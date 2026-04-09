В Актобе устанавливают причины пожара в здании акимата
Фото: МЧС РК
Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После пожара в здании акимата в Актобе власти региона проводят проверку и ликвидируют последствия происшествия. Возгорание кровли административного здания спасатели ликвидировали на площади около 300 квадратных метров. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины пожара, сообщили в Министерстве по ЧС.
Напомним, вчера вечером произошел пожар в шестиэтажном административном здании акимата Актобе, расположенном на проспекте Абулхаир хана. Из здания были эвакуированы люди.
Наблюдались три открытых очага горения в разных местах. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания", - проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, для тушения пожара были привлечены более 140 человек и около 40 единиц техники.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Причина устанавливается", - отметили в МЧС.
Аким области Асхат Шахаров провел экстренное заседание оперативного штаба по ЧС.
Акимат - это не просто здание, это объект, который осуществляет целостную систему управления регионом. Здесь принимаются решения, которые влияют на жизнь каждого жителя... Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить работу акимата в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о ходе ликвидации ситуации", - сказал Асхат Шахаров.
Аким области поручил усилить меры безопасности на территории акимата, организовать круглосуточное дежурство пожарных и оперативных служб до полной ликвидации последствий и провести тщательное расследование для установления причины возгорания с привлечением специалистов. По установлению причин пожара работает специальная комиссия. Возбуждено дело, проводятся следственные мероприятия.
Асхат Шахаров отметил, что в результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Для полной оценки технического состояния здания привлечены эксперты. Отмечу, что пострадала только крыша здания. Повреждения кабинетов на шестом этаже незначительны. Последний раз ремонт в здании акимата проводился в 2022 году, тогда были обновлены рабочие кабинеты", - заявил аким.
По его словам, сотрудники акимата временно переведены на дистанционный формат работы, это около 600 человек. Во второй половине дня большая часть специалистов вернется на свои рабочие места. До этого государственные услуги будут оказываться онлайн в непрерывном режиме.