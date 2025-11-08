07.11.2025, 19:44 20731

В Жамбылской области задержали более 40 браконьеров

В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения
В Жамбылской области задержали более 40 браконьеров
Фото: Polisia.kz
Тараз. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября по 19 ноября в Жамбылской области проводится республиканская акция "Браконьер", направленная на охрану природы и защиту животного мира, сообщает Polisia.kz.

В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства.

Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.

По факту незаконной охоты в Мойынкумском районе начато досудебное расследование. Только за последние сутки в регионе полицейскими выявлено 17 правонарушений в сфере охраны природы.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БраконьерыЗадержаниеПолиция

новости по теме

07.11.2025, 20:01 19246

В Актюбинской области сельчанин изнасиловал невестку

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС
В Актюбинской области сельчанин изнасиловал невестку
Фото: Depositphotos
Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку.

Полицией по факту изнасилования 22-летней жительницы Алгинского района подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное и всесторонне расследование уголовного дела", - сообщили в полиции.


Иная информация разглашению не подлежит.

По словам односельчан, подозреваемый злоупотребляет алкоголем.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:селоизнасилование
07.11.2025, 10:59 31261

Блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве   

Подозреваемый требовал у сотрудника акимата 10 миллионов тенге
Блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве
Фото: скрин видео
Шымкент. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в вымогательстве у чиновника 10 млн тенге блогера арестовали в Шымкенте, сообщает департамент полиции города.

По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов", - рассказали в полиции.


По факту возбуждено уголовное дело.



В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, в результате которых изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в департаменте.


В полиции напомнили, что вымогательство является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее в Павлодаре задержали подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего.

В МВД заявили, что блогерство - не оправдание для противоправных действий.
 
06.11.2025, 17:01 58756

В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино

Приговор уже вступил в законную силу
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - заявили в пресс-службе.


Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.

По информации АФМ, ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.

Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств. Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Актобе были осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудПриговорАлматы
06.11.2025, 16:35 59961

Ударил экс-супругу ножом девять раз: жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство

Приговор суда еще не вступил в законную силу
Ударил экс-супругу ножом девять раз: жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил жителя региона к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей супруги, сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда С. назначено 10 лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск в части возмещения ущерба на лечение пострадавшей А. в больнице. Кроме того, суд назначил осужденному С. принудительное лечение от наркотической зависимости по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

По информации пресс-службы, подсудимый пришел с кухонным ножом к бывшей супруге на ее работу, чтобы поговорить.

После разговора и ссоры А. ушла в уборную комнату, а С., последовав за ней, ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину в другое помещение, нанес еще удары ножом, после, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес 9 ножевых ранений. На улице С. был задержан гражданами и передан сотрудникам полиции. Экспертиза выявила, что С. является наркозависимым и нуждается в лечении", - добавили в суде.


Ранее жителя Костанайской области осудили на 19 лет по делу об убийстве жены и тещи.

Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.

К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.

Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.

На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудженщинаАкмолинскаянаркоман
05.11.2025, 15:45 107541

Мужчину зарезали на автомойке в Туркестанской области

Задержаны двое подозреваемых
Туркестан. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает телеканал КТК.

В ауле Загамбар Толебийского района среди мужчин, стоявших в очереди на автомойке произошла перепалка, которая переросла в драку и убийство одного из участников. Второго пострадавшего с множественными ранениями успели довезти в больницу и прооперировать.

По словам одного из потерпевших, смертельный удар его младшему брату был нанесен ножом прямо в сердце.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - сообщили в областном департаменте полиции.


Ранее сообщалось, что в Тюлькубасском районе Туркестанской области в результате стрельбы был убит мужчина, еще трое пострадали.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".

 
05.11.2025, 11:18 115436

Мошенники обманули пенсионерку из Актобе на 11 миллионов тенге

Пожилая женщина продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги мошенникам
Мошенники обманули пенсионерку из Актобе на 11 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
Актобе. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе, сообщает департамент полиции Актюбинской области.

По данным полиции, сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код.

После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета", - сообщили в ДП.


В полиции обратились к казахстанцам с просьбой рассказать пожилым родственникам о мошеннических схемах, чтобы уберечь их от обмана.

Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации.

В октябре МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России.
 
04.11.2025, 19:50 137996

В Семее осужденному добавили 9 лет к сроку за пропаганду терроризма

Он пропагандировал радикальную идеологию и насилие
Семей. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Абайской области рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием интернета, сообщает пресс-служба суда.

Отбывая наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы № 20 Семея, М. распространял через социальные сети и мессенджеры материалы религиозно-экстремистского содержания, содержащие признаки пропаганды радикальной идеологии и насилия.

Учитывая характер совершенного преступления, наличие рецидива и высокую степень общественной опасности содеянного, суд назначил М. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. С частичным присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору суд окончательно определил к отбытию 10 лет лишения свободы.

Напомним, Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Кроме того, по данным КНБ, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТерроризмСудпропаганда
04.11.2025, 17:25 129306

Стрельба в Туркестанской области: один человек погиб, трое пострадали

Установлены личности подозреваемых
Стрельба в Туркестанской области: один человек погиб, трое пострадали
Фото: depositphotos.com
Туркестан. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Тюлькубасском районе Туркестанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личности подозреваемых. Один из них задержан", - заявили в полиции.


Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения второго участника. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Шымкенте сотрудника акимата ранили из огнестрельного оружия.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов