07.04.2026, 20:56 13566
В Актобе горит здание акимата
Фото: МЧС РК
Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе загорелась кровля здания акимата, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На место происшествия в течение 5 минут прибыли силы и средства ДЧС. Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.
К этому времени информация о пострадавших не поступала, проинформировали в ведомстве.
Пожарные работают по повышенному рангу вызова.
Дополнено 07.04.2026, 21.30
Пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
06.04.2026, 09:36 46061
Прорыв плотины произошел в Акмолинской области
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коргалжынском районе Акмолинской области зафиксирован прорыв плотины "Шоптыколь". Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды. На участке ведутся восстановительные работы, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.
На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб. Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, силами МЧС, местных исполнительных органов и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана - Коргалжын с целью перенаправления талых вод в степную зону.
Угрозы для населения нет. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. На текущий момент заготовлено порядка 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано около 800 метров земляного вала", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, принимаются все необходимые меры для предотвращения подтоплений и обеспечения безопасного проезда автотранспорта. На месте происшествия находятся председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МЧС и руководство департамента по ЧС, которые координируют проводимые работы.
Ситуация находится на постоянном контроле, заверили в МЧС.
Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.
05.04.2026, 18:57 61301
Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области
Фото: скрин видео
Караганда. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в 15 км от села Бесоба опрокинулся вахтовый автобус, сообщает МЧС. В салоне находились 50 человек.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС. Для эвакуации пострадавших задействован вертолет.
Воздушным судном "Казавиаспас" МЧС 3 пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Караганды. Также силами МЧС на вахтовке в сопровождении медиков скорой помощи и Центра медицины катастроф ведомства 30 человек доставлены в больницу поселка Ботакара. Состояние пострадавших средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства МЧС, ТМСП "Матак", Центра медицины катастроф, "Казавиаспас" МЧС и бригады скорой медицинской помощи, полиции. Ситуация находится под контролем МЧС.
З апреля аналогичная ситуация произошла в области Абай. На автодороге Семей - Кайнар, в районе села Знаменка, съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус с 50 работниками вахты. Пассажиры получили телесные повреждения. Всем пострадавшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
05.04.2026, 12:10 70516
Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля
Фото: Скрин видео
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники МЧС Астаны вытащили собаку, которая провалилась в ледяную воду реки Есиль, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня ранним утром на пульт 112 поступило сообщение от очевидцев: в районе улицы Сарайшык, вблизи моста Аркар, собака провалилась под лед на реке Есиль и оказалась в ледяной воде. На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда МЧС на аэролодке - технике, предназначенной для работы в сложных условиях льда и воды", - говорится в сообщении.
Специалисты смогли быстро добраться до места происшествия и приступить к спасательной операции.
С использованием специального снаряжения и страховочной веревки спасатели аккуратно извлекли животное из ледяной воды и доставили на берег.
Напомним, ранее в Алматы на набережной озера Сайран был установлен арт-объект "Единство", посвященный реальной истории спасения собаки в 2016 году. Скульптура работы Ербосына Мельдибекова изображает прохожих, выстроившихся в живую цепь, чтобы вытянуть тонувшее животное из реки.
История открытия памятника спасению собаки в Алматы стала глобальной медиасенсацией и получила признание в 30 странах мира.
03.04.2026, 20:09 161591
Колесо обозрения загорелось в Астане
Фото: МЧС РК
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ликвидировали возгорание на колесе обозрения, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Посетители были своевременно эвакуированы и спущены с аттракциона. Колесо обозрения возобновило работу в штатном режиме", - проинформировали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
03.04.2026, 13:37 173021
Дорога обрушилась на трассе в Алматинской области из-за талых вод
Фото: Кадр из видео
Конаев. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Огромный провал образовался на трассе Кеген - Нарынкол в Алматинской области из-за талых вод, сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол".
По данным компании, 3 апреля в 11.30 на 20-м километре дороги Кеген - Нарынкол при пропуске талых вод зафиксировано повреждение существующей водопропускной трубы, а также размыв земляного полотна.
