Строительство заводов по утилизации отходов начнут в 2026 году в трех городах Казахстана

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства рассмотрен и принят проект концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы, сообщили в пресс-службе премьер-министра.





Казахстану требуется полная переработка всех видов отходов. У нас она составляет порядка 25% от общего объема бытовых отходов. Для решения данных вопросов в Астане, Алматы и Шымкенте реализуются проекты энергетической утилизации отходов. Уже определены инвесторы, с ними заключены необходимые соглашения", - сказал премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Как отметил генеральный директор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов в ходе заседания, теперь весь путь мусора будет прозрачным, а ответственность - персональной. По его словам, вводится единый цифровой учет. Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе - от образования до переработки.





Кроме того, развитие перерабатывающей инфраструктуры позволит существенно снизить нагрузку на полигоны и обеспечит переход к циркулярной экономике. Введение стандартов на вторичные материалы и расширение объектов сортировки, особенно в регионах, создадут условия для формирования устойчивого рынка переработки, который станет экономически привлекательным для бизнеса.





Рустем Кабжанов подчеркнул, что развитие инфраструктуры сортировки и введение стандартов на вторсырье призваны сделать переработку экономически выгодной для бизнеса. Для закрепления новых правил планируется принятие отдельного отраслевого закона и обновление тарифных механизмов.





Вместе с тем премьер-министр поручил начать строительство заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте в 2026 году.