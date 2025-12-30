29.12.2025, 09:45 25001
Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал казахстанско-кыргызское межправительственное соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана от 4 июля 2006 года и протокол о внесении в него изменений и дополнений.
Соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства. В их числе - санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база.
В документе продлены обязательства казахстанской стороны по доведению данных объектов (за исключением базы) до уровня трех и четырехзвездочных отелей в течение четырех лет (до конца 2029 года).
Протоколом с поправками в данное соглашение также предусмотрена возможность привлечения инвесторов для исполнения обязательств Казахстана.
Согласно ратифицированному мажилисом договору между правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года казахстанская сторона получила земельные участки на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды.
новости по теме
29.12.2025, 13:57 21071
Казахстанские дипломаты провели серию встреч, направленных на расширение международного партнерства
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломатические представительства за рубежом провели серию встреч и мероприятий, направленных на расширение международного партнерства в сферах науки и инноваций, атомной энергетики, образования и туризма.
В рамках регионального визита посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев встретился с руководством Института информационных наук (IZUM - Institut informacijskih znanosti, Maribor) и предметно обсудил перспективы стратегического и инновационного сотрудничества, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. По итогам встречи достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем углублении двустороннего научно-технического взаимодействия и развития совместных инновационных проектов, способствующих укреплению технологического потенциала обеих стран, в частности, совместное проведение в Словении цифрового форума "Digital Bridge" и налаживание делового сотрудничества между Astana Hub и IZUM. Особое внимание было также уделено развитию сотрудничества в аэрокосмической сфере, включая совместные исследовательские инициативы, подготовку специалистов и обмен технологиями.
По инициативе постоянного представительства РК при международных организациях в Вене состоялся визит казахстанской делегации для участия в координационной встрече с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В состав делегации вошли представители Министерства иностранных дел РК, Агентства РК по атомной энергии, а также Национального научного онкологического центра (ННОЦ).
Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентационной лекцией перед студентами и профессорско-преподавательским составом Университета имени Святого Климента Охридского в городе Битола. В своем выступлении посол рассказал о текущем развитии Казахстана, проводимых политических и социально-экономических реформах в нашей стране, достижениях во внешней политике, геополитической роли РК в современном мире, различных инициативах Астаны по укреплению глобальной и региональной безопасности, а также результатах казахстанско-македонского сотрудничества.
В столице Армении в гибридном формате состоялся круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества на тему: "Казахстан-Армения: диалог в сфере туризма". Участникам была предоставлена подробная информация о туристской инфраструктуре Казахстана, а также обсуждены перспективы расширения двустороннего взаимодействия, включая обмен опытом. Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, отметив, что в 2025 году казахско-армянские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства, подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере туризма является важным направлением, способствующим укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей, а также углублению контактов между гражданами двух стран.
В посольстве Республики Казахстан прошла предновогодняя встреча с ведущими блогерами и инфлюенсерами Азербайджана. Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подвел итоги уходящего года и с удовлетворением отметил позитивную динамику укрепления отношений не только на межгосударственном уровне, но и между народами. В этом контексте он поблагодарил друзей Казахстана за проводимую ими народную дипломатию.
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Болгария Георги Воденски. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы углубления казахско-болгарского партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
27.12.2025, 09:00 59291
Кошербаев обсудил приоритеты внешней политики с коллективом представительства МИД в Алматы
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках рабочей поездки посетил представительство МИД и встретился с ветеранами дипломатической службы, проживающими в Алматы, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе визита в Алматы глава внешнеполитического ведомства провел встречу с коллективом представительства, на которой были обсуждены приоритетные задачи, стоящие перед министерством на современном этапе. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности деятельности и координации работы с центральным аппаратом.
Министр подчеркнул важность последовательной реализации установок и подходов, озвученных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в сфере внешней политики, включая приверженность принципам многовекторности, прагматизма, защиты национальных интересов и активного продвижения международного авторитета Казахстана. Было отмечено, что каждый сотрудник системы МИД вносит вклад в укрепление доверия к стране и реализацию внешнеполитического курса государства.
Во время встречи с ветеранами дипслужбы министр выразил признательность за их многолетний вклад в становление и развитие внешнеполитической службы Казахстана, отметив значимость преемственности поколений и сохранения профессиональных традиций дипломатии, а также вручил государственные и ведомственные награды.
Ранее в рамках визита в Алматы Ермек Кошербаев посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
26.12.2025, 17:11 71336
С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи с представителями региональных органов власти, а также культурные мероприятия, направленные на развитие политического, торгово-экономического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества Республики Казахстан с иностранными партнерами.
В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления. В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.
Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру. На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене. Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с председателем регионального парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.
