Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле

Речь идет о четырех объектах, построенных Казахской ССР, в том числе: санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база

Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал казахстанско-кыргызское межправительственное соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана от 4 июля 2006 года и протокол о внесении в него изменений и дополнений.





Соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства. В их числе - санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база.





В документе продлены обязательства казахстанской стороны по доведению данных объектов (за исключением базы) до уровня трех и четырехзвездочных отелей в течение четырех лет (до конца 2029 года).





Протоколом с поправками в данное соглашение также предусмотрена возможность привлечения инвесторов для исполнения обязательств Казахстана.





Согласно ратифицированному мажилисом договору между правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года казахстанская сторона получила земельные участки на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды.