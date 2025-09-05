03.09.2025, 15:38 117511

Алматы ждет катастрофа! - депутат о срезке гор, засыпке рек и незаконном строительстве

Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые построены в логах
Алматы ждет катастрофа! - депутат о срезке гор, засыпке рек и незаконном строительстве
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.

Как заявил мажилисмен, в Алматы выявлены шокирующие факты незаконной срезки горных массивов, несанкционированной засыпки рек и логов, также застройки всех предгорий Заилийского Алатау.

По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.

В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил Базарбек.


Еще одной острой проблемой остается срезка горных хребтов и массивов для строительства элитной недвижимости.

В августе я инициировал проверку по 25 земельным участкам в микрорайонах Кольсай, Кок-Тобе Медеуского района города, принадлежащих местной элите. Практически 80% случаев - это Бутаковка, Кенсай, Кок-Тобе, Горный Гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка. Срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением для ведения КХ и ЛПХ (…) Срезают горы и готовят под застройку участки даже близ сибиреязвенных захоронений ", - заявил Базарбек.


Он отметил, что вопреки принятому закону, запрещающему срезку горных массивов, и благодаря бездействию надзорных органов срезка продолжается.

Зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников (...) Что нам делать? Опустить руки и отдать горы на растерзание или бороться с этим злом?" - возмутился депутат.


Также он озвучил вопрос законности возведения строений на территории города. В пример он привел строительство 40-этажного жилого комплекса компанией RAMS.

У них на руках лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. А котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.


И таких несогласованных объектов, по его словам, в Алматы насчитывается 20.

Базарбек отметил, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".

Напомним, алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса компанией RAMS. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.

Как сообщалось ранее, в городе зафиксировали 135 случаев самовольного захвата госземель.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.

Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.


Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.

По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
 
21.08.2025, 15:30

Спустя месяц: результаты расследования по инциденту в детдоме в Баганашыле пока неизвестны

Принудительное переселение сирот из детского дома № 1 с участием полицейских вызвало широкий общественный резонанс
Спустя месяц: результаты расследования по инциденту в детдоме в Баганашыле пока неизвестны
Фото: depositphotos.com
Прошел месяц с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны, передает корреспондент агентства.

Ровно месяц назад, 21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.

В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.


После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.

В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".

Стоит отметить, что еще весной этого года на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал.

Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.

Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.

Фото: almobl_akimat

Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.

По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.

Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.

Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.

11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.

В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.

Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.

Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
 
22.07.2025, 13:30

Почему в микрорайоне Казахфильм Алматы меняют хороший асфальт  

Почему в микрорайоне Казахфильм Алматы меняют хороший асфальт
Почему городе Алматы в микрорайоне Казахфильм на улице Исиналиева меняют хороший асфальт, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии, объяснили в акимате мегаполиса.

Управлением городской мобильности ведутся работы по среднему ремонту улицы Исиналиева от дома № 24 до улицы Жолбарыс протяженностью 0,89 км. Данный участок включен в график работ на текущий год в связи с образованием трещин, ям, колеи и просадок на проезжей части, а также износом асфальтного покрытия на тротуарах, выявленных на основании экспертизы РГП "Национальный центр качества дорожных активов". В случае невыполнения ремонтных работ в текущем сезоне в осенне-зимний период возможно дальнейшее разрушение дорожного полотна с образованием крупных выбоин, что создает угрозу безопасности дорожного движения", - пояснили в акимате со ссылкой на подрядную организацию ТОО "Компания "АлматыДорСтрой".


Мнение горожан о состоянии дорог Алматы.


Напомним, на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта.


СМИ писали о том, что в Алматы проходит огромное количество "ремонтных" работ, которые вызывают большие вопросы у горожан и журналистов. В частности, меняют находящиеся в хорошем состоянии бордюры и арыки.


Последние к тому же меняют на бетонные трубы. С проезжей части и тротуаров снимают покрытие и меняют новое на более новое. При этом улицы закрывают на всей протяженности, создавая огромные проблемы для движения транспорта. В воздухе на высоте нескольких этажей висит вредная смесь пыли, асфальта, грязи и песка. Превышение допустимых норм шума также зашкаливает.


В целом на ровном месте без видимых причин в очередной раз создается инфраструктурная проблема, переходящая в масштабах города в катастрофу.



Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
 
19.07.2025, 14:06

Казахстанский сельхозблогер назвал потенциальные риски потребления мяса сайги

По его мнению, "нет никакой системы прослеживаемости мяса"
Казахстанский сельхозблогер назвал потенциальные риски потребления мяса сайги
Фото: Depositphotos
Казахстанский сельскохозяйственный блогер Кирилл Павлов назвал потенциальные риски потребления мяса сайги, передает корреспондент агентства.

МСХ предложило цену на мясо сайгака по 1600 тенге за килограмм. Звучит довольно заманчиво, с учетом стоимости говядины в Астане, но есть один нюанс. Что еще входит в "мясной набор" от священной антилопы за 1600 тенге? Бруцеллез. Хроническое инфекционное заболевание, поражающее суставы, внутренние органы и нервную систему. Передается через мясо диких копытных, именно сайгаки являются хорошим переносчиком. В Казахстане ежегодно регистрируются сотни случаев заражения", - написал блогер на своей странице в Сети.


Еще одним потенциальным риском он назвал гельминтов.

Сайгаки могут быть носителями десятков видов паразитов: трихинеллы - личинки, которые после попадания в организм поражают мышцы, сердце и легкие. Бывают смертельно опасны. Эхинококки - формируют кисты в печени и мозге. Иногда годами не проявляются, а потом приводят к операции или смерти. Аскариды и нематоды, вызывают хронические боли в животе, анемию, аллергию. Лямблии и криптоспоридии - простейшие кишечные паразиты. Попадают в мясо при разделке туш в полевых условиях, особенно через загрязненные внутренности. По итогу ждет диарея, интоксикация, потеря веса, истощение. У детей и пожилых могут быть тяжелые последствия. Сайгаки не проходят ветеринарный контроль - это дикое животное. Никто не знает, болело ли оно, где питалось, через какие зоны мигрировало. Одно известно точно - никаких вакцин они не получали. Добавьте сюда антисанитарию от полевого забоя и хранения туш в степных условиях", - пишет Кирилл Павлов.


По его мнению, "нет никакой системы прослеживаемости мяса".

Вы никогда не узнаете, откуда оно взялось, кем, когда и где было застрелено животное и проверял ли кто-то мясо вообще. Сайгачье мясо только с виду "дешевая альтернатива говядине". На самом деле же лотерея. Можно "выиграть" набор болезней на годы вперед. Без лабораторной проверки, санитарных норм и термообработки - это не продукт. Это биологическая угроза. И не надо про "в советском союзе по полтора рубля"… тогда и смертность была другая и ветеринария", - добавил он.


Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.

В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.

Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.

Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.

В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков. В начале июля в ЗКО начался отстрел степных антилоп.

Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"

46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
 
15.07.2025, 16:50

Оформит фактические отношения - эксперт о присоединении России к единому энергокольцу ЦА

По мнению эксперта, создание единого энергорынка ЕАЭС к 2027 году даст единую систему управления
Оформит фактические отношения - эксперт о присоединении России к единому энергокольцу ЦА
Фото: Depositphotos
Россия покрывает дефицит электроэнергии в Центральной Азии, а ее присоединение к единому энергокольцу оформит фактические отношения, заявил энергетик Петр Своик.

Как пояснил эксперт, север Казахстана соединен с энергосистемой России, юг же - это общее кольцо с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Между севером и югом - слабая связь, которую планируют усилить за счет Балхашской АЭС, сообщает "Sputnik Казахстан".

Тогда это будет (...) полнопроходной мост между российской энергосистемой и всем энергокольцом ЦА", - сообщил Пестр Своик.


Он отметил, что Казахстан "тянет от России по 1500, а в отдельные дни даже по 2500 мегаватт", через республику Россия поставляет электричество в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, где также наблюдается дефицит.

Это где-то по 7-8%, даже до 10% нашей собственной располагаемой мощности. Это уже Россия нас выручает", - добавил Пестр Своик.


По мнению эксперта, создание единого энергорынка ЕАЭС к 2027 году даст единую систему управления.

Напомним, ранее стало известно, что РФ присоединится к единому энергокольцу ЦА.

Создать единое энергокольцо хотели еще в СССР: в горных республиках (Кыргызстан, Таджикистан) построили ГЭС, а остальные обеспечивали их газом и углем. Однако после распада Союза водноэнергетическая система стран развалилась из-за политических разногласий, разных налоговых систем и тарифов.

В 2015 году Узбекистан предложил восстановить энергокольцо. К нему сразу присоединились Казахстан, Кыргызстан, а позднее - Таджикистан.

Однако кольцо неполное: оно охватывает лишь юг Казахстана, в то время как север питается из России. При этом во всех республиках наблюдается дефицит энергии. Для полноценной работы энергокольца нужны новые линии передачи между севером и югом Казахстана.

А поставки из России должны быть запланированными и четкими, а не просто ориентироваться на текущий спрос. В связи с этим системный оператор РФ предложил присоединиться к энергокольцу. Чтобы Россия и страны ЦА понимали, какие ожидать объемы. Все четыре страны с этим согласны.
 
11.07.2025, 18:10

Консорциум "отлынивает" от строительства завода на Карачаганаке - энергетик о конфликте Казахстана с Eni и Shell

По мнению эксперта, завод необходим для переработки попутного нефтяного газа
Консорциум "отлынивает" от строительства завода на Карачаганаке - энергетик о конфликте Казахстана с Eni и Shell
Фото: kpo.kz
Энергетик Петр Своик высказался о сути конфликта Казахстана с компаниями Eni и Shell из-за газоперерабатывающего завода на Карачаганаке, сообщает Sputnik.kz.

Консорциум отлынивает от необходимости строительства такого завода и долгое время отлынивал", - заявил эксперт.


Он предположил, что одним из способов "отлынивания" является слишком высокая цена за строительство завода.

Петр Своик заявил, что Карачаганакский газоперерабатывающий завод необходим для переработки попутного нефтяного газа в товарный.

Консорциум добывает газоконденсат, попутный газ ему в тягость... А почему Казахстану остро необходим вот этот самый попутный нефтяной газ, который для нефтяников только обуза? Да просто потому, что из этого газа после переработки можно делать товарный трубопроводный газ, в котором у Казахстана большая потребность", - добавил энергетик.


Напомним, ранее Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.

Техническую документацию и права на проект передадут в компанию "КазМунайГаз", сообщает международное нефтегазовое издание Upstream.

По его данным, власти Казахстана приняли такое решение после того, как разочаровались в ходе строительства газоперерабатывающего завода.

Позже заместитель главы Института национальной энергетики России Александр Фролов рассказал, почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке.
 
02.07.2025, 18:31

Почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством ГПЗ на Карачаганаке

По мнению эксперта, развитие перерабатывающих мощностей для республики играет особую роль
Почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством ГПЗ на Карачаганаке
Фото: kmg.kz
Заместитель главы Института национальной энергетики России Александр Фролов рассказал, почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке, сообщает "Sputnik ближнее зарубежье".

У Казахстана большие проблемы с перерабатывающими мощностями. В нефтегазовой отрасли страна идет почти по грани: объем производства близок к внутреннему потреблению", - заявил он.


Отмечается, что развитие перерабатывающих мощностей для республики играет особую роль. Как отметил эксперт, для Казахстана это вопрос повышения своей энергобезопасности.

Если вы задерживаете проект, то этот параметр надо пересматривать в пользу самого государства. Если сумма вложенных средств по ходу выполнения возрастает, то увеличиваются сроки возврата инвестиций. А значит, государство еще позже получит деньги от проекта", - считает Александр Фролов.


По его словам, компаний, которые хотят "прийти" и что-то построить, обычно довольно много.

Напомним, ранее Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.

Техническую документацию и права на проект передадут в компанию "КазМунайГаз", сообщает международное нефтегазовое издание Upstream.

По его данным, власти Казахстана приняли такое решение после того, как разочаровались в ходе строительства газоперерабатывающего завода.
 
26.06.2025, 18:20

Централизованная модель передачи электроэнергии снизит тарифы - сенатор

Централизованная модель передачи электроэнергии снизит тарифы - сенатор
Фото: pixabay.com
Сенатор Бекболат Орынбеков в своем депутатском запросе предложил создать единый центр по передаче электроэнергии, который позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей, передает корреспондент агентства.