В Стамбуле состоялась концертная программа QAZAQ CONCERT, направленная на широкое продвижение традиционного и современного музыкального искусства Казахстана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, а также при участии творческого коллектива QAZAQ CONCERT. Основной целью концерта стало ознакомление турецкой общественности с богатым музыкальным наследием Казахстана, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризация казахского национального искусства на международном уровне. В рамках мероприятия зрителям были представлены народные песни, кюй и этно-современные музыкальные произведения.
Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.
26.12.2025, 15:13 73321
Глава МИД Казахстана посетил региональный центр ООН по ЦУР в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщили в пресс-службе МИД.
Министр ознакомился с деятельностью расположенных в здании центра представительств учреждений ООН, их текущими приоритетами и перспективными проектами. Он отметил важность работы, нацеленной на практический результат.
Кошербаев подчеркнул, что создание и функционирование регионального центра ООН в Алматы является важным вкладом Казахстана в укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Глава МИД подтвердил неизменную приверженность Казахстана укреплению центральной роли ООН как универсальной площадки международного сотрудничества.
26.12.2025, 09:21 77981
Министр иностранных дел Казахстана принял посла Украины
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Украины в Казахстане Виктора Майко, сообщила пресс-служба МИД РК.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных тем, представляющих взаимный интерес", - отметили в ведомстве.
По итогам встречи подтверждена готовность к углублению конструктивного диалога между Астаной и Киевом в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
25.12.2025, 16:37 91731
Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич обсудил политико-дипломатические итоги 2025 года, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, "сверил часы" по ключевым направлениям сотрудничества, подтвердил ранее достигнутые договоренности на высшем и высоком уровне и стремление к дальнейшему углублению политического диалога, расширению партнерства в торгово- экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической и культурной сферах.
Также посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем. Ескараев отметил положительную динамику взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, особенно на фоне состоявшейся в июне 4-й встречи министров иностранных дел в рамках диалога "Центральная Азия - Индия".
Тем временем посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил предприятие по переработке бытовых отходов The Hiriya Recycling Park, которое обслуживает Тель-Авивскую агломерацию. В ходе визита проведены встречи с генеральным директором Ассоциации городов Гуш-Дана Гилем Ливне, председателем правления Ассоциации городов Гуш-Дана и заместителем мэра Тель-Авива Реувеном Ладиянски.
Между тем в историко-культурном комплексе "Ниаваран" состоялся вечер казахстанской культуры. В мероприятии, организованном посольством Республики Казахстан в Исламской Республике Иран, приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири, представители Министерства культуры и туризма и Министерства иностранных дел Ирана, послы иностранных государств, аккредитованные в Тегеране, главы международных организаций, а также представители культурного и интеллектуального сообщества и средств массовой информации.
24.12.2025, 16:59 112956
Кошербаев принял посла Кореи по случаю завершения его дипмиссии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Корея Чжо Тэ Ика по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил динамику взаимоотношений между Казахстаном и Южной Кореей в рамках расширенного стратегического партнерства, отметив стремление Астаны и впредь всесторонне развивать весь спектр взаимовыгодного сотрудничества с Сеулом.
В свою очередь посол выразил глубокую признательность за всестороннюю поддержку и гостеприимство, оказанные ему в период пребывания в Казахстане, и выразил уверенность в поступательном развитии казахско-корейских отношений на основе взаимного уважения и доверия.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросу дальнейшего развития совместных действий в рамках формата "Центральная Азия - Республика Корея", по которому стороны договорились прилагать скоординированные усилия для успешного проведения мероприятий на высоком и высшем уровнях.
В завершение встречи министр вручил послу благодарственное письмо и нагрудный знак от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.
24.12.2025, 15:16 103616
Перспективы стратегического партнерства и союзничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана
Токаев по телефону поздравил Алиева с днем рождения
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул особую роль президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении авторитета страны на международной арене.
Президенты отметили высокую динамику казахско-азербайджанских отношений, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Алиева в Казахстан в октябре текущего года.
Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.12.2025, 09:35В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита 30.12.2025, 09:1912856По итогам года рост экономики Казахстана превысит 6% 30.12.2025, 10:0810396План законопроектных работ на 2026 год представили в правительстве 30.12.2025, 11:424866Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются рейсы 30.12.2025, 12:422706В Казахстане появится альтернатива ArtSport 23.12.2025, 14:30382451В КГД предупредили о сроках подачи уведомлений по специальным налоговым режимам 23.12.2025, 12:45353151В Казахстане до конца июня 2026 года зафиксировали предельную оптовую цену на автогаз 24.12.2025, 18:18319111Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли 23.12.2025, 09:10293461Еще одно здание в Алматы может лишиться своего исторического облика 25.12.2025, 09:14274531Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане 05.12.2025, 14:50833811В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки830546Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16760431Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19757381Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25753996В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?