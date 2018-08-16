Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы снесли стихийный рынок - торговцы и владелец земли все-таки договорились о закрытии базара на "Саяхате". Здесь в общей сложности предстоит убрать больше 100 нелегальных торговых точек, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Хозяева самостоятельно вывезли товар из контейнеров и разобрали прилавки. Все они ещё месяц назад получили уведомление о переезде. Правда, сначала многие наотрез отказывались покидать территорию и даже пригрозили голодовкой. В итоге владельцу участка всё-таки удалось мирно договориться с торговцами.

Ранее предприниматели не раз пытались отстоять рынок и продлить срок аренды, и каждый раз им шли навстречу. Но на этот раз выселение все же состоялось. Одной из причин стала антисанитария. Против стихийного рынка выступали и местные жители. Теперь на территории бывшего автовокзала "Саяхат" решено возвести жилой комплекс.

"Здесь постоянно очень много людей на этом рынке, и огромное скопление приезжих, и постоянно много машин, и неудобно было проезжать с ребенком, и на машине тоже было сложно. И обязательный факт - это мусор, а это крысы и мыши, которые бегут с рынка к людям", - прокомментировала алматинка Елена Волкова.

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