Депутат обозначил системную проблему, связанную с износом региональных электрических сетей и дисбалансом в тарифной политике в сфере передачи электроэнергии. По его словам, несмотря на принятые в последние годы меры, включая запуск модели единого закупщика электрической энергии и утверждение Национального проекта по модернизации энергокомплекса, в региональном звене сохраняется неравномерность и отсутствие единых правил.

На сегодня передача электрической энергии в стране осуществляется на национальном и региональном уровнях по линиям электропередачи, построенным в основном в 70-80 годах прошлого столетия. На региональном уровне существует иная схема. Каждая распределительная электросетевая компания формирует тариф с учетом необходимых затрат на содержание и модернизацию сетей. Уровень износа, протяженность сетей и количество единиц оборудования каждой компаний разная", - отметил сенатор.


Он также обратил внимание на то, что существующая модель тарификации ограничивает возможности некоторых энергопередающих организаций в проведении ремонта и обновлении сетей, в том числе в рамках обязательств по возврату займов, привлеченных на реализацию национального проекта.

Необходимо рассмотреть возможность создания единого центра по передаче электроэнергии, который будет функционировать по принципу усредненного тарифа, аналогично действующей модели единого закупщика. Данная мера позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей. Уверен, что централизованная модель передачи электрической энергии не только обеспечит устойчивость системы, но и поспособствует снижению розничных тарифов, а также ускорению модернизации сетей в наиболее уязвимых регионах", - подчеркнул Бекболат Орынбеков.


Ранее сообщалось, что казахстанцы переплатили за электроэнергию 34,7 млрд тенге. В Минэнерго ответили, будет ли перерасчет.
 
24.06.2025, 16:04

Аналитики ЕАБР ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году

Аналитики ЕАБР ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз для 7 стран - участниц банка до конца 2025 года и на 2026-2027 годы, передает корреспондент агентства.

Аналитики ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году. Масштабные меры поддержки инвестиционных проектов, объем финансирования которых запланирован на уровне 6% ВВП, с запасом нивелируют отрицательные эффекты внешних шоков. Рост экономики поддержат стимулирующая бюджетная политика, рост нефтедобычи и государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры", - говорится в отчете.


При этом сильный потребительский спрос и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ускорят рост цен в Казахстане до 11,9% в 2025 году.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге будет стабильным в оставшейся части 2025 года и на конец года составит 515 тенге за доллар, а в среднем по году - 513 тенге за доллар. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и прогнозируемый во втором полугодии рост экспорта нефти в связи с запуском проекта расширения месторождения Тенгиз.

Рост глобальной экономики замедлится до 3% в 2025 году с 3,3% в 2023-2024 годах. Повышение неопределенности на фоне тарифной политики США и негативные структурные факторы окажут сдерживающее влияние на экономическую активность в мире. Снижение потребительской уверенности и ожиданий бизнеса замедлят деловую активность в американской экономике, где ВВП вырастет на 1,4% в 2025 году после увеличения на 2,8% в 2024  году. В еврозоне в текущем году сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,6% после 0,9% годом ранее.  Ослабление спроса на внешних рынках из-за торговых конфликтов ограничит возможности роста экономики. Рост китайской экономики сохранится вблизи целевых 5% в 2025 году за счет продолжения политики стимулирования внутреннего спроса", - сообщили в ЕАБР.


В 2025 году инфляция в развитых странах вновь ускорится из-за увеличения издержек, связанных с ростом тарифов. Тем не менее в среде подавленной экономической активности аналитики ЕАБР ожидают снижения ставки ФРС c 4,25-4,50 в июне примерно до 4% к концу 2025 года и сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне 2% до конца года.

В странах операций ЕАБР ожидается сохранение высокой экономической активности в прогнозируемом периоде, несмотря на сложные внешнеэкономические условия.

Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7% по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7% в 2025  году с 8,8% в 2024 году", - проинформировали в ЕАБР.


Справочно:

Евразийский банк развития опубликовал рабочий документ "Модель для макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана". Новый модельный инструментарий позволяет анализировать и прогнозировать макроэкономические тенденции в Узбекистане. Благодаря его интеграции в модельный комплекс ЕАБР становится возможным более точное и комплексное прогнозирование экономического развития региона операций Банка, учитывающее тесные межстрановые взаимосвязи.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
