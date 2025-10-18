Алматы лишился очередного исторического здания

Фото: Андрей Михайлов, ratel.kz

Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы лишился очередного памятника советской эпохи. Не только знакового в утилитарном отношении, но и весьма примечательного в плане архитектурном. Речь о спорткомплексе университета, который располагался при старом стадионе КазГУ имени Кирова, на пересечении улиц Шевченко и Масанчи, сообщает - Алматы лишился очередного памятника советской эпохи. Не только знакового в утилитарном отношении, но и весьма примечательного в плане архитектурном. Речь о спорткомплексе университета, который располагался при старом стадионе КазГУ имени Кирова, на пересечении улиц Шевченко и Масанчи, сообщает Ratel.kz





По информации издания, двухэтажное здание долгие годы стояло без жизни. Затем от улицы Шевченко спорткомплекс отгородили "архитектурным занавесом", повторяющим рисунок фасада. Жители ожидали, что будут проведены реставрационные работы здания. Однако позже горожане увидели жестяное ограждение, на котором висел "Паспорт объекта", объясняющий, что "никакой реставрации не случилось, а была "постутилизация /снос строений/", согласно решению товарищества с ограниченной ответственностью "Университет Кунаева", по договору "купли-продажи нежилого строения" по Шевченко 110".





Андрей Михайлов, ratel.kz





Спорткомплекс университета появился в столице Казахской ССР ранее всех прочих универсальных сооружений студенческого спорта. Стадион был построен в 1951 году, а "пятизальный спортивный комплекс" сдали в 1955-м (по другим данным в 1956-м). Тем самым уважив и осчастливив студентов-спортсменов. И возвысив лишний раз Университет. (В те годы никому не пришло бы в голову уточнять о каком университете речь - других в республике не было). Несмотря на заведомо функциональное назначение, здание не стало серой и невразумительной постройкой. Напротив, пышный портал, с четырьмя белыми колоннами и широкой лестницей, обрамленной бетонными вазонами, настраивал на вход в некий храм, говорится в статье.





В спорткомплексе также были секции альпинизма и скалолазания "Буревестника - КазГУ", которой руководил легендарный Космач - Олег Семенович Космачев - неоднократный чемпион СССР в обеих дисциплинах. В подвальном зале находилась уникальная для того времени скалолазная "стенка", с изощренными зацепами и несколькими вариантами прохождения, своеобразный тренажер для каждодневного оттачивания техники спортивного скалолазания.





В статье не сообщается, что именно будет на месте снесенного здания.





Напомним, летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".





В начале этого года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.





Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.





Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.





Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.



