Подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Грузии в Казахстан  

Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемый за причинение государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге гражданин Казахстана экстрадирован из Грузии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.





По данным следствия, в 2023-2024 годах в Алматы подозреваемый, возглавляя коммерческую организацию, действуя в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате государству был причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.





После совершения преступления мужчина скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину.









В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.





В Генпрокуратуре также напомнили, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления уже была приговорена к реальному лишению свободы.



