астане работает шесть передвижных постов, а также усиленная группа инспекторов транспортной инспекции. Проверено уже 94 автотранспортных средства, составлено 54 административных протокола на сумму более 11 млн тенге.
Согласно новым поправкам в законодательство, с 1 января 2026 года будут запрещены перевозки грузов самосвалами, масса которых превышает допустимые нормы, по дорогам общего пользования.
13.03.2025, 17:42 278226
В Алматы сносят ряд незаконных коммерческих точек
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек по улице Жарокова, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В отношении ТОО "МАДИНА" были приняты административные меры и выдано предписание на устранение нарушений. Сегодня собственником производится демонтаж объекта в добровольном порядке во исполнение требований предписания", - проинформировали в акимате.
Также подчеркивается, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 68 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
13.03.2025, 14:21 284186
Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана
Персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке вне очереди
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году во всех специализированных центрах обслуживания населения Казахстана внедрен сервис "Персональный менеджер в спецЦОНах", сообщили в в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Как пояснили в госкорпорации, персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке, это значительно сокращает время ожидания.
Попасть к персональному менеджеру можно обратившись на ресепшн спецЦОНа. Персональный менеджер принимает услугополучателей вне очереди и оформляет документы для регистрации автомобиля, учета и снятия с учета транспортных средств, выдачи государственных регистрационных номерных знаков", - рассказали в пресс-службе.
При выборе услуги посетитель направляется к персональному менеджеру, который составляет договор, оформляет документы и направляет их для исполнения в уполномоченный государственный орган в общем порядке.
Учитывая наличие запроса на возможность обслуживаться в ускоренном порядке, мы внедрили сервис персонального менеджера изначально в 2024 году в 4 городах Казахстана, а с 2025 года - во всех спецЦОНах РК", - рассказал председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.
В качестве пилотного проекта сервис был внедрен в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода проект показал свою эффективность и был масштабирован по всей стране.
В пресс-службе напомнили, что прием документов в спецЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу - в дежурных спецЦОНах с 9.00 до 12.00.
Ранее сообщалось, что заменить водительские права теперь можно онлайн.
13.03.2025, 13:20 285906
В Казахстане количество ДТП увеличилось в два раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента РК Марат Кожаев сообщил, что количество аварий на дорогах Казахстана увеличилось вдвое, передает корреспондент агентства.
По данным правоохранительных органов, за 12 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано 31 597 ДТП. Рост составляет почти 99%. Количество травмированных возросло на 109%. Также отмечается рост погибших на 1,4%. Особую тревогу вызывает тот факт, что возросло число пострадавших и погибших детей: раненых - на 133,7%, погибших - на 3,5%", - сообщил Марат Кожаев.
Как отметил сенатор, самая частая причина аварий - это низкий уровень подготовки водителей: 96% всех ДТП произошли в результате нарушений правил дорожного движения.
Значительная часть водителей, допускающих нарушения, не обладают достаточными знаниями и навыками управления транспортными средствами, что обусловлено пробелами в системе подготовки и контроля за автошколами", - считает депутат.
По его словам, устаревшая дорожная инфраструктура и отсутствие современных стандартов безопасности является ключевым фактором высокой смертности на трассах, особенно на республиканских.
Обеспокоенность также вызывают факты систематического нарушения процедуры выдачи водительских удостоверений", - подчеркнул сенатор.
Марат Кожаев предложил ввести государственный контроль за автошколами и обновить программы обучения; пересмотреть порядок сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения и ввести испытательный срок для новых водителей; обеспечить строительство разноуровневых пешеходных переходов, освещение тротуаров в населенных пунктах, через которые проходят республиканские дороги; ввести обязательные предрейсовые медицинские осмотры в таксопарках, включая тестирование на алкоголь и наркотики; ввести требование по установлению в такси GPS, тахометра для мониторинга режима труда и отдыха водителей; а также создать цифровой реестр такси и включать в него нарушителей.
Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане, результаты которого показали, что на 11,5 млн казахстанцев единый часовой пояс повлиял отрицательно.
По словам президента центра, биофизика, кандидата психологических наук, социолога, члена общественного совета по госфинансам Минфина Жанар Джандосовой, после перевода времени увеличилось количество ДТП и ухудшилась безопасность. 50% опрошенных в центре, 80-90% на востоке отмечают ухудшение безопасности на улицах после пяти часов вечера. Количество ДТП выросло в два раза в ВКО, Абайской области, Алматы, Астане, Павлодаре.
13.03.2025, 12:35 284716
Дефицита сахара в Казахстане не должно быть - Минторговли Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах сената заявил, что дефицита сахара в Казахстане не должно быть, передает корреспондент агентства.
Был у нас такой опыт, когда была нехватка сахара в Казахстане. Этот опыт мы изучили и извлекли соответствующие выводы. Министерством сельского хозяйства было оказано содействие нашим фермерам в выращивании сахарной свеклы. Также оказывается содействие нашим сахарным заводам, которые перерабатывают свеклу и используют импортное сырье, то есть работа ведется, и я не думаю, что у нас повторно не возникнет такая проблема. Дефицита сахара не должно быть", - заявил Кайрат Торебаев.
Дополнено 13.03.2025, 13.05
В ходе заседания сената парламента депутат Закиржан Кузиев поднял вопрос кризиса в сахарной отрасли. По мнению сенатора, казахстанские фермеры рискуют остаться без доходов, а заводы без модернизации.
Основная проблема в том, что имеющиеся производственные мощности сахарных заводов в стране не позволили переработать весь объем произведенного урожая (...) Из полученных в прошлом году 1,2 миллиона тонн урожая всего сдано на переработку только 700 тысяч тонн. В результате тонны выращенной сахарной свеклы остались на полях и открытых площадках, а часть отгружена соседям в Кыргызстан на переработку", - выступил депутат.
Он отметил, что аграрии, поверив в госпрограммы по развитию сахарной отрасли, закупили в кредит дорогостоящие свеклоуборочные комбайны и другую специализированную технику, но сокращение посевных площадей приведет к их банкротству.
Прошу усилить контроль мер, заложенных в комплексном плане по развитию сахарной отрасли до 2026 года, рассмотреть возможность модернизации действующих и строительства новых заводов с небольшой производительностью - от 50 тысяч тонн до 150 тысяч тонн - в районах, где традиционно выращивается сахарная свекла - Жамбылская и Жетысуская область. Это существенно снизит себестоимость выращенной продукции за счет снижения транспортных расходов", - резюмировал Закиржан Кузиев.
Напомним, в 2022 году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
В 2024 году на фоне заявлений о планах по увеличению посевных площадей сахарной свеклы производители отмечали, что для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования.
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