ДТП с участием ZEEKR в Алматы: президент дал поручения МВД

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства, данным в ходе заседания Совета безопасности, МВД принимаются меры по всестороннему и объективному расследованию обстоятельств резонансного ДТП в Алматы, обеспечению неотвратимости наказания всех виновных. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.





Он напомнил, что по факту аварии возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водитель автомобиля ZEEKR по решению суда взят под стражу. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.





Параллельно возбуждены уголовные дела по фактам возможного бездействия бывшего сотрудника полиции и незаконной выдачи государственных номерных знаков. Расследование проводит департамент собственной безопасности МВД. Все доводы, распространяемые в публичном пространстве, проверяются", - подчеркнул министр.





По его информации, для объективной оценки ситуации в Алматы направлена комиссия МВД - департамент собственной безопасности, Комитет административной полиции и департамент по работе с личным составом.





За допущенные упущения в оперативно-служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника департамента полиции города Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.





В настоящее время принимаются дополнительные меры по укреплению служебной дисциплины и обеспечению законности в собственных рядах.





Дополнительно в город направлены усиленные наряды полиции из других регионов. Проводятся масштабные отработки и рейдовые мероприятия. Уже за первые дни мероприятий пресечено свыше 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе факты управления в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, использования подложных номерных знаков и управления без права. На штрафстоянки водворено более 2 тыс. транспортных средств. Такие же усиленные отработки проводятся по всей стране", - отметил Ержан Саденов.





Он подчеркнул, что ход расследования находится на его личном контроле. Все виновные будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом.





Никто, вне зависимости от статуса, положения и связей, не уйдет от ответственности. Все равны перед законом", - заверил глава МВД.





Как сообщалось ранее, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.





Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.



