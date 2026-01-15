Социальная деградация: исчезновение семьи, убийства и наркоторговля

Фото: kabar.kg

Организация массовых беспорядков и срыв выборов - таков был план очередной группы мятежников. В принципе, среди заговорщиков знакомые все лица, впрочем, и способы достижения цели они избрали, что ни на есть самые примитивные. Хотя, казалось бы, это молодая плеяда политиков, подававших в свое время определенные надежды, но опыт старших товарищей их видимо так ничему и не научил, сообщает информационное агентство "Кабар".





Птенцы СДПК и их сторонники так торопились посеять смуту, что у себя на кухне спокойно обсуждали, кого они двинут в президенты. Однако никого порядочнее бывшего премьера атамбаевской эпохи, в биографии которого наиболее яркий момент это списание по 600$ на плоскогубцы, среди них видимо не нашлось. Мы ведь ничего не путаем - это та самая молодежь, которая отстаивает права человека и принципы демократии, позиционирует себя как непримиримых борцов с коррупцией.





Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу отмечает, что отдельные политические силы и деятели вырастили подрастающее поколение, исходя из личного не самого хорошего опыта. Это объясняет и агрессивную риторику, и антигосударственные подходы. "Весь народ знает, что было при их правлении. Все помнят, как шли дела во время премьерства Сапара Исакова. Если он такой чистый, почему не приедет в Кыргызстан и не отстаивает свою правоту в суде? Пускай наглядно продемонстрирует доказательства своей невиновности.





Он ведь не ведет политическую деятельность в открытую. Так почему этот политический труп вдруг должен занять руководящий пост? Они ведь даже не обсуждают, что он может победить на выборах. Они говорят: "Мы поставим его".





Извините, ребята, кто вы такие, чтобы решать судьбу семи миллионов кыргызстанцев?! Кто вас наделил таким правом? Вот главный вопрос. Эти деятели над этим не задумываются. Они полагают, что пять-десять человек могут решать судьбу всей страны. Однако такие времена прошли. Если птенцы СДПК мыслят будущим, желают своей стране развития, им стоило бы двигаться в русле мирной политики", - говорит Эдил Марлис уулу.





Сценарий заговора банален и будто списан с методичек "цветных революций". Спусковым механизмом должно было стать недовольство итогами парламентских выборов, под этим предлогом и прозвучал бы призыв выходить на улицы. Туда же для разогрева подкинули бы уже отработанные нарративы о проблемах в энергетике, подорожании социально-значимых продуктов и так далее. Среди вещественных доказательств, указывающих на приготовление к дестабилизации, это изъятое оружие, наркотики и деньги, стандартный набор атрибутов майдана для использования в полевых условиях.





Радикализация общества в виртуальном пространстве через демонизацию власти началась двумя-тремя неделями раньше. Эмоциональный "прогрев" аудитории должен был достичь нужной температуры к парламентским выборам и подведению их итогов. Развернувшаяся в социальных сетях агрессивная информационная кампания, как отмечали эксперты, имела четкие признаки информационной войны с участием большого количества троллей и фейков. Все свалили в кучу - перебои со светом и подорожание мяса, мнимую китайскую экспансию и майнинг. В попытке дезориентировать общество и "раскачке" были задействованы значительные силы и ресурсы. А когда с политическими заявлениями выступили главные действующие лица, многое стало не просто понятно, а уже очевидно.





Дальнейшую реализацию плана дестабилизации Кыргызстана нарушили сотрудники МВД, раскрывшие замысел заговорщиков. Силовики распространили по этому поводу официальное сообщение: "Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.





Группа имела четкую иерархию и распределение ролей. Координационные группы должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры - обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности".





Жажда реванша со стороны команды "бывшего" - это тот мотив, который лежит на поверхности. После ареста 10 вдохновителей мятежа МВД проводит ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.





По мнению политологов, события развиваются так, что планы по хаотизации и переделу власти в Кыргызстане вынашивали не только обиженные на власть деятели. Акторами этой ситуации в случае дестабилизации обстановки могли стать внешние игроки, заинтересованные в сдерживании высоких темпов развития страны и торможении инфраструктурных проектов регионального развития.





Эксперт в сфере экономики и бизнеса Сергей Пономарев говорит, что любые потрясения влекут за собой последствия, которые сказываются на активности инвесторов и социальной устойчивости.





Инвесторы, как внутренние, так и внешние, всегда с опаской смотрят на митинги не только в Кыргызстане, но и в любом другом государстве. Развитие бизнеса и вообще успех любого дела зависят от стабильности, предсказуемости и управляемости. Не дай бог, массовые беспорядки или погромы, это всегда чревато, страдают все. И не только предприниматели, самые тяжелые трудности выпадают на долю простых людей. Невозможно спрогнозировать, насколько после таких событий просядет экономика, какими будут выпадения из бюджета. Сейчас мы двигаемся по пути четких и последовательных реформ, они должны быть продолжены для дальнейшего развития и укрепления, роста доходов населения", - подчеркнул Сергей Пономарев.





Каждый переворот отбрасывал Кыргызстан на десятилетия назад. Мы на собственном опыте несколько раз убеждались в том, что любая дестабилизация сильно бьет по экономике, практически моментально ухудшая положение миллионов людей. Поэтому, как говорят эксперты, нам нужно не просто сохранить стабильность, а обязательно прийти на выборы, проголосовать за своего кандидата и тем самым продемонстрировать, что граждане Кыргызстана далеки от политических интриг и заинтересованы в стабильном мирном будущем.



Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар".