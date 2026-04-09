Главу Комитета по противодействию наркопреступности отстранили от должности

Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 9 апреля 2026 года произошел технический сбой в системе уполномоченного госоргана, из-за чего временно приостановлены ключевые услуги для иностранцев и лиц без гражданства в ЦОНах и центрах миграционных услуг, сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".





По информации "Правительства для граждан", 9 апреля в 09.00 произошел технический сбой на стороне уполномоченного государственного органа. В связи с этим в ЦОНах и центрах миграционных услуг недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".





Кроме того, в связи с проведением технических работ на стороне уполномоченного органа в период с 09.00 10 апреля до 09.00 часов 13 апреля также будет приостановлено оказание государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".





После завершения всех восстановительных работ на стороне государственного органа о возобновлении оказания услуги будет сообщено дополнительно", - заключили в госкорпорации.