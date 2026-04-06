Не все газ могут подключить - казахстанцы о запрете на отопление домов углем в Алматы

Под некоторыми постами СМИ, рассказывающими о планах по введению запрета, собрались сотни комментариев с неоднозначной реакцией

Фото: depositphotos.com

Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы активно обсуждают в Сети планируемый запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года, передает корреспондент агентства.





Может уже и дышать запретить? Столько выбросов разного рода ядовитых веществ... Как будто бани топят круглые сутки... А ведь еще не все газ могут подключить а дома как людям отапливать?" - написала tatuna19630303 под постом СМИ о планах по введению запрета.





Пусть бесплатно подключают газ,откуда у людей столько денег чтоб газ подключать че творят, че хотят", - подчеркнула kaluginasvetlana3.





Чем они думают там , на чем сидят , бани во первых в частном секторе и не у всех , во вторых топят раз в неделю а вот машин миллион и дымят с утра до ночи , на одном участке от улицы до улицы машин столько что все бани вместе взятые столько не дымят", - заявил sergeiradiukov.





Давайте тогда всех частников подключать к газу с 90% скидкой, люди переходили бы на газ если бы это было бы им по карману , а то подключение 350тыс. и выше и + еще оборудование 300тыс. и выше", - предложил пользователь bagiravishenka.





(Пунктуация и орфография сохранены.)





Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.





По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года. Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными.





Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.