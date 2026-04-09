08.04.2026, 12:02
Министр иностранных дел Казахстана совершит визит в Азербайджан
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершит официальный визит в Азербайджан, сообщили в пресс-службе МИД.
В преддверии визита МИД РК представил инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, инвестиционное взаимодействие, а также сотрудничество в сфере транспорта и транзита.
Ранее перспективы стратегического партнерства и союзничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана.
09.04.2026, 12:18
В Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам
Причина - технический сбой в системе уполномоченного государственного органа
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 9 апреля 2026 года произошел технический сбой в системе уполномоченного госоргана, из-за чего временно приостановлены ключевые услуги для иностранцев и лиц без гражданства в ЦОНах и центрах миграционных услуг, сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
По информации "Правительства для граждан", 9 апреля в 09.00 произошел технический сбой на стороне уполномоченного государственного органа. В связи с этим в ЦОНах и центрах миграционных услуг недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".
Кроме того, в связи с проведением технических работ на стороне уполномоченного органа в период с 09.00 10 апреля до 09.00 часов 13 апреля также будет приостановлено оказание государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".
После завершения всех восстановительных работ на стороне государственного органа о возобновлении оказания услуги будет сообщено дополнительно", - заключили в госкорпорации.
09.04.2026, 11:20
Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали международные соглашения, направленные на создание правовых условий для развития энергетического экспорта и укрепления системы региональной безопасности. Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
В частности, одобрено соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.
Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки.
- Предусматривается реализация совместных энергетических проектов.
- Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран.
- Планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря.
- Создается маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.
Также одобрено соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.
Закон направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.
- Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов.
- Внедряется единый порядок обмена данными.
- Обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки.
- Предусмотрено оперативное информирование при внештатных ситуациях.
Как сообщалось ранее, Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
08.04.2026, 13:25
Главу Комитета по противодействию наркопреступности отстранили от должности Дополнено
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Данияра Мейрхана отстранили от должности, сообщили в пресс-служба министерства.
Указанное в вашем запросе лицо на период проведения проверки отстранено от исполнения служебных обязанностей", - заявили в ведомстве в ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today.
Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы на главу комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и домогательства. Также сообщалось о том, что якобы на него поступило коллективное заявление от 20 подчиненных.
Дополнено 08.04.2026, 15.30
В кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в отношении Данияра Мейрхана по обращениям сотрудников проводится процессуальная проверка.
Будет проведена полная и объективная расследование-проверка. В настоящее время Мейрхан временно отстранен от исполнения служебных обязанностей", - добавил Адилов.
08.04.2026, 11:41
В Казахстане усилят требования к работе психологов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект "О психологической деятельности", который предусматривает создание государственного реестра психологов и вводит требования к их образованию, квалификации и профессиональной этике. Документ направлен на формирование правовой базы в этой сфере и повышение качества и безопасности психологической помощи населению.
По данным мажилиса, предполагается установить обязательное повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Кроме того, закреплены положения о профессиональном стандарте, который определяет требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психологов.
Вместе с тем законопроектом определяются права психологов и закрепляются их обязанности: соблюдение этических норм, получение информированного согласия, обеспечение конфиденциальности, хранение профессиональной тайны и недопустимость передачи информации третьим лицам без согласия.
Отдельно определены права получателей психологической помощи, включая право на выбор специалиста, получение полной информации, отказ от помощи, защиту своих прав и участие в принятии решений.
Кроме того, проектом закона запрещаются осуществление медицинской деятельности и назначение медикаментозного лечения. Также вводится запрет на распространение недостоверной информации о психологической деятельности и на использование утверждений о гарантированном результате оказания психологической помощи.
Проект закона вводит базовые понятия в сфере психологической деятельности, включая "психолог", "психологическая деятельность", "информированное согласие", "качество психологической помощи", "профессиональная тайна" и другие. При этом отдельно уточняется, что его действие не распространяется на медицинскую деятельность.
В документе закреплены цели - повышение качества жизни и психологического благополучия населения. Также определены ключевые принципы: законность, добровольность, конфиденциальность, профессиональная компетентность, научная обоснованность, недопустимость причинения вреда.
Отдельный блок посвящен государственному регулированию. Законопроект устанавливает полномочия Министерства труда и социальной защиты населения по признанию квалификаций и ведению государственного реестра психологов. В ходе работы над документом депутатами уточнен порядок ведения данного реестра в электронном формате, определены категории психологов, подлежащих регистрации, а также закреплены открытость сведений и их размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
08.04.2026, 10:30
Земли близ природного парка Медеу стоимостью более 17 млрд тенге вернули в госсобственность
Рассказать друзьям
Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы выявила незаконное предоставление в частную собственность двух земельных участков общей площадью 288 га, граничащих с региональным природным парком Медеу. Участки возвращены в госсобственность, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спорные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с наличием водного фонда и не подлежали выкупу. По иску прокуратуры Жетысуского района суд признал заключенные сделки недействительными. Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе", - проинформировали в прокуратуре.
Принятыми мерами спорные земельные участки стоимостью более 17 млрд тенге возвращены в государственную собственность.
Напомним, в 2024 году парку Медеу вернули незаконно переданные в частную собственность земли стоимостью 3 млрд тенге.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос, в котором большинство респондентов жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медео". Казахстанцы считают, что комплекс следует передать в госсобственность.
Как сообщалось ранее, каток в прошлом году закрыли на реконструкцию. Завершить модернизацию высокогорного спортивного комплекса планируют в четвертом квартале 2027 года. Власти пообещали сохранить исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.
08.04.2026, 09:37
В Актобе устанавливают причины пожара в здании акимата
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После пожара в здании акимата в Актобе власти региона проводят проверку и ликвидируют последствия происшествия. Возгорание кровли административного здания спасатели ликвидировали на площади около 300 квадратных метров. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины пожара, сообщили в Министерстве по ЧС.
Напомним, вчера вечером произошел пожар в шестиэтажном административном здании акимата Актобе, расположенном на проспекте Абулхаир хана. Из здания были эвакуированы люди.
Наблюдались три открытых очага горения в разных местах. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания", - проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, для тушения пожара были привлечены более 140 человек и около 40 единиц техники.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Причина устанавливается", - отметили в МЧС.
Аким области Асхат Шахаров провел экстренное заседание оперативного штаба по ЧС.
Акимат - это не просто здание, это объект, который осуществляет целостную систему управления регионом. Здесь принимаются решения, которые влияют на жизнь каждого жителя... Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить работу акимата в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о ходе ликвидации ситуации", - сказал Асхат Шахаров.
Аким области поручил усилить меры безопасности на территории акимата, организовать круглосуточное дежурство пожарных и оперативных служб до полной ликвидации последствий и провести тщательное расследование для установления причины возгорания с привлечением специалистов. По установлению причин пожара работает специальная комиссия. Возбуждено дело, проводятся следственные мероприятия.
Асхат Шахаров отметил, что в результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Для полной оценки технического состояния здания привлечены эксперты. Отмечу, что пострадала только крыша здания. Повреждения кабинетов на шестом этаже незначительны. Последний раз ремонт в здании акимата проводился в 2022 году, тогда были обновлены рабочие кабинеты", - заявил аким.
По его словам, сотрудники акимата временно переведены на дистанционный формат работы, это около 600 человек. Во второй половине дня большая часть специалистов вернется на свои рабочие места. До этого государственные услуги будут оказываться онлайн в непрерывном режиме.
07.04.2026, 20:01
Взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро
Фото: Правительство РК
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с немецкой делегацией Федеральной земли Бавария во главе с министром по делам международного сотрудничества и Европы Баварии Эриком Байсвенгером, сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, технологической и сырьевой сферах, а также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Романа Скляра в Мюнхен в апреле 2025 года.
Одним из таких практических результатов прошлогоднего визита стало состоявшееся ранее в этот же день подписание меморандума о взаимопонимании между правительством РК и правительством Федеральной земли Бавария.
Как отметил Роман Скляр, этот документ закладывает прочную институциональную основу для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска совместных проектов с высокой добавленной стоимостью.
В свою очередь Эрик Байсвенгер отметил высокую динамику взаимодействия с республикой, подчеркнув, что Бавария рассматривает Казахстан как надежного долгосрочного партнера в Центральной Азии. Он также выразил уверенность, что реализация положений меморандума позволит активизировать деловые контакты, расширить промышленную кооперацию и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
Отмечается, что Бавария является одной из ведущих экономик Федеративной Республики Германия. В настоящее время она занимает первое место среди федеральных земель Германии по объему товарооборота с Казахстаном.
Согласно официальным данным, объем взаимной торговли в 2025 году составил 3,4 млрд евро. Таким образом, Казахстан является ключевым торгово-экономическим партнером Баварии не только в Центральной Азии, но и в СНГ в целом", - рассказали в правительстве.
В феврале министр иностранных дел Казахстана принял участие в экономическом форуме "Центральная Азия - Германия".
07.04.2026, 17:33
В Казахстане подвалы и паркинги станут укрытием для населения при ЧС
С 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
В Казахстане с 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций, который устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты населения.
В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.
В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны", - сообщили в ведомстве.
Новый стандарт устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.
В документе закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем.
Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий.
Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?