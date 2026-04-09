В Казахстане усилят требования к работе психологов

Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект "О психологической деятельности", который предусматривает создание государственного реестра психологов и вводит требования к их образованию, квалификации и профессиональной этике. Документ направлен на формирование правовой базы в этой сфере и повышение качества и безопасности психологической помощи населению.





По данным мажилиса, предполагается установить обязательное повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Кроме того, закреплены положения о профессиональном стандарте, который определяет требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психологов.





Вместе с тем законопроектом определяются права психологов и закрепляются их обязанности: соблюдение этических норм, получение информированного согласия, обеспечение конфиденциальности, хранение профессиональной тайны и недопустимость передачи информации третьим лицам без согласия.





Отдельно определены права получателей психологической помощи, включая право на выбор специалиста, получение полной информации, отказ от помощи, защиту своих прав и участие в принятии решений.





Кроме того, проектом закона запрещаются осуществление медицинской деятельности и назначение медикаментозного лечения. Также вводится запрет на распространение недостоверной информации о психологической деятельности и на использование утверждений о гарантированном результате оказания психологической помощи.





Проект закона вводит базовые понятия в сфере психологической деятельности, включая "психолог", "психологическая деятельность", "информированное согласие", "качество психологической помощи", "профессиональная тайна" и другие. При этом отдельно уточняется, что его действие не распространяется на медицинскую деятельность.





В документе закреплены цели - повышение качества жизни и психологического благополучия населения. Также определены ключевые принципы: законность, добровольность, конфиденциальность, профессиональная компетентность, научная обоснованность, недопустимость причинения вреда.





Отдельный блок посвящен государственному регулированию. Законопроект устанавливает полномочия Министерства труда и социальной защиты населения по признанию квалификаций и ведению государственного реестра психологов. В ходе работы над документом депутатами уточнен порядок ведения данного реестра в электронном формате, определены категории психологов, подлежащих регистрации, а также закреплены открытость сведений и их размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа.