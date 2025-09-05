Алматы ждет катастрофа! - депутат о срезке гор, засыпке рек и незаконном строительстве
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Как заявил мажилисмен, в Алматы выявлены шокирующие факты незаконной срезки горных массивов, несанкционированной засыпки рек и логов, также застройки всех предгорий Заилийского Алатау.
По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил Базарбек.
Еще одной острой проблемой остается срезка горных хребтов и массивов для строительства элитной недвижимости.
В августе я инициировал проверку по 25 земельным участкам в микрорайонах Кольсай, Кок-Тобе Медеуского района города, принадлежащих местной элите. Практически 80% случаев - это Бутаковка, Кенсай, Кок-Тобе, Горный Гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка. Срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением для ведения КХ и ЛПХ (…) Срезают горы и готовят под застройку участки даже близ сибиреязвенных захоронений ", - заявил Базарбек.
Он отметил, что вопреки принятому закону, запрещающему срезку горных массивов, и благодаря бездействию надзорных органов срезка продолжается.
Зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников (...) Что нам делать? Опустить руки и отдать горы на растерзание или бороться с этим злом?" - возмутился депутат.
Также он озвучил вопрос законности возведения строений на территории города. В пример он привел строительство 40-этажного жилого комплекса компанией RAMS.
У них на руках лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. А котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.
И таких несогласованных объектов, по его словам, в Алматы насчитывается 20.
Базарбек отметил, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".
Напомним, алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса компанией RAMS. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Как сообщалось ранее, в городе зафиксировали 135 случаев самовольного захвата госземель.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.