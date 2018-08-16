Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 августа 2018
  • 18
  • :
  • 42
Новости регионов
37º Небольшая облачность
днем 38º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

На месте снесенного стихийного рынка у автовокзала "Саяхат" в Алматы возведут жилой комплекс16.08.2018
Общество  10:52

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы снесли стихийный рынок - торговцы и владелец земли все-таки договорились о закрытии базара на "Саяхате". Здесь в общей сложности предстоит убрать больше 100 нелегальных торговых точек, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.

Хозяева самостоятельно вывезли товар из контейнеров и разобрали прилавки. Все они ещё месяц назад получили уведомление о переезде. Правда, сначала многие наотрез отказывались покидать территорию и даже пригрозили голодовкой. В итоге владельцу участка всё-таки удалось мирно договориться с торговцами.

Ранее предприниматели не раз пытались отстоять рынок и продлить срок аренды, и каждый раз им шли навстречу. Но на этот раз выселение все же состоялось. Одной из причин стала антисанитария. Против стихийного рынка выступали и местные жители. Теперь на территории бывшего автовокзала "Саяхат" решено возвести жилой комплекс.

"Здесь постоянно очень много людей на этом рынке, и огромное скопление приезжих, и постоянно много машин, и неудобно было проезжать с ребенком, и на машине тоже было сложно. И обязательный факт - это мусор, а это крысы и мыши, которые бегут с рынка к людям", - прокомментировала алматинка Елена Волкова.
Просмотров: 6148
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
16.08.2018   16:29
В Турксибском районе Алматы отремонтировали большую часть дворов
16.08.2018   15:51
Для школьников Алматы введут единые стандарты по здоровому рациону питания
16.08.2018   15:32
В Алматы временно перекроют движение на участке проспекта Назарбаева
16.08.2018   14:17
Фото: Kapital.kz
В Алматы появится улица имени Батырхана Шукенова
16.08.2018   11:10
Чиновник в Актюбинской области получал лекарства в обход закона
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today