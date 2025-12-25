В погоне за объемами страдает качество - Токаев потребовал усилить ответственность застройщиков
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания по развитию Астаны президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность строительных компаний, сообщает Акорда.
Нужно обеспечить качество строящегося жилья. Астана лидирует в стране по темпам строительства. С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество", - сказал президент.
Он отметил, что наглядными примерами низкого качества строительства стали недавние трагические случаи, связанные с падением облицовки дома и пассажирского лифта.
Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности - настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику. Правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах - от проектирования до сдачи объектов. Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ", - заявил Токаев.
Глава государства поручил акимам регионов создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния.
Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз", - поручил президент.
Напомним, в Министерстве промышленности и строительства сообщалось, что проверять здания после трагедии в Астане не планируется.
Также в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался о переработке мусора в Казахстане.
Нам требуется ускорить формирование современной системы переработки отходов. Такие проекты активно прорабатываются в Астане, Алматы и Шымкенте. Они предусматривают утилизацию до полутора тысяч тонн отходов в сутки с одновременным производством электроэнергии", - отметил президент.
По его словам, всего по стране запланирована реализация более 40 проектов по утилизации отходов.
Важно также обратить внимание на развитие сортировочных мощностей и мусорных полигонов. Международный опыт показывает, что откладывание этих вопросов в "долгий ящик" оборачивается серьезными экологическими проблемами и отражается на качестве жизни людей. Поэтому правительству следует принять исчерпывающие меры в этом направлении", - подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что строительство заводов по утилизации отходов начнут в 2026 году в трех городах Казахстана.