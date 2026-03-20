Большие вложения и отсутствие результатов: Токаев заявил о проблемах на всех этапах финансирования науки
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.
Президент рассказал, что за последние шесть лет государство кратно увеличило финансирование науки. По его словам, ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов.
Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция - это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе", - высказался Токаев.
Он отметил отсутствие фильтров и преград, "которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств".
Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что научные разработки должны приносить реальную пользу стране.
Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту зачастую занимается имитацией деятельности. Его конкретная деятельность нуждается в практическом осмыслении. Зачем обманывать себя? Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем трех тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача - минимальные, это приходится констатировать", - заявил президент.
Он также указал на простой земельных участков, выделенных под создание современных производств. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы.
Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки. По итогам проверки идет расследование 11 уголовных дел (...) Данный печальный инцидент, дискредитировавший научную общественность, ясно показывает, к чему приводит размытая ответственность, слабый контроль и низкий уровень оцифровки процессов. Все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики", - сказал глава государства.
Вместе с тем президент подчеркнул необходимость кратного увеличения инвестиций в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей.
Он отметил, что функции инновационной политики переданы Министерству науки и высшего образования, запущена программа подготовки "индустриальных PhD", введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.
Но, несмотря на принимаемые меры, существенного экономического эффекта от научных разработок пока нет. Нам надо разобраться в причинах такой ситуации. Академия наук, соответствующие институты, ученые, бизнес-сообщество должны дать рекомендации относительно выхода из данной ситуации. Другими словами, необходимо приступить к коммерциализации научных исследований. То есть наука - это дело всенародное. Так мы должны поставить вопрос. Перед правительством по-прежнему стоит задача выстраивания эффективной модели управления наукой, нацеленной на достижение результатов и развитие партнерства с бизнесом", - добавил президент.
В Казахстане в последние годы отмечается значительный рост государственного финансирования науки. Расходы на научную сферу увеличивались в несколько раз и продолжают расти. Однако, несмотря на увеличение финансирования, в научной сфере сохраняются вопросы к эффективности использования бюджетных средств. Значительная часть научных проектов не достигает заявленных результатов, а также фиксируются проблемы с практической отдачей исследований и их внедрением в экономику.
По данным Антикора, анализ в сфере финансирования науки показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок.