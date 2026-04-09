08.04.2026, 09:37

В Актобе устанавливают причины пожара в здании акимата  

Пожар ликвидировали вчера поздно вечером на площади 300 квадратных метров
Фото: МЧС РК
Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После пожара в здании акимата в Актобе власти региона проводят проверку и ликвидируют последствия происшествия. Возгорание кровли административного здания спасатели ликвидировали на площади около 300 квадратных метров. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины пожара, сообщили в Министерстве по ЧС.

Напомним, вчера вечером произошел пожар в шестиэтажном административном здании акимата Актобе, расположенном на проспекте Абулхаир хана. Из здания были эвакуированы люди.

Наблюдались три открытых очага горения в разных местах. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания", - проинформировали в МЧС.


По данным ведомства, для тушения пожара были привлечены более 140 человек и около 40 единиц техники.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Причина устанавливается", - отметили в МЧС.


Аким области Асхат Шахаров провел экстренное заседание оперативного штаба по ЧС.

Акимат - это не просто здание, это объект, который осуществляет целостную систему управления регионом. Здесь принимаются решения, которые влияют на жизнь каждого жителя... Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить работу акимата в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о ходе ликвидации ситуации", - сказал Асхат Шахаров.


Аким области поручил усилить меры безопасности на территории акимата, организовать круглосуточное дежурство пожарных и оперативных служб до полной ликвидации последствий и провести тщательное расследование для установления причины возгорания с привлечением специалистов. По установлению причин пожара работает специальная комиссия. Возбуждено дело, проводятся следственные мероприятия.


Асхат Шахаров отметил, что в результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Для полной оценки технического состояния здания привлечены эксперты. Отмечу, что пострадала только крыша здания. Повреждения кабинетов на шестом этаже незначительны. Последний раз ремонт в здании акимата проводился в 2022 году, тогда были обновлены рабочие кабинеты", - заявил аким.


По его словам, сотрудники акимата временно переведены на дистанционный формат работы, это около 600 человек. Во второй половине дня большая часть специалистов вернется на свои рабочие места. До этого государственные услуги будут оказываться онлайн в непрерывном режиме.
 
09.04.2026, 16:45 181

В Таразе назначен новый прокурор

Им стал Марат Естаев
Тараз. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Марат Естаев назначен прокурором города Тараза Жамбылской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приказом генерального прокурора Республики Казахстан советник юстиции Естаев Марат Муратханович назначен прокурором города Тараза Жамбылской области", - говорится в сообщении.


Уточняется, что ранее он занимал должность прокурора Жамбылского района Жамбылской области. Его предшественник, Боранбаев Нуржан Канаевич, назначен на должность заместителя прокурора Мангистауской области.

Ранее был освобожден от должности командующий войсками регионального командования "Запад".
 
09.04.2026, 12:18 11056

В Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам

Причина - технический сбой в системе уполномоченного государственного органа
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 9 апреля 2026 года произошел технический сбой в системе уполномоченного госоргана, из-за чего временно приостановлены ключевые услуги для иностранцев и лиц без гражданства в ЦОНах и центрах миграционных услуг, сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

По информации "Правительства для граждан", 9 апреля в 09.00 произошел технический сбой на стороне уполномоченного государственного органа. В связи с этим в ЦОНах и центрах миграционных услуг недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".

Кроме того, в связи с проведением технических работ на стороне уполномоченного органа в период с 09.00 10 апреля до 09.00 часов 13 апреля также будет приостановлено оказание государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".

После завершения всех восстановительных работ на стороне государственного органа о возобновлении оказания услуги будет сообщено дополнительно", - заключили в госкорпорации.

 
09.04.2026, 11:20 13551

Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге

Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали международные соглашения, направленные на создание правовых условий для развития энергетического экспорта и укрепления системы региональной безопасности. Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.

В частности, одобрено соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки.

  • Предусматривается реализация совместных энергетических проектов.
  • Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран.
  • Планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря.
  • Создается маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.

Также одобрено соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

Закон направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.

  • Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов.
  • Внедряется единый порядок обмена данными.
  • Обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки.
  • Предусмотрено оперативное информирование при внештатных ситуациях.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
 
08.04.2026, 13:25 89131

Главу Комитета по противодействию наркопреступности отстранили от должности  Дополнено

Фото: gov.kz
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Данияра Мейрхана отстранили от должности, сообщили в пресс-служба министерства.

Указанное в вашем запросе лицо на период проведения проверки отстранено от исполнения служебных обязанностей", - заявили в ведомстве в ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today.


Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы на главу комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и домогательства. Также сообщалось о том, что якобы на него поступило коллективное заявление от 20 подчиненных.

Дополнено 08.04.2026, 15.30

В кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в отношении Данияра Мейрхана по обращениям сотрудников проводится процессуальная проверка.

Будет проведена полная и объективная расследование-проверка. В настоящее время Мейрхан временно отстранен от исполнения служебных обязанностей", - добавил Адилов.



 
08.04.2026, 12:02 98126

Министр иностранных дел Казахстана совершит визит в Азербайджан

Фото: МИД РК
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершит официальный визит в Азербайджан, сообщили в пресс-службе МИД.

В преддверии визита МИД РК представил инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, инвестиционное взаимодействие, а также сотрудничество в сфере транспорта и транзита.



Ранее перспективы стратегического партнерства и союзничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана.
 
08.04.2026, 11:41 100306

В Казахстане усилят требования к работе психологов

Их обяжут регистрироваться в государственном реестре
Фото: Depositphotos
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект "О психологической деятельности", который предусматривает создание государственного реестра психологов и вводит требования к их образованию, квалификации и профессиональной этике. Документ направлен на формирование правовой базы в этой сфере и повышение качества и безопасности психологической помощи населению.

По данным мажилиса, предполагается установить обязательное повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Кроме того, закреплены положения о профессиональном стандарте, который определяет требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психологов.

Вместе с тем законопроектом определяются права психологов и закрепляются их обязанности: соблюдение этических норм, получение информированного согласия, обеспечение конфиденциальности, хранение профессиональной тайны и недопустимость передачи информации третьим лицам без согласия.

Отдельно определены права получателей психологической помощи, включая право на выбор специалиста, получение полной информации, отказ от помощи, защиту своих прав и участие в принятии решений.

Кроме того, проектом закона запрещаются осуществление медицинской деятельности и назначение медикаментозного лечения. Также вводится запрет на распространение недостоверной информации о психологической деятельности и на использование утверждений о гарантированном результате оказания психологической помощи.

Проект закона вводит базовые понятия в сфере психологической деятельности, включая "психолог", "психологическая деятельность", "информированное согласие", "качество психологической помощи", "профессиональная тайна" и другие. При этом отдельно уточняется, что его действие не распространяется на медицинскую деятельность.

В документе закреплены цели - повышение качества жизни и психологического благополучия населения. Также определены ключевые принципы: законность, добровольность, конфиденциальность, профессиональная компетентность, научная обоснованность, недопустимость причинения вреда.

Отдельный блок посвящен государственному регулированию. Законопроект устанавливает полномочия Министерства труда и социальной защиты населения по признанию квалификаций и ведению государственного реестра психологов. В ходе работы над документом депутатами уточнен порядок ведения данного реестра в электронном формате, определены категории психологов, подлежащих регистрации, а также закреплены открытость сведений и их размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
 
08.04.2026, 10:30 106396

Земли близ природного парка Медеу стоимостью более 17 млрд тенге вернули в госсобственность

Общая площадь возвращенных участков составляет 288 га
Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы выявила незаконное предоставление в частную собственность двух земельных участков общей площадью 288 га, граничащих с региональным природным парком Медеу. Участки возвращены в госсобственность, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спорные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с наличием водного фонда и не подлежали выкупу. По иску прокуратуры Жетысуского района суд признал заключенные сделки недействительными. Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе", - проинформировали в прокуратуре.


Принятыми мерами спорные земельные участки стоимостью более 17 млрд тенге возвращены в государственную собственность.

Напомним, в 2024 году парку Медеу вернули незаконно переданные в частную собственность земли стоимостью 3 млрд тенге.

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос, в котором большинство респондентов жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медео". Казахстанцы считают, что комплекс следует передать в госсобственность.

Как сообщалось ранее, каток в прошлом году закрыли на реконструкцию. Завершить модернизацию высокогорного спортивного комплекса планируют в четвертом квартале 2027 года. Власти пообещали сохранить исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.
 
07.04.2026, 20:01 136861

Взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро

Фото: Правительство РК
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с немецкой делегацией Федеральной земли Бавария во главе с министром по делам международного сотрудничества и Европы Баварии Эриком Байсвенгером, сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, технологической и сырьевой сферах, а также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Романа Скляра в Мюнхен в апреле 2025 года.

Одним из таких практических результатов прошлогоднего визита стало состоявшееся ранее в этот же день подписание меморандума о взаимопонимании между правительством РК и правительством Федеральной земли Бавария.

Как отметил Роман Скляр, этот документ закладывает прочную институциональную основу для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска совместных проектов с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь Эрик Байсвенгер отметил высокую динамику взаимодействия с республикой, подчеркнув, что Бавария рассматривает Казахстан как надежного долгосрочного партнера в Центральной Азии. Он также выразил уверенность, что реализация положений меморандума позволит активизировать деловые контакты, расширить промышленную кооперацию и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Отмечается, что Бавария является одной из ведущих экономик Федеративной Республики Германия. В настоящее время она занимает первое место среди федеральных земель Германии по объему товарооборота с Казахстаном.

Согласно официальным данным, объем взаимной торговли в 2025 году составил 3,4 млрд евро. Таким образом, Казахстан является ключевым торгово-экономическим партнером Баварии не только в Центральной Азии, но и в СНГ в целом", - рассказали в правительстве.


В феврале министр иностранных дел Казахстана принял участие в экономическом форуме "Центральная Азия - Германия".
 

