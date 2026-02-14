Девять человек осудили за вымогательство в Талдыкоргане

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше $35 млн, начисленных в рамках программы "Нацфонд - детям", использовали юные казахстанцы на жилье и образование, - Свыше $35 млн, начисленных в рамках программы "Нацфонд - детям", использовали юные казахстанцы на жилье и образование, сообщает Единый накопительный пенсионный фонд.





С 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 февраля 2026 года исполнено 223 785 заявлений на общую сумму $35,20 млн", - говорится в сообщении.





В частности, из них:





для улучшения жилищных условий исполнено 139 759 заявлений на сумму более $22,09 млн;

для оплаты образования - 84 026 заявлений на сумму $13,11 млн.





Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми - гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее.





Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.