Отмечается, что данный участок ранее не относился к паводкоопасным. В настоящее время в связи с проведением среднего ремонта он находится на содержании подрядной организации.
Движение на участке временно ограничено. Объезд организован по грунтовой дороге.
Ситуация находится на контроле соответствующих служб. Проводится мобилизация порядка 20 единиц специализированной техники. В ближайшее время планируется устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием. Восстановительные работы по водопропускной трубе и земляному полотну будут начаты после завершения пропуска талых вод", - проинформировали в нацкомпании.
В пресс-службе добавили, что интенсивность движения на данном участке составляет порядка 500 автомобилей в сутки, а сама дорога построена в 1960-1970 годах.
02.04.2026, 19:48 203071
Машинистка крана упала с высоты 15 метров в Павлодаре
Павлодар. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре госпитализировали машинистку крана, упавшую с высоты 15 метров.
Как сообщает МИА "Казинформ", по информации павлодарской первой городской больницы, у женщины диагностированы переломы ног, ребер, седалищной кости, бедер и ушиб головного мозга. Проведена операция по установке временной фиксации. Пострадавшая находится в реанимации. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое, но стабильное. Она находится в сознании и подключена к аппарату ИВЛ.
Пострадала машинист крана 1979 года рождения. 30 марта ночью упала с высоты 15 метров. Обстоятельства, причины и подробности будут известны уже после проведенного расследования", - сообщил изданию руководитель департамента комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области Аскар Капанов.
В ноябре на стройке в Астане трое рабочих упали с высоты пятого этажа.
02.04.2026, 17:21 206226
В Астане в три раза выросло число падений детей из окон
В 2023 году был один летальный исход, в 2024 - четыре, а в 2025 - девять
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Число падений детей из окон в Астане за 3 года выросло почти в 3 раза, с 31 до 85 случаев, сообщил на брифинге в СЦК заместитель директора многопрофильной городской детской больницы № 2 Медет Нугманов.
Вместе с ростом числа происшествий увеличивается и тяжесть последствий.
В 2023 году был один летальный исход, в 2024 - четыре, а в 2025 - уже девять. Это говорит о том, что увеличивается не только количество падений, но и тяжесть получаемых травм, которые нередко приводят к гибели детей. Наиболее уязвимы дети от одного до пяти лет, и именно они чаще всего выпадают из окон. Это связано с их возрастными особенностями, любознательностью и неспособностью оценивать опасность", - цитирует медика Kazinform.
Большинство несчастных случаев происходит из-за невнимательности взрослых.
Основными причинами происшествий остаются отсутствие контроля со стороны родителей, оставление детей без присмотра, наличие мебели у окон, а также использование москитных сеток без защитных механизмов. При этом такие трагедии происходят буквально за считанные секунды, даже при кратковременном отсутствии взрослого", - отметил спикер.
В департаменте полиции отметили, что проблема обостряется с наступлением теплого сезона.
С начала 2026 года уже зарегистрировано два факта падения детей из окон, один из которых закончился летальным исходом.
В прошлом году спасатели в рамках масштабной акции бесплатно устанавливали оконные блокираторы в квартирах многоэтажек, чтобы предотвратить трагические случаи падения детей из окон.
02.04.2026, 15:46 198411
Смертельная авария в Алматы: подозреваемый находится в больнице под конвоем
Из больницы его переведут в ИВС
Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов на брифинге в сенате прокомментировал смертельную аварию в Алматы.
По его словам, департамент полиции расследует уголовное дело.
Подозреваемый, насколько я помню, находится в лечебном учреждении под конвоем. После улучшения состояния вопрос о его задержании однозначно встанет", - заявил замгенпрокурора.
Он подчеркнул, что дело находится на постоянном контроле прокуратуры города Алматы.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
07.04.2026, 16:43Прокуратура Алматы отменила ограничения на госпитализацию детей без прививки 07.04.2026, 12:0142566В 2026 году Казахстан увеличит добычу угля 07.04.2026, 12:1040801Поднимут ли цены на топливо в Казахстане 07.04.2026, 12:3839421Минэнерго: экспорт казахстанской нефти по КТК продолжается 07.04.2026, 13:4537871Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